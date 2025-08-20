Cloner un disque nvme vers un ssd sata avec clonezilla en mode uefi : guide complet et astuces

4.2/5 - (4 votes)

Le passage d’un ssd nvme ultra-rapide à un ssd sata plus classique peut sembler technique, mais le clonage de disque dur/ssd avec Clonezilla rend l’opération accessible à tous. Que ce soit pour optimiser la compatibilité, remplacer un stockage vieillissant ou faciliter une migration sur un nouvel ordinateur, bien maîtriser chaque étape assure un démarrage sans accroc. Cet article vous propose une méthode claire pour transférer tout le contenu de votre nvme vers un ssd sata tout en respectant le mode uefi, une configuration souvent requise sur les machines récentes. Découvrez comment tirer parti de Clonezilla, logiciel de clonage gratuit et fiable, pour réussir cette opération de A à Z.

Pourquoi cloner un ssd nvme vers un ssd sata en mode uefi ?

Migrer d’un ssd nvme à un ssd sata répond à plusieurs besoins courants. Le nvme offre des performances supérieures, alors que le sata séduit par sa large compatibilité et son prix abordable. Beaucoup choisissent cette solution pour recycler leur nvme comme disque principal, puis utiliser un sata pour les sauvegardes ou le stockage de données.

Une autre raison fréquente concerne la gestion de la compatibilité mbr/gpt avec le firmware uefi. Certains ordinateurs exigent un partitionnement spécifique (gpt) pour fonctionner correctement en mode uefi. Cela implique parfois une conversion lors du clonage de disque dur/ssd. Comprendre ce contexte technique permet d’anticiper les problèmes au moment du boot après clonage.

Avant de commencer : préparer le matériel et vérifier la compatibilité

Avant toute opération de clonage, quelques vérifications simples permettent d’éviter les erreurs et de gagner du temps. Il est essentiel d’identifier clairement le disque source (le ssd nvme contenant votre système actuel) et le disque de destination (le ssd sata qui recevra la copie).

L’utilisation d’un adaptateur sata/usb facilite grandement la connexion du nouveau ssd sata, surtout sur les portables ne disposant pas de deux emplacements internes. Branchez simplement l’adaptateur au port usb, connectez le disque et vérifiez sa reconnaissance dans le bios ainsi que dans Clonezilla avant de lancer le logiciel de clonage.

Clonezilla est une solution libre et puissante pour réaliser une duplication intégrale de disque. Contrairement à certains concurrents, il reproduit fidèlement la table de partitions, la structure des fichiers et même les zones inaccessibles sous Windows. Sa grande compatibilité avec le mode uefi et les disques gpt constitue un avantage majeur pour un transfert transparent et sans perte de fonctionnalités.

Tout commence par la création d’un support bootable : une clé usb dédiée suffit amplement. L’essentiel est de sélectionner l’option de démarrage sur la clé usb via le menu uefi de l’ordinateur, afin de lancer Clonezilla en dehors du système d’exploitation habituel. Cette étape isole le processus de clonage et réduit considérablement les risques de conflits pendant la copie.

Clé usb préparée avec Clonezilla/live

avec Clonezilla/live Ssd nvme branché en interne, ssd sata connecté via adaptateur sata/usb

en interne, ssd sata connecté via adaptateur sata/usb Bios configuré en mode uefi

en mode uefi Vérification du type de table de partition (gpt recommandé pour uefi)

(gpt recommandé pour uefi) Données sauvegardées en cas de souci pendant le processus

Le choix entre mode “device to device” ou “device to image”

Lors du lancement de Clonezilla, deux choix principaux s’offrent à l’utilisateur : copier directement disque à disque (« device to device ») ou passer par une image temporaire (« device to image »). Pour migrer d’un nvme vers un ssd sata, le mode direct reste le plus simple et le plus efficace, garantissant un transfert binaire fidèle.

La méthode « device to image » convient à ceux souhaitant archiver le contenu dans une image compressée, pratique si vous envisagez de cloner ultérieurement vers plusieurs machines ou de conserver une sauvegarde hors ligne. Chaque approche a ses avantages selon vos objectifs.

Configurer les partitions pour garantir le démarrage en uefi

Pour assurer un boot après clonage sans erreur, il faut veiller à ce que la configuration des partitions respecte les prérequis du mode uefi. Cela passe par la présence de la partition efi et le formatage du disque cible en gpt. Clonezilla détecte généralement ces paramètres, mais une vérification supplémentaire avec gparted limite les mauvaises surprises.

Des incompatibilités surviennent parfois si la partition principale utilise encore le schéma mbr, inadapté au démarrage en uefi pur. Un contrôle rapide, voire une conversion préalable, simplifie le processus et évite des interventions post-clonage.

