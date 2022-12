Les qualités d’un bon expert-comptable

Les experts-comptables sont des professionnels des services comptables et de la gestion des entreprises.

En plus d’assurer la gestion financière de ces derniers, il agit également à titre de conseiller stratégique auprès des entrepreneurs.

Il apporte au cabinet une expertise juridique, fiscale, sociale et de gestion.

Pour vous aider à trouver les bons collaborateurs, nous sommes là pour vous révéler les qualités que doit avoir un expert-comptable.

1. Crédibilité

Trois critères déterminent la crédibilité d’un comptable : il est qualifié, il est inscrit à l’OEC et il travaille toujours dans un cabinet comptable.

Admissibilité : Les experts-comptables doivent être titulaires d’un diplôme d’expertise comptable (DEC, bac+8) suivi d’un stage de 3 ans dans un cabinet de conseil.

Inscription auprès de l’OEC : Afin de pouvoir exercer les missions relevant du monopole des experts-comptables, les professionnels doivent être inscrits sur la liste des experts-comptables.

Travailler au sein d’un cabinet : solliciter les services d’un cabinet d’expertise est avantageux pour l’entreprise. Le cabinet dispose de collaborateurs spécialisés, il utilise des outils performants, et il est garant du travail de ses collaborateurs.

2. Accessible

Les réformes fiscales, sociales et juridiques sont très fréquentes. Il est primordial de privilégier un cabinet en ligne dont les services sont accessibles à tout moment. Choisir un cabinet d’expertise en ligne vous permet de :

gagner du temps,

de bénéficier d’une veille juridique permanente,

de trouver rapidement une solution aux problématiques de votre entreprise.

3. Être polyvalent

Votre expert-comptable doit être un spécialiste de la mission que vous voulez lui confier. Choisissez bien le professionnel puisqu’un spécialiste de la création d’entreprises n’est pas forcément un expert en audit des comptes. Un professionnel spécialisé dans les sociétés de 250 employés n’est pas forcément habile à répondre aux attentes d’un freelance. C’est la raison pour laquelle il faut choisir un cabinet qui dispose d’une équipe multidisciplinaire et d’un domaine de compétences élargi.

4. Être à l’aise avec les nouvelles technologies

La digitalisation est au cœur de la viabilité, de la compétitivité et du développement de votre entreprise. Actuellement, même les différentes formalités légales et administratives doivent se faire en ligne. Pour répondre à ce besoin de digitalisation, mieux vaut opter pour un cabinet d’experts qui offre des solutions digitales innovantes. Il doit vous proposer :

des calculateurs pour faciliter la tenue de vos opérations comptables

des outils innovants pour dématérialiser votre processus de gestion comptable.

5. Disponible

Un entrepreneur se doit d’avancer sans cesse dans la gestion et le développement de son activité. Pour cela, il a besoin d’un expert qui peut l’accompagner à chaque fois qu’il rencontre un problème ou qu’il prend une décision importante. Par exemple, s’il va faire l’objet d’un contrôle fiscal, il doit avertir rapidement son expert-comptable pour l’assister. Dans ce cas, le dirigeant d’entreprise ne doit plus attendre une prise de rendez-vous, il doit contacter son consultant par divers moyens :

téléphone,

visioconférence,

chat direct sur le site web du cabinet,

6. Être réactif

La réactivité de tous les collaborateurs et les partenaires est également très importante pour la réussite de l’entrepreneur. Et l’expert-comptable est parmi ceux qui doivent être très réactifs :

il est à même d’anticiper vos besoins,

il doit prendre en charge votre dossier dès sa réception,

il doit vous alerter rapidement s’il décèle des anomalies ou des irrégularités dans vos comptes.

7. Avoir un sens de la communication

L’expert-comptable est appelé à interagir avec d’autres professionnels : les différents responsables de l’entreprise (directeur commercial, directeur administratif et financier, etc.), l’auditeur de l’entreprise, les partenaires de l’entreprise… Il faut donc qu’il ait un fort sens de la communication et qu’il soit apte à travailler en équipe.

Ce professionnel de la comptabilité doit :

être une personne ouverte d’esprit,

être à l’écoute de son client et des personnes qui l’entourent, être capable d’instaurer une relation saine avec les autres,

savoir communiquer en toute transparence avec tous ceux qui ont besoin de ses résultats d’analyse.

