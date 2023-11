Une solution de déménagement et de stockage très économique

Entre stress, dépenses et fatigue, réussir un déménagement n’est pas souvent chose facile. La réalité en est qu’il faut bien organiser le transport de ses affaires, réussir à trouver le bon logement et surtout surmonter les imprévus, sans oublier les démarches administratives.

Dans certains cas, il est recommandé de stocker ses affaires dans un endroit accessible et sûr. Heureusement qu’il existe des solutions pour déménager et stocker ses affaires de façon économique et pratique.

Lesquelles donc ? Comment dénicher la meilleure entreprise en la matière ? Qu’en est-il des démarches administratives ? Nous vous dévoilons tout ici.

Quelles sont les solutions de déménagement et de stockage ?

Selon vos besoins, votre budget et vos préférences, il existe plusieurs solutions pour déménager et stocker vos affaires en toute sérénité.

La location d’un camion ou d’une camionnette

Cette solution consiste à louer un véhicule adapté à votre volume d’affaires à déplacer et au trajet, et à transporter vous-même vos affaires. Plutôt économique comme option, elle s’adresse à ceux qui ont peu d’affaires à déménager, ceux qui n’ont pas besoin de stocker leurs affaires et ceux qui peuvent compter sur l’aide de proches ou voisinage.

La location de camion ou de camionnette nécessite cependant de disposer d’un permis de conduire, de réserver le véhicule à l’avance et surtout de respecter les horaires et les conditions de location. Elle exige également de faire attention aux éventuels dommages ou accidents. S’agissant du coût, il faudra prévoir environ 100 euros par jour, mais cela reste grandement dépendant de la distance à parcourir.

La location d’un box ou d’un garde-meuble

S’agissant de cette solution, elle consiste à louer un espace sécurisé et accessible, où vous pouvez stocker vos affaires pendant la durée souhaitée. Elle est pratique comme alternative quand on a beaucoup d’affaires à stocker, si on ne dispose pas encore de son nouveau logement, ou si on veut simplement libérer de l’espace chez soi.

La location de box ou de garde-meuble offre une grande flexibilité dans la durée et la taille du stockage, ainsi qu’une assurance contre le vol ou l’incendie. Toutefois, elle implique de déplacer ses affaires deux fois, de choisir un lieu proche de son domicile, et de comparer les offres et les tarifs proposés par les différents prestataires. Pour ce qui est du tarif moyen de la location d’un box ou d’un garde-meuble, il est d’environ 100 euros par mois.

Le recours à un service de déménagement et de stockage en ligne

Le principe avec cette solution consiste à confier ses affaires à une entreprise spécialisée en la matière, comme Moovebox.fr, qui se charge du transport et du stockage. Si cette solution est de plus en plus appréciée, c’est parce qu’elle est très économique et simple. En effet, elle évite les frais et les tracas liés à la location d’un camion ou d’un box.

Mieux encore, elle vous permet de bénéficier d’un service à la fois personnalisé, rapide et efficace. Cependant, elle nécessite de faire confiance à un interlocuteur unique, de respecter les délais et les modalités du service, et de vérifier la qualité et la sécurité des affaires stockées.

Si vous optez pour un service de déménagement et stockage en ligne, il est important de choisir une entreprise fiable et reconnue pour son sérieux et son professionnalisme. Autrement dit, vous devez prendre en considération quelques critères de choix.

La fiabilité

Pour ce premier paramètre, vous devez vérifier que l’entreprise dispose des assurances, des autorisations et des certifications nécessaires pour exercer son activité. Pour ce faire, vous pouvez consulter les annuaires des associations professionnelles comme la Chambre Syndicale du Déménagement (CSD), la Fédération Française du Déménagement (FDD) ou l’Organisation des Transporteurs Routiers Européens (OTRE). À défaut, vous pouvez vous rendre sur la page officielle de l’entreprise en question et essayer de rentrer en contact avec elle. A priori, elle doit être en mesure de vous justifier son expertise.

La légalité

Outre la fiabilité, vous devez également vérifier que l’entreprise concernée respecte les normes et les règles en vigueur en matière de transport et de stockage. Dans ce sens, vous pouvez demander à voir le contrat de transport, le contrat de stockage, la lettre de voiture, le bon de livraison, etc.

Entre autres, vous devez vérifier que l’entreprise vous fournit un devis détaillé et transparent, qui mentionne le volume et le poids de vos affaires, la distance et la durée du déménagement, le type de transport et de stockage, les services inclus ou optionnels, etc.

Les engagements

Important comme détail, vous devez vérifier que l’entreprise s’engage à respecter vos délais, vos besoins et vos attentes. Que faut-il faire dans ce cas ? Il est recommandé de demander à voir les conditions générales de vente, la charte qualité, la garantie satisfait ou remboursé… Par ailleurs, vous devez vous assurer que l’entreprise vous propose un service client réactif et disponible, qui vous accompagne tout au long du processus.

Les références

Pour ce qui concerne ce critère, vous devez vous assurer que l’entreprise à contacter a une bonne réputation et une bonne expérience dans le domaine du déménagement et du stockage. En vous rendant directement sur son site web ou sur d’autres sites spécialisés, vous pouvez consulter les avis et les recommandations des clients qui ont fait appel à ses services. Vous pouvez aussi demander à voir des exemples de réalisations ou des témoignages de satisfaction en contactant directement le service client.

Quelles sont les démarches à suivre auprès des organismes publics ?

Lorsque vous déménagez, vous devez effectuer certaines démarches auprès des organismes publics ou privés. Cela consiste à mettre à jour votre situation administrative et fiscale.

Déclarer votre changement d’adresse

Comme premier pas, vous devez informer les différents organismes publics de votre nouvelle adresse. Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne, sur le site du service public français, qui vous permet de déclarer votre changement d’adresse à plusieurs organismes en une seule fois (mairie, impôts, sécurité sociale, CAF, etc.). Vous pouvez aussi effectuer cette démarche par courrier ou sur place, auprès de chaque organisme concerné. Retenez cependant que vous devez effectuer cette démarche dans un délai de trois mois après votre déménagement.

Résilier ou transférer vos contrats

Une fois le changement d’adresse déclaré, vous devez résilier ou transférer vos contrats liés à votre ancien logement. Il s’agit des contrats liés à l’électricité, le gaz, l’eau, le téléphone, internet, etc. Pour ce faire, vous devez contacter vos fournisseurs pour leur communiquer votre date de départ et votre relevé de compteur.

Il est également impératif de leur communiquer votre nouvelle adresse et votre date d’arrivée, si vous souhaitez conserver le même fournisseur. En ce qui concerne le délai, vous devez effectuer cette démarche au moins quinze jours avant votre déménagement