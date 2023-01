Scolinfo parcours scolaire : espace numérique de travail ENT

Afin de donner la meilleure éducation possible à leurs enfants, les parents doivent suivre de près leur cursus scolaire.

Cependant, de nombreux élèves ont recours à toutes sortes de stratagèmes pour cacher leurs résultats à leurs parents.

C’est dans l’optique de faire face à ce type de problème que la plateforme Scolinfo a été mise en place. Souhaitez-vous en savoir plus à propos de cet espace numérique de travail ?

Si oui, lisez la suite de cet article. Nous y abordons en détail le mode d’utilisation de la plateforme ainsi que ses avantages.

Qu’est-ce qu’un espace numérique de travail ENT ?

Un espace numérique de travail (ENT) est un environnement virtuel permettant aux professionnels d’accéder à toutes les informations utiles. En général, il est utilisé dans le domaine de l’éducation par les écoles.

C’est une plateforme qui permet aux éducateurs d’avoir accès aux données de leurs apprenants. De plus, la plupart des ENT sont ouverts aux parents d’élèves pour qu’ils puissent voir en temps réel l’évolution de leurs enfants à l’école. Selon les besoins de l’établissement, l’ENT peut avoir de nombreuses autres fonctionnalités.

A quoi sert Scolinfo pour les écoles ?

Scolinfo est l’un des ENT les plus pratiques et les plus utilisés par les écoles en France. Il s’agit d’une plateforme qui permet de relier directement l’école et les parents. Ainsi, ces derniers ont accès à toutes les informations utiles concernant le parcours de leurs enfants. Il s’agit entre autres de :

l’emploi du temps des élèves ;

les notes obtenues par les élèves ;

les retards au cours,

les dates d’absence, etc.

Grâce à cette plateforme, l’école peut réaliser un calendrier scolaire très précis. Elle permet aussi de conserver toutes les informations utiles sur les apprenants. Une option de messagerie est également prévue pour faciliter les échanges. Elle peut être utilisée pour partager les documents officiels de conseil de classe ainsi que les communiqués de l’administration.

Pour se connecter à Scolinfo, il faut au préalable disposer d’un compte sur la plateforme. Les comptes sont créés par les autorités administratives de l’école à l’inscription. Ainsi, parents et enfants disposent de leurs comptes personnels dès l’admission de l’apprenant. Après la création du compte, chaque profil d’utilisateur reçoit ses identifiants pour se connecter.

Vous devez alors utiliser le numéro d’identification personnel et le mot de passe fournis pour accéder à votre compte. Selon votre profil, le tableau de bord peut être différent. Le tableau de bord des élèves n’est pas le même que celui de leurs parents.

Pour utiliser le service www.scolinfo.net, vous devez avoir un appareil connecté ainsi qu’une connexion internet active. Il peut s’agir aussi bien d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Utilisez votre navigateur web pour vous rendre sur la page web associée à l’URL de la plateforme.

Cliquez sur le bouton de connexion pour entrer vos identifiants et accéder à votre compte. Vous serez redirigé sur votre tableau de bord avec toutes les informations utiles à disposition. Il s’agit entre autres de :

l’actualité de l’école ;

la liste des documents et cours ;

le cahier de textes ;

les sanctions ;

les résultats trimestriels, etc.

Les contenus et avantages

La plateforme Scolinfo est ouverte à trois catégories d’utilisateurs : enseignants, parents et élèves. Selon le type d’utilisateur connecté, le tableau de bord ainsi que les informations présentées sont différents.

Tableau de bord des enseignants

Le tableau de bord des enseignants sert principalement d’espace de travail. En effet, les professeurs peuvent utiliser cette interface pour préparer leurs cours. Ainsi, ils peuvent fournir des documents en format numérique et avoir leurs fiches toujours à portée de main dans leurs smartphones. Ils peuvent aussi utiliser la plateforme pour donner des devoirs à leurs élèves.

Par ailleurs, la plateforme permet à l’administration de renseigner les résultats trimestriels de chaque élève. De cette manière, les parents peuvent consulter les véritables notes et moyennes de leurs enfants pendant l’année scolaire.

Tableau de bord des parents

Le tableau de bord des parents sert à rendre virtuelle la relation avec l’école. Il n’est plus nécessaire de se rendre dans l’établissement de ses enfants pour savoir comment ils évoluent. En cas de nécessité, les parents sont avertis par mail des absences et retards. Ils peuvent aussi échanger avec des professeurs ou l’administration pour avoir plus de détails.

Tableau de bord pour les élèves

Scolinfo est aussi très pratique pour les élèves. Grâce à leur tableau de bord, les apprenants ont accès aux cours et à tous les documents liés. Ils sont aussi tenus au courant des changements dans leurs emplois du temps respectifs. De plus, ils peuvent consulter leurs notes dès leur sortie et voir la liste des devoirs à faire à la maison.

Somme toute, Scolinfo est une plateforme très pratique pour enseignants, apprenants et parents d’élèves. Ils pourront respectivement s’en servir pour avoir les informations nécessaires liées au cursus scolaire des élèves.