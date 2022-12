Avec Equans Digital, la Région Ile-de-France accélère dans la digitalisation de l’action publique

Communiqué de presse – 1er décembre 2022

Avec des solutions numériques et audiovisuelles innovantes mises en place par Equans, la Région Île-de-France contribue directement à sa mission : favoriser le dialogue public et servir l’attractivité économique du territoire.

À travers cette transformation numérique, l’enjeu est de simplifier la décision publique.

Les liens entre élus, agents, citoyens, entreprises et associations sont renforcés par ces infrastructures plus performantes et plus durables.

Le chantier de modernisation, mené par les équipes d’Equans Digital, marque d’Equans dédiée aux solutions et expertises digitales, a permis d’équiper les 147 salles de réunion du Conseil régional d’une solution agnostique pour la communication en distanciel. Plus fiable et plus rapide, elle offre un parcours utilisateur simplifié, facilite les échanges et le travail en mode hybride et réduit les opérations de maintenance et d’exploitation.

Le système de pilotage et de supervision à distance permet également de limiter et d’optimiser les consommations énergétiques des appareils. Cette performance énergétique permet à la Région Île-de-France de contribuer au défi climatique et à la décarbonation de notre modèle social et économique.

Également aménagé par Equans Digital, l’hémicycle de la Région Île-de-France est dorénavant doté d’un écran géant LED. Lors des séances plénières et des commissions, celui-ci permet aux occupants de la salle, qui peut accueillir jusqu’à 250 personnes, de suivre les différentes prises de parole plus aisément via une solution de streaming. En complément, et en vue de favoriser des échanges toujours plus inclusifs, un système de conférence permet de prendre en compte le temps de parole selon les groupes politiques et les thèmes discutés.

« Les solutions audiovisuelles déployées au sein de son siège font du Conseil régional Île-de-France un pionnier de la digitalisation de l’action publique. La simplicité des équipements permet à tous les utilisateurs de bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités. Ces solutions technologiques sont déployées par Equans Digital pour aider et accompagner nos clients à relever les défis de la transition énergétique et numérique » résume Raphaël Contamin, directeur d’Equans Digital.

« En tant que première Région économique d’Europe et leader en matière de R&D, l’Ile-de-France est un territoire d’innovation. C’est donc en toute logique que la Présidente de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a souhaité offrir aux agents des conditions et des outils de travail à la pointe des technologies digitales.

Ces installations permettent non seulement de simplifier et d’améliorer l’action publique mais également de montrer à nos partenaires que la Région Ile-de-France est une collectivité moderne, résiliente et résolument tournée vers l’avenir » se réjouit Bernard Giry, Directeur général adjoint du pôle Transformation numérique à la Région Île-de-France.

