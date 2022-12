Guide 5 meilleurs logiciels antivirus pour PC et performant en 2023

Lorsque vous utilisez votre PC comme outil de travail quotidien, il est important de penser à sa sécurité.

Comment choisir un excellent Antivirus pour sécuriser son ordinateur en 2023 ?

Cela vous aide à éviter les pertes de documents sensibles et les attaques en ligne.

Vous pouvez compter sur l’antivirus pour protéger votre ordinateur dans ce sens.

Guide des logiciels antivirus pour PC 2023

En la matière, plusieurs antivirus sont disponibles sur le marché. Voici un top 5 des meilleurs logiciels d’antivirus pour PC et performants.

Avast Antivirus

Avast antivirus est un logiciel antivirus gratuit parmi tant d’autres. C’est un logiciel qui connaît au fil du temps des améliorations avec de nouvelles fonctions. La nouvelle version de cette application possède un mode passif. Il s’agit d’un mode qui désactive les agents fonctionnels qui ne sont pas utiles afin de vous permettre d’associer d’autres outils protecteurs sans diminuer la performance de votre ordinateur. Ce n’est pas une fonction qui désactive les outils protecteurs.

En plus, Avast antivirus vous propose un VPN pour assurer la sécurité de votre connexion et votre navigation. Il vous protège également des menaces d’internet. Parmi les multiples logiciels antivirus qui existent, Avast fait partie des plus connus et des meilleurs. Cependant, il faut qu’il s’appuie sur d’autres outils de protections performants disposant de fonctionnalités de protection essentielles pour sécuriser vos données.

Il faut noter que les suites de protections en question, bien qu’elles puissent être téléchargées gratuitement, sont limitées. C’est pourquoi il est recommandé d’opter pour les suites payantes pour plus d’autonomie et de satisfaction. Le logiciel Avast antivirus dispose d’une interface simple et intuitive.

De plus, il possède un système d’analyse de téléchargement avant que ce dernier ne soit terminé. Par ailleurs, Avast antivirus est compatible avec les ordinateurs équipés de Windows 7 à 10. Il est également compatible avec les Mac OS et sur les téléphones Android.

Panda

Panda est un logiciel de sécurité qui protège votre appareil contre les logiciels espions et les menaces en ligne. Il assure également la sécurité de votre ordinateur contre les logiciels dangereux et qu’on retrouve dans les clés USB. L’interface moderne de ce logiciel antivirus est facile à comprendre et simple à utiliser puisqu’elle est en français. Disponible pour les PC Windows, vous pouvez également le télécharger sur votre tablette Android ou smartphone.

Sur Panda est intégré un kit de secours pour analyser profondément votre ordinateur. Il vous offre également des solutions antivirus et anti-malware pour sécuriser tous vos appareils. Par ailleurs, Panda sécurise vos données et votre vie privée quelle que soit votre localisation. La performance de ce logiciel est ce qui sidère le plus les utilisateurs. En effet, il améliore la performance de votre PC ou tablette.

Avec Panda, vous avez la possibilité de maintenir votre navigation dans l’anonymat et en toute sécurité. Le gestionnaire de mots de passe dont il dispose vous aide à trouver un nouveau mot de passe en cas d’oubli du premier. Il faut noter que la version gratuite de ce logiciel est uniquement disponible pour les Android et Windows. Elle est composée d’antivirus, de VPN limité et analyse les USB et périphériques externes.

Mcafee

Si vous êtes à la recherche d’un meilleur antivirus sans trop vous en donner la peine, McAfee est sans doute ce qu’il vous faut. En effet, McAfee est un antivirus populaire sur le marché à cause de son ancienneté et de son efficacité. C’est un logiciel disponible sur tous les sites web.

Si vous disposez de Windows, vous avez bien la possibilité de bénéficier de la protection qu’offre ce logiciel à condition qu’il soit 8.1 édition 32 et 64 bit. McAfee est compatible avec Internet Explorer 11.0, Microsoft, Firefox et Google Chrome.

Il faut noter que la barre d’outils anti-spam ne fonctionne qu’avec le Microsoft Outlook version 2010 à 2019. La toute dernière version McAfee est compatible avec tous les Mac OS à partir du 10.12. Cependant, ce n’est plus possible de procéder au téléchargement des anciennes versions de McAfee pour les versions de MacOS.

En ce qui concerne la configuration minimale, elle est la même que sur un ordinateur, notamment 2 Go de RAM, le Processeur 1 GHz et 500 Mo d’espace libre. Tous les smartphones et iPhone sont compatibles avec le logiciel McAfee.

Compte tenu du nombre d’appareils que vous utilisez, McAfee met à votre disposition deux types d’abonnements suivis des bonus si vous optez pour le renouvellement automatique. Ainsi, au nombre de ces abonnements, on distingue : l’abonnement individuel, McAfee multi-équipement et McAfee Famille.

Bitdefender

C’est le meilleur logiciel antivirus qui sécurise vos données sans vous perturber. Contrairement aux autres types d’antivirus qui vous alertent à tout moment afin d’obtenir votre permission pour neutraliser le virus, Bitdefender agit sans déranger. Son avertissement est discret et moins encombrant. Il procède aux analyses antivirus quotidiennes et détecte toutes les menaces sans toutefois affecter la performance de votre appareil.

En plus, le fonctionnement de Bitdefender ne bloque pas celui de vos autres applications. En effet, toutes les fonctionnalités de Bitdefender sont toutes conservées dans une application unique. Elles ne se présentent pas à vous jusqu’à ce que vous ne décidiez de les voir.

Bitdefender est doté d’un VPN intégré qui vous permet de naviguer et d’effectuer des opérations bancaires en ligne quelle que soit votre position. Il faut noter qu’il existe plusieurs gammes de Bitdefender. C’est donc à vous d’opérer le choix en fonction de votre préférence.

Norton

L’antivirus Norton demeure incontournable parmi les autres. Vous pouvez le télécharger de manière indépendante. Il possède une interface intuitive et un système clair et compréhensif. C’est l’un des meilleurs à cause de ces fonctions performantes. D’abord, il assure la protection résidente antivirus et anti ware avec la technologie SONAR.

Ensuite, il détecte les logiciels malveillants au démarrage et analyse l’ordinateur que ce soit partiel ou complet. En plus, c’est un outil qui protège la messagerie instantanée, indique la fiabilité des plateformes Norton Safe Web.

Afin d’assurer la bonne réputation des fichiers disponibles sur votre système, Norton se sert du Cloud. Ses diverses fonctionnalités sécurisent les données personnelles de l’utilisateur. Lorsque vous vous abonnez à Norton antivirus, vous pouvez accéder au stockage cloud sécurisé de 2 Go. Le pare-feu protège les échanges de données entre ordinateurs. Toutefois, la gratuité du logiciel fait que vous ne pouvez accéder à toutes les fonctions.

Avant d’accéder à certaines fonctions comme le VPN, le Safe Cam ou le Dark Web vous devez télécharger des suites d’application. En effet, la protection qu’offrent ces outils est utile pour les ordinateurs et les Mac. Si vous en avez, vous devez alors les télécharger pour plus de performance.