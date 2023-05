La location de monte-escaliers en plein essor : une alternative flexible et accessible à l’achat

Panneaux d'évacuation haute résistance "Homme qui monte l'escalier, flèche à droite"

Le marché de la location de monte-escaliers connaît un véritable boom ces dernières années.

En effet, face aux défis posés par l’allongement de la durée de la vie et le vieillissement de la population, cette solution se présente comme une alternative intéressante pour les personnes à mobilité réduite.

Mais quels sont les avantages de la location d’un monte-escalier par rapport à son achat ? Et comment choisir le prestataire idéal pour répondre à vos besoins ?

Cet article vous propose un tour d’horizon sur cette tendance !

Location de monte-escaliers : une solution plus économique que l’achat

Il est indéniable que l’un des principaux avantages de la location de monte-escaliers réside dans son coût. En effet, l’achat d’un tel équipement peut représenter un investissement conséquent, dont le prix varie généralement entre 3000 et 12000 euros selon les modèles et les options choisies.

À cela s’ajoutent les frais d’entretien et de maintenance, qui peuvent rapidement alourdir la facture. En optant pour la location, vous pouvez bénéficier d’un monte-escalier adapté à vos besoins sans avoir à débourser une somme importante dès le départ.

Les mensualités de location sont généralement beaucoup plus abordables, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes de profiter de cette solution pour améliorer leur quotidien.

Si toute fois l’option d’acheter un monte-escalier vous convenait mieux, il existe des aides financières disponibles pour faciliter l’accès à ce dispositif essentiel.

En fonction de votre situation, vous pourriez être éligible à des subventions gouvernementales, telles que l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Ces aides peuvent couvrir une partie voire la totalité des frais d’acquisition et d’installation du monte-escalier.

De plus, certaines mutuelles ou organismes privés offrent également des options de financement ou de remboursement partiel. Il est recommandé de se renseigner auprès des autorités locales, des associations spécialisées ou des professionnels du secteur pour connaître toutes les possibilités d’aide financière disponibles dans votre région.

Un service flexible et adaptable

L’autre atout majeur de la location de monte-escaliers est sa flexibilité. En effet, il n’est pas toujours évident de prévoir combien de temps un monte-escalier sera nécessaire pour une personne à mobilité réduite. La location permet ainsi de s’adapter aux évolutions de la situation, en prolongeant ou en modifiant le contrat si besoin. Les prestataires proposant la location de monte-escaliers offrent généralement un large choix d’équipements, adaptés à tous les types d’escaliers (droits, tournants, intérieurs ou extérieurs).

Selon vos besoins et votre budget, vous pouvez ainsi choisir un modèle simple et fonctionnel, ou opter pour des options plus avancées, comme un fauteuil pivotant, des commandes ergonomiques, etc. En louant un monte-escalier, vous bénéficiez également d’un service complet d’entretien et de maintenance, pris en charge par le prestataire.

Cela garantit un matériel toujours en parfait état de fonctionnement, sans avoir à se soucier des frais supplémentaires que cela peut engendrer.

En effet, l’entretien régulier de votre monte-escalier est essentiel pour garantir son bon fonctionnement et prolonger sa durée de vie. Pour en prendre soin, quelques gestes sont à adopter. Tout d’abord, nettoyez régulièrement les rails, les sièges et les commandes à l’aide d’un chiffon doux et d’un nettoyant non abrasif.

Assurez-vous également de retirer toute saleté ou débris susceptibles de perturber le mécanisme. Ensuite, vérifiez régulièrement les fixations et les connexions pour vous assurer qu’elles sont bien serrées. Si vous remarquez des signes d’usure ou de dysfonctionnement, contactez immédiatement le professionnel en charge de la maintenance de votre monte-escalier pour effectuer les réparations nécessaires. Enfin, planifiez des visites d’entretien régulières avec ce dernier, qui effectuera des inspections approfondies et des réglages si nécessaires. Un entretien régulier contribuera à maintenir votre monte-escalier en bon état de fonctionnement et assurera votre sécurité lors de son utilisation quotidienne.

Une solution clé en main pour les lieux événementiels

Opter pour un monte-escalier électrique en location n’est pas uniquement réservé aux particuliers. Cette solution représente également une solution idéale pour les lieux événementiels souhaitant garantir l’accessibilité de leurs installations aux personnes à mobilité réduite. Un lieu d’évènementiel doit, en effet, respecter certaines obligations légales pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

Selon la législation en vigueur, il est nécessaire de mettre en place des mesures d’accessibilité pour garantir l’accès et la participation de tous. Ainsi, il est possible de louer un monte-escalier pour une durée limitée, afin de répondre aux besoins spécifiques d’un événement ponctuel (salon, exposition, conférence, etc.).

De plus, les prestataires spécialisés proposent généralement la livraison, l’installation et le démontage du matériel, vous assurant ainsi une prise en charge complète.

Cela comprend l’installation de rampes d’accès, d’ascenseurs ou de monte-escaliers adaptés, ainsi que des sanitaires accessibles aux personnes en situation de handicap. De plus, le lieu doit être équipé de places de stationnement réservées, de signalétiques claires et lisibles, et de dispositifs d’alarme visuels et sonores.

Il est également important de former le personnel pour qu’il puisse accueillir et assister les personnes à mobilité réduite de manière appropriée. En respectant ces obligations légales, un lieu d’évènementiel assure l’inclusion et la participation de tous les participants, quel que soit leur niveau de mobilité.

Les démarches pour louer un monte-escalier

Pour louer un monte-escalier, commencez par contacter plusieurs prestataires afin de comparer les offres et les tarifs. Il est important de bien évaluer vos besoins et de choisir un équipement adapté à votre situation : type d’escalier, options souhaitées, durée de la location, etc. Une fois que vous avez choisi le monte-escalier adapté à vos besoins, convenez d’une date de livraison et d’installation avec le fournisseur.

Le monte-escalier sera installé par des techniciens qualifiés, qui vous expliqueront son fonctionnement et répondront à toutes vos questions. Pendant la durée de la location, le fournisseur se chargera généralement de l’entretien et des éventuelles réparations nécessaires. À la fin de la période de location, vous pouvez organiser avec le fournisseur le retrait du monte-escalier. La location d’un monte-escalier offre une solution pratique et flexible pour répondre à vos besoins de mobilité à court terme.