Assassin’s Creed Mirage : Les différentes éditions et où les acheter

Dans cet article, nous vous présenterons les options disponibles pour l’achat du très attendu jeu Assassin’s Creed Mirage, en mettant l’accent sur les trois principales éditions de ce titre ambitieux. Vous découvrirez également où trouver ces éditions dans divers magasins en ligne afin de choisir celle qui vous convient le mieux.

Assassin’s Creed Mirage : Retour aux origines de la saga

Assassin’s Creed Mirage est une nouvelle aventure épique nous plongeant à nouveau dans l’univers passionnant des Assassins . Abandonnant partiellement l’aspect de RPG gigantesque en monde ouvert, cette opus revient à une formule plus modeste et rejouable qui ravira les fans de la série. Le jeu est d’ores et déjà disponible sur plusieurs plateformes dont la PS5, Xbox et PS4.

Où acheter Assassin’s Creed Mirage

PS5 :

Prix de 36,78 euros chez Leclerc



Prix de 44,99 euros chez CDiscount



Prix de 49,99 euros sur Amazon



Prix de 49,99 euros sur FNAC

Xbox :

Prix de 36,78 euros chez Leclerc



Prix de 44,99 euros chez CDiscount



Prix de 49,99 euros sur Amazon



Prix de 49,99 euros sur FNAC

PS4 :

Prix de 36,78 euros chez Leclerc



Prix de 44,99 euros chez CDiscount



Prix de 49,99 euros sur Amazon



Prix de 49,99 euros sur FNAC

Edition spéciale “Launch Edition”

Outre l’édition standard du jeu Assassin’s Creed Mirage, Ubisoft propose une édition limitée nommée “Launch Edition”. Cette version n’est pas vendue plus chère que l’offre de base, soit à un prix de 49,99 euros, mais inclut quelques bonus intéressants pour ceux qui souhaitent enrichir leur expérience de jeu :

Trois lithographies exclusives

Une carte physique de la ville de Bagdad

Une quête supplémentaire en précommande : Les Quarante Voleurs

Où acheter Assassin’s Creed Mirage “Launch Edition”

PS5 :

Prix de 49,99 euros chez Micromania

Xbox :

Prix de 49,99 euros sur Amazon



Prix de 49,99 euros chez Micromania

PS4 :

Prix de 49,99 euros sur Amazon



Prix de 49,99 euros chez Micromania

L’édition Deluxe pour les fans ultimes

Pour ceux qui cherchent à vivre l’expérience Assassin’s Creed Mirage dans les meilleures conditions et avec un maximum de contenu supplémentaire, Ubisoft propose une édition “Deluxe”. Avec cette version, vous disposerez d’un accès à de nombreux ajouts exclusifs à un prix légèrement plus élevé que les autres packs.

Où acheter Assassin’s Creed Mirage “Deluxe Edition”

PS5 :

Prix de 59,99 euros sur Amazon



Prix de 59,99 euros sur FNAC



Prix de 59,99 euros chez Micromania

Xbox :

Prix de 59,99 euros sur Amazon



Prix de 59,99 euros sur FNAC



Prix de 59,99 euros chez Micromania

PS4 :

Prix de 59,99 euros sur Amazon



Prix de 59,99 euros sur FNAC



Prix de 59,99 euros chez Micromania

En résumé, Assassin’s Creed Mirage est un jeu qui ravira les fans de la série ainsi que les nouveaux venus avec ses formules différentes pour tous les goûts et les budgets. Que vous préfériez l’édition standard, “Launch Edition” ou Deluxe, il y a une version d’Assassin’s Creed Mirage qui vous attend dans les rayons virtuels dès maintenant.