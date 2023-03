Trottinette freestyle 2023 : Figures acrobatiques street ou skatepark

Aperçu Nom Prix 1 North Scooters North Tomahawk 2023 Trottinette Freestyle (Argent) 249,95 € 2 North Scooters North Tomahawk 2023 Trottinette Freestyle (Black/Black) 249,95 € 3 North Scooters North Tomahawk 2023 Trottinette Freestyle (Black/Oilslick) 259,95 € 4 Apex 5" Box Cut Deck Trottinette Freestyle (Noir) 349,95 €

Figures acrobatiques avec les Trottinettes freestyle 2023

La trottinette freestyle est un sport ayant une audience assez conséquente. En effet, distrayante sur un terrain de jeu assez vaste, elle ne nécessite ni un grand équipement ni un grand investissement. Il suffit d’avoir une trottinette freestyle et le tour est joué.

Se poser des questions sur ce véhicule particulier est tout à fait légitime. Que faut-il alors savoir sur une trottinette freestyle pour des figures acrobatiques en street ou skatepark ?

TARIF DES TROTTINETTES FREESTYLE 2023 PLUS BAS AVEC DES VIDEOS DES PLUS BEAUX TRICKS

Quelle est la meilleure marque de trottinette freestyle ?

La marque BLUNT est incontournable. En effet, elle fait partie des marques les plus vendues et s’impose en matière de référence. Partant d’un alliage de qualité à de jolis designs, la marque BLUNT vous offre des modèles variés qui vous mettent dans l’embarras. Néanmoins, il faut notifier qu’elle n’est pas la seule marque qui offre un service de qualité. Chacune des marques importantes a sa spécificité.

Avantages trottinette freestyle

La trottinette freestyle, réservée à toute tranche d’âge, est légère et renforcée afin de vous permettre de vous amuser sans risque. En effet, elle vous offre la possibilité de réaliser vos tricks en toute sécurité. Économique, la trottinette freestyle nécessite peu d’entretien et présente aussi des avantages pour votre santé en général.

D’une part, elle vous permet d’accroitre votre puissance musculaire. Vous avez également la possibilité de plus travailler votre équilibre, votre coordination ainsi que votre respiration. D’autre part, la trottinette contribue à diminuer votre stress et vous aide à vous sentir plus énergique et libre.

Inconvénients trottinette freestyle

En ce qui concerne ces inconvénients, il est important de dire que ce véhicule est beaucoup plus lourd que les autres trottinettes. Par conséquent, sa conduite sur une longue distance peut être fatigante. La trottinette peut aussi être difficile à contrôler si vous manquez d’expérience.

En outre, il faut notifier que la trottinette freestyle peut être à l’origine d’accidents graves au vu des tricks qu’elle permet de faire. Il vous est alors conseillé de vous protéger avec des coudières, des genouillères ou avec un casque par exemple. La vitesse ainsi que les terrains à risque sont aussi à éviter.

C’est quoi le prix d’une trottinette freestyle ?

Le prix d’une trottinette freestyle varie en fonction de votre niveau. Si vous débutez par exemple, une trottinette freestyle d’une somme comprise entre 70 et 100 euros peut vous convenir. Pour un niveau intermédiaire, le prix d’une trottinette freestyle varie entre 100 et 200 euros.

Pour les confirmés et experts, le prix d’une trottinette peut aller jusqu’à 300 euros en fonction du modèle et de la marque. Il vous est aussi possible de choisir vous-même toutes les pièces de votre trottinette dans le cadre d’une customisation. Il vous suffit d’y mettre le prix.

Apollo Trotinette Adulte Genesis Pro - Trottinette de Cascade Pro Robuste avec Roulements à Billes ABEC 9, Trottinette de Saut, Trottinette de Démonstration, Trotinette Freestyle 199,99 €

Trottinette Freestyle Antik Ray S1 Oilslick Neochrome Trottinette Freestyle Antik Ray S1 Oilslick Neochrome 119,95 €

Apollo Stunt Scooter Star Pro - Semi Pro Stunt Scooter Robuste avec roulements à Billes ABEC 9, Fun Scooter, Kick Scooter, Trick Scooter, Freestyle Scooter 89,90 €

Trottinette Stunt SOKE Pro Street Neo - Chrome Kickscooter avec ABEC 9 - Roulement à Billes - Trottinette pour Adultes et Enfants - Différents Designs au Choix - Dimensions : 100 x 24 mm 122,92 €

Pour réussir le choix d’une trottinette freestyle en fonction de votre taille, il est important de tenir compte de votre gabarit. Cela vous permet de trouver une trottinette dont la taille et le poids s’adaptent à vous. Il importe aussi de déterminer si vous voulez faire de la street ou du skatepark afin de trouver le guidon adapté en fonction de sa forme et du diamètre.