Déroulement pas à pas : cloner un ssd nvme vers un ssd sata

Pour garantir un clonage sans encombre, suivez ces étapes précises. Respecter l’ordre réduit les risques d’erreur et optimise l’usage de Clonezilla pour le clonage de disque dur/ssd.

Retirez systématiquement tout périphérique inutile pour ne garder connectés que le nvme (source) et le sata (destination). Ainsi, vous limitez les risques d’erreur de sélection durant le processus.

Lancer l’ordinateur en mode uefi puis démarrer sur la clé usb Clonezilla. Choisir langue, clavier puis accéder au menu de clonage “device to device”. Sélectionner le ssd nvme comme disque source, le ssd sata comme disque de destination. Répondre aux éventuelles questions concernant la taille des partitions et la compatibilité gpt/mbr. Laisser le clone se dérouler jusqu’à confirmation finale. Éteindre l’appareil, retirer le ssd nvme puis installer uniquement le ssd sata. Redémarrer et vérifier le boot après clonage depuis le bios uefi.

Avantages et inconvénients du clonage avec Clonezilla

Utiliser un logiciel de clonage libre comme Clonezilla présente de nombreux atouts : rapidité, fiabilité et restitution fidèle de chaque secteur de votre disque source. Clonezilla prend en charge de multiples configurations matérielles, bénéficie d’une communauté active et évolue régulièrement, assurant une prise en charge efficace des ssd nvme et ssd sata.

Les points faibles concernent surtout l’interface, moins intuitive que certains outils concurrents payants. Les débutants devront parfois consulter des guides additionnels pour éviter les erreurs classiques liées à la sélection du disque ou à la configuration du mode uefi. Le respect de la différence entre partitions gpt et mbr demeure crucial pour éviter les soucis de démarrage.

Critère Clonezilla Autres solutions Prix Gratuit Payant/freemium Compatibilité uefi/gpt Très bonne Dépend du produit Interface Textuelle, sobre Graphique, interactive Taux de réussite Élevé Variable Niveau requis Moyen/avancé Débutant à avancé

Astuces pratiques pour maximiser la réussite du clonage de disque dur/ssd

Réaliser le clonage d’un ssd nvme vers un ssd sata nécessite une attention particulière à plusieurs détails. Formater le disque de destination en gpt avant le processus permet de gagner du temps, notamment pour le mode uefi. Assurez-vous aussi de la cohérence des tailles de partitions pour éviter tout débordement ou espace non attribué.

Gardez à l’esprit que certains modèles de pc verrouillent le boot sur certains ports ou types de disques. Une fois le clonage terminé et le ssd sata installé, accédez au bios et ajustez l’ordre de boot si nécessaire. Si le système ne démarre pas, pensez à reconstruire l’entrée efi à l’aide d’outils spécialisés ou à relancer la procédure avec détection automatique des partitions.

Pensez à actualiser le bios de votre carte mère avant de commencer.

de votre carte mère avant de commencer. Sauvegardez toutes les données importantes du disque source, même en cas de clonage direct.

du disque source, même en cas de clonage direct. Surveillez la suppression correcte de la signature unique uefi si les deux disques restent branchés simultanément.

si les deux disques restent branchés simultanément. Évitez de lancer d’autres opérations sur le pc pendant le clonage, qui peut durer plusieurs dizaines de minutes selon la capacité du disque.

Foire aux questions sur le clonage nvme vers sata avec Clonezilla

Que faire si le ssd sata ne démarre pas après le clonage ?

En cas de problème de boot après clonage, revérifiez la configuration du bios. Parfois, il est nécessaire d’indiquer manuellement le chemin de la partition efi, ou de régénérer les fichiers de démarrage avec un utilitaire compatible uefi. Contrôlez également la compatibilité entre la taille de la partition système et celle du ssd sata.

Un diagnostic simple consiste à rebrancher l’ancien nvme pour vérifier si le système démarre normalement dessus. Si c’est le cas, relancez le clonage en utilisant les options avancées de Clonezilla et privilégiez la copie secteur par secteur pour une image parfaite.

Faut-il supprimer ou désactiver le ssd nvme après le clonage de disque dur/ssd ?

Après le clonage de disque dur/ssd, il est conseillé de retirer ou désactiver le ssd nvme, au moins temporairement. Cela évite les ambiguïtés dans l’ordre de boot et supprime les risques de conflit si deux partitions actives d’amorçage sont présentes. Après avoir confirmé le bon fonctionnement du ssd sata, rien n’empêche de reconnecter l’ancien nvme comme disque secondaire pour stocker des données.

Anticiper cette étape contribue à une transition fluide et limite les manipulations inutiles dans le bios ou la gestion des périphériques de stockage.