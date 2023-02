Google agenda en ligne : N’oubliez plus vos rendez-vous, un planning partagé et synchronisé sur un calendrier

Google Agenda se classe parmi les solutions Google les plus utilisées dans le monde. Avec des milliards d’utilisateurs, cet agenda vous permet d’enregistrer, de gérer et de synchroniser vos événements et dates importantes. C’est un outil que vous pouvez utiliser sur votre Smartphone et votre ordinateur.

Dans le milieu professionnel, Google Agenda vous permet de synchroniser les agendas de plusieurs équipes afin de ne perdre aucun détail sur vos différentes échéances, interventions et d’autres événements marquants. Sur vos sites, vous pouvez ajouter une date depuis votre Google Agenda et permettre aux internautes d’enregistrer des dates d’invitation.

Dans cet article, nous revenons sur les détails importants et les fonctionnalités utiles de Google Agenda. Cela vous permettra de mieux l’utiliser et d’en faire un compagnon pour mieux vous organiser.

1. Pourquoi utiliser Google Agenda

Google Agenda est un agenda dématérialisé et portable sur tous vos supports tels que le portable, le PC, la tablette.

Il se connecte à tous vos supports et vous permet de retracer toutes vos dates enregistrées.

C’est une solution très intuitive qui vous rappelle à l’avance vos dates importantes et vous permet de ne pas manquer vos rendez-vous, vos interventions, vos réunions, etc.

Google Agenda présente plusieurs avantages parmi lesquels les plus importants relèvent de sa connectivité, de sa synchronisation, de son accessibilité, de son automatisation, etc. En plus, c’est une solution gratuite que vous pouvez utiliser avec des collègues.

2. Gestion partagée des événements

Intégré à certains Smartphones exploitant le système Android, Google Agenda peut être mis à jour sur les moteurs de téléchargement d’applications.

C’est une solution dotée d’une fonctionnalité de gestion groupée. En d’autres termes, vous pouvez cogérer les événements que vous enregistrez avec vos collègues et employés.

Pour personnaliser chaque profil, vous pouvez choisir des couleurs différentes pour autant de personnes connectées à l’agenda. Vous disposez bien sûr de la fonctionnalité de différencier votre agenda personnel de celui professionnel. Vous garde votre intimité et vous assurez ensemble la gestion des événements professionnels.

3. Application de planning en ligne

Google Agenda vous permet de planifier vos événements en ligne. Vous n’avez pas besoin de télécharger l’application avant de profiter de tous les avantages de la solution. Google Agenda reste accessible en ligne. Depuis votre moteur de navigation, vous pouvez accéder à la suite Google dans laquelle figure l’agenda.

Ce dernier vous permet de planifier tous vos événements en commençant par les dates des réunions, les anniversaires de collègues, les rappels, les invitations publiques à des événements, etc. Tout devient plus fluide et simple à gérer.

4. Avantages Google Agenda

Google Agenda vous permet de gagner du temps et de ne pas trainer un agenda physique tout le temps.

Le système de rappel assure une certaine autonomie à votre planning. Vous suivez avec transparence le planning de tous vos événements.

Vous économisez de l’argent et tout votre planning est relié à votre adresse mail. Vous ne perdez donc rien même si vous perdez votre Smartphone ou si votre PC tombe en panne. Google Agenda synchronise toutes vos dates pour un planning responsable.

5. Est-ce que Google Agenda est gratuit ?

Google Agenda se trouve dans les solutions du Google Workspace. Tout le monde peut y accéder à condition d’avoir créé un compte Google. C’est une solution gratuite qui permet aux entreprises et aux particuliers d’optimiser leurs agendas et leur planning.

Vous pouvez donc profiter de ce service sans débourser un sou. Comme la majorité des services Google, vous n’investissez aucune somme avant de profiter de Google Agenda ou Google Calendar. Sur votre Smartphone, sur votre tablette ou sur votre PC, la solution reste gratuite pour tous les détenteurs d’un compte Google.

Pour vous connecter à votre compte Google Agenda, vous devez d’abord créer un compte Gmail. Après avoir validé le compte en quelques minutes, vous ouvrez l’application Google Agenda. Vous pouvez télécharger cette application Playstore.

Ensuite, vous appuyez sur le Menu en haut à gauche de votre écran. Appuyez sur la touche paramètres et suivez les instructions. Appuyez sur le nom de l’agenda qui ne s’affiche pas. Si l’agenda ne figure pas dans la liste, appuyez sur Afficher plus d’agendas. En haut de la page, vérifiez que la synchronisation est activée (en bleu).

Vous pouvez personnaliser votre Agenda dans les paramètres et le partager avec les gens que vous voulez. Les invitations aux événements que vous créez deviennent faciles. Vous renseignez juste l’adresse mail des personnes concernées et le tour est joué.

7. Inconvénients Google Agenda

Google Agenda présente plusieurs avantages. Cependant, le plus gros inconvénient dans son utilisation peut se résumer à la connectivité. Vous devez vous connecter afin de profiter de la synchronisation et de ne perdre aucune mise à jour surtout dans le cas d’une gestion partagée.

Au total, l’agenda est en ligne et donc son utilisation est plus contraignante qu’un agenda papier. Toutefois, vous pouvez vous simplifier la tâche en utilisant Google Agenda sur votre Smartphone.

Autres articles