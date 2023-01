SAMSUNG KIES : Comment utiliser le logiciel de transfert de fichiers ?

Samsung Kies est un programme officiel développé par la marque pour aider ses utilisateurs dans la synchronisation et la gestion du contenu de leur téléphone ou tablette.

En effet, le logiciel permet de transférer des informations entre ordinateurs, ordinateurs portables, téléphones, c et même d’autres appareils Android.

Transférer de fichiers à partir des appareils SAMSUNG

Il s’agit d’une application assez pratique et simple d’utilisation, dotée d’une multitude de fonctions. Dans ce billet, renseignez-vous davantage sur ce logiciel de transfert des fichiers ainsi que la procédure pour l’utiliser.

Fonctionnalités de SAMSUNG KIES

Si vous possédez un téléphone de la marque SAMSUNG, vous devez peut-être utiliser son logiciel de transfert de fichiers.

En effet, Samsung Kies regorge de fonctionnalités intéressantes pour faciliter la gestion de vos contenus. D’ailleurs, il est compatible avec tous les modèles à partir de la version 4.3 d’Android.

Samsung kies a la capacité de détecter automatiquement le modèle de votre appareil ainsi que le micrologiciel dont il est doté.

Ainsi, l’une des fonctionnalités de l’application est la mise à jour de nouvelles versions du micrologiciel (firmware) disponibles. Sachez que le micrologiciel ou firmware désigne le logiciel internet qui permet à votre appareil de fonctionner. Samsung Kies a ainsi la capacité d’optimiser le fonctionnement de votre téléphone à travers la mise à jour du micrologiciel. L’autre fonctionnalité du logiciel de la marque est le transfert des données.

En effet, Samsung Kies est muni d’un module de synchronisation complète d’appareil. Vous pouvez ainsi sauvegarder vos calendriers, vos contacts, vos messages, vos applications, vos photographies, vos vidéos, votre carnet d’adresses ainsi que votre musique. Notez que la fonction de synchronisation est compatible avec les services en ligne proposés par Outlook, Yahoo et Google.

Par ailleurs, Samsung Kies vous permet de transférer vos fichiers entre plusieurs appareils et de déplacer vos informations d’un périphérique à un autre en toute simplicité. Il est, en effet, doté d’une fonction d’importation et d’exportation pour faciliter la gestion de vos contenus. De plus, toutes les fonctionnalités du programme peuvent être utilisées avec une connexion Wi-Fi. Il n’est donc pas nécessaire de connecter votre appareil avec un câble USB.

Avantages du logiciel SAMSUNG KIES

Au regard des fonctionnalités énumérées dans ce billet, il n’y a pas de doute que le logiciel possède de nombreux points positifs notamment en ce qui concerne la gestion de vos contenus. Samsung Kies facilite non seulement la synchronisation, mais aussi la gestion de vos données. Vous avez la possibilité d’explorer vos contenus par catégorie sur la plateforme. De plus, selon le type de média, un aperçu est disponible sur le logiciel.

En outre, l’application vous offre la possibilité de sauvegarder et de restaurer vos informations. Un point positif pour les utilisateurs qui craignent de perdre leurs données. Vous pouvez sauvegarder vos informations sur votre ordinateur ou téléphone, puis les restaurer après quand vous en aurez besoin. Par ailleurs, le logiciel est rapide et possède une interface facile d’utilisation.

Inconvénients de l’outil SAMSUNG KIES

Malgré la fiabilité et l’efficacité de l’outil Samsung Kies, certains utilisateurs se sont plaints sur la toile à propos des bugs et des problèmes avec le calendrier. Les problèmes d’incompatibilité avec les systèmes d’exploitation Mac et Windows 8 sont également soulevés par d’autres utilisateurs. Néanmoins, le développeur améliore constamment le programme avec de nouvelles versions pour satisfaire ses utilisateurs.

Samsung Kies est un véritable outil de transfert des fichiers.

Cependant, avant de profiter de cette fonctionnalité, vous devez télécharger et installer le logiciel en ligne.

Si vous possédez un smartphone ou une tablette Galaxy note III, téléchargez Kies tandis que si vous avez un téléphone Galaxy Note III (Android OS 4.3 ou plus), vous devez télécharger le Kies 3.

En effet, Samsung Kies fonctionne avec tous les smartphones ou tablettes de version 2.3 à 4,2. Quant aux téléphones de version 4.3 et plus, il ne fonctionne pas. Seul le Kies 3 fonctionne avec ces dernières versions de smartphone.

Par ailleurs, au cours de l’installation du logiciel, vous avez le choix entre deux modes. Le mode normal vous permet de gérer votre bibliothèque et de sauvegarder des fonctions comme le transfert des fichiers. Par contre, le mode simplifié vous permet uniquement de vérifier les détails comme l’espace de stockage utilisé dans votre téléphone. De ce fait, optez pour le mode normal pour bénéficier de l’option de transfert des fichiers.

Après avoir installé le logiciel, ouvrez-le sur votre PC et connectez votre téléphone via un câble USB. Une fois connecté, Kies va détecter automatiquement votre appareil. Sinon, double-cliquez sur l’icône du logiciel sur votre bureau. Pour transférer des fichiers sur votre ordinateur, cliquez sur l’un des en-têtes de la section bibliothèque correspondante (contact, musique, photos, vidéos ou podcast).

Ensuite, sélectionnez les éléments que vous souhaitez transférer sur votre ordinateur. Appuyez sur le bouton Enregistrer dans le menu en haut pour copier les fichiers sur votre PC. Notez que si votre téléphone possède des contacts, de la musique ou des photos, il y aura des sections correspondantes dans le logiciel. Dans le cas contraire, ces éléments ne seront pas affichés. Vous pouvez synchroniser avec votre Outlook en appuyant sur Synchroniser.

Connecter son téléphone Samsung en tant que périphérique multimédia

Avant de pouvoir transférer des fichiers, vous devez vous assurer que votre appareil Samsung est bien connecté en tant que périphérique multimédia. Sinon, l’opération de transfert ne peut être possible. De ce fait, connectez votre téléphone à l’ordinateur par le biais d’un câble USB. Cliquez sur le panneau Les notifications pour ouvrir, puis appuyez sur Connecté en tant que Périphérique Multimédia : Périphérique multimédia (MTP).

Par ailleurs, il peut arriver que votre ordinateur ne supporte le protocole de transfert MTP (Media Transfer Protocol) ou encore qu’aucun pilote adapté ne soit installé. Dans ces cas, appuyez sur Caméra (PTP)

Autres articles sur les transfert de fichier et la synchronisation :