Il ne faut par ailleurs pas oublier de prendre en compte votre niveau ainsi que celui visé prochainement. Bien choisir un système de compression compatible et les matériaux utilisés pour la conception est recommandé.

En outre, certains fabricants proposent des rehausses-guidons. Vous pouvez opter pour ces modèles afin de les ajuster à chaque occasion. Faire recours à l’astuce selon laquelle il faut opter pour un véhicule dont la hauteur vient au niveau de votre hanche est aussi une possibilité. Cela garantit votre confort.

Quelle trottinette freestyle pour commencer ?

Le choix d’une trottinette freestyle peut être un réel casse-tête pour un novice. En effet, vu la panoplie de modèles, il est difficile de savoir comment faire un choix optimal. Par conséquent, il vous est conseillé d’opter pour une trottinette légère.

Ce type de trottinette est facile à manier et vous offre un bon rapport qualité-prix. La particularité de cette trottinette freestyle est qu’elle est souvent équipée de roues de petite taille, pour une bonne agilité, et d’un seul frein qui ne vous complique pas l’apprentissage des figures.

Liste des meilleures trottinettes freestyle

Il existe plusieurs trottinettes freestyle. Néanmoins, certaines sont incontournables sur le marché.

BLUNT Trottinette Freestyle Prodigy S9 Toxic

Cette trottinette fait partie de la collection 2021-2022 de la marque BLUNT. Elle est équipée d’un système de compression IHC et d’une bar Reapper v2 en aluminium de 620 mn de haut munie de nouvelles poignées TPR 160 mm. Idéale pour le skatepark, elle pèse environ 3,5 kg et vous convient, quel que soit votre niveau.

Blunt Scooters Prodigy S9 Trottinette complète Blunt Scooters Prodigy S9 Trottinette complète 199,00 €

Addict Trottinette Freestyle Defender MKII Noir

La trottinette freestyle Addict Defender MKII Noir est inspirée de la configuration de l’équalizer avec son extrémité avant encastrée. Destinée à la jeunesse, cette trottinette freestyle noire en aluminium a une taille de 540 mm, avec une barre en T chormoly 4130.

Scooter Movino Maniac | Système de Compression IHC

De la marque Movino, cette trottinette freestyle tout terrain est à conduire sous la surveillance d’un adulte. Elle est en acier et possède un guidon fixe, mais aussi un système de compression intégré avec une vis de compression solide. Il faut notifier qu’elle vous convient si vous voulez débuter avec le street riding.

Movino Scooter Maniac Movino Scooter Maniac | Système de Compression IHC | Trottinette Freestyle Tout Terrain | Street Deck | Roues à Noyau Plein de 110 mm 119,00 €

NKD Rally XS Freestyle Trottinette, Euroskateshop

Cette trottinette est adaptée à vos enfants désireux d’améliorer leur compétence en riding. Avec un design accrocheur, la trottinette NKD Rally XS est équipée de roues NKD Rally 110 mm et d’une fourche Rally en deux parties. Elle convient à la fois pour de la street et du skatepark.

Qu’est-ce qu’un trick

Pour faire la trottinette freestyle, il est important de savoir ce que c’est qu’un trick. En effet, il désigne les figures acrobatiques effectuées par un rider. Dans le répertoire de figures de la trottinette, vous pouvez retrouver des tricks, comme le 180, le 360, le half cab. Ce sont des figures simples à réaliser.

Qu’est-ce qu’un skatepark

Le skatepark est un lieu fait de planches à roulettes, destiné à la pratique des sports de glisse. Il peut par exemple s’agir du skate, du roller, du BMX. La trottinette freestyle figure également parmi les disciplines à effectuer dans un skatepark. Il faut notifier qu’un skatepark peut être réalisé soit avec de l’acier, de l’aluminium, du bois ou du béton. Il peut aussi être ouvert à tous ou fermé en fonction de la cible.