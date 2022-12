Logiciel pour effacer une personne sur une photo en 2023

Vous cherchez un logiciel pour effacer une personne sur une photo ? Vous êtes au bon endroit au bon moment !

Il y a eu un temps où vous auriez été confronté à un entassement pour enlever ceux qui se trouvaient dans une photographie.

Maintenant, cependant, il est presque enfantin de le faire grâce aux applications mobiles. Avec un simple outil en ligne, vous pouvez effacer des personnes ou des objets indésirables de votre prise de vue et obtenir le résultat parfait que vous recherchiez.

Dans ce but, nous avons réalisé une liste des programmes les plus efficaces pour enlever des parties ou des gens sur vos images à partir de votre portable. Si vous voulez en savoir plus, agréez cette invitation et inspectez notre sélection !

1- Utilisez Remover.zmo.ai

Vous pouvez télécharger une image de n’importe quelle taille dans Remover. Le téléchargement sera limité à 720px pour la version gratuite. Vous pouvez modifier un nombre illimité d’images gratuitement ! Actuellement, toutes les fonctionnalités de Remover sont disponibles gratuitement.

L’outil en ligne remover.app vous permet de supprimer gratuitement les personnes d’une photo en quelques secondes.

Vous n’avez pas besoin de logiciels complexes tels que Adobe Photoshop. Avec remover.app vous pouvez obtenir des résultats professionnels en quelques clics.

Conseil de pro: Choisissez un pinceau plus grand et n’hésitez pas à couvrir plus que la zone que vous voulez retoucher (notamment pour couvrir les ombres). Cela aidera l’algorithme à créer les meilleurs résultats. Si elle ne s’efface pas d’un coup, essayez d’effacer la même partie à plusieurs reprises.

Les images ne seront pas stockées dans Remover, sauf si vous utilisez Remover Pro. L’IA de Remover est intelligente, mais elle fonctionne mieux avec une touche délicate.

Pourquoi utiliser Remover.app ?

Testez remover.app (un outil d’édition créative gratuit) pour supprimer les objets, personnes ou défauts indésirables. L’algorithme de l’IA reconstituera ce qui se trouvait derrière l’objet en un seul clic. Assurez-vous que les éléments indésirables sont couverts pour supprimer les objets. Vous pouvez supprimer des personnes, ou supprimer du texte de la même manière…

2- Utilisez Cleanup.pictures

Cleanup.pictures vous permet de supprimer des personnes d’une photo en quelques secondes et gratuitement. Vous n’avez pas besoin de logiciels complexes tels que Adobe Photoshop. Avec Cleanup.pictures vous pouvez obtenir des résultats professionnels en quelques clics.

Cet outil d’édition sophistiqué construit en Intelligence Artificielle est bien supérieur à tout autre outil de clonage. Les outils de clonage comme Adobe Photoshop fix, nécessitent l’utilisation d’une référence d’image.

Toutefois, Cleanup.pictures peut vraiment être capable d’identifier ce qui se cache derrière le texte involontaire et les personnes indésirables, et les objets inutiles en quelques clics.

Il est possible d’importer ou de modifier une image de n’importe quelle taille en utilisant cet outil en ligne.

Les exportations sont limitées à 720 pixels pour les utilisateurs de l’édition gratuite. Il n’y a pas de limite de taille dans la version Pro. Version Pro.

3- Utilisez l’application Photoshop Express

Dans cette liste des applications les plus performantes pour modifier des photos, vous trouverez deux options d’Adobe et la première est Photoshop Express. Hyper polyvalente, l’application fournit des résultats incroyables pour vos clichés.

Doté d’une variété d’outils optimaux pour modifier vos photos et appliquer des filtres, effets et autres ajustements pour les rendre incroyables. Supprimez le bruit, corrigez le flou, ajustez la perspective et sans nul doute éradiquer des objets non-désirés sur vos empreintes.

Si ce n’est pas suffisant, ajoutez des contours et du texte sur les images, choisissez des filtres ou effets ou confectionnez facilement de superbes collages. Pratique pour tous les photographes en herbe et complètement exempt de frais.

Deuxième application, Adobe Photoshop Fix est aussi une très bonne alternative. Il offre une palette d’outils variés pour éditer et supprimer les objets et les personnes de vos photos.

4- Utilisez Remove Object

Le nom le laisse comprendre, cet outil ne peut qu’une seule tâche, et ce avec une extrême précision. C’est un excellent choix quand on cherche une application pour enlever des personnes sur des photos depuis son smartphone.

Son fonctionnement est des plus faciles : Une fois que vous avez sélectionné l’image à traiter, il suffit de marquer d’un cercle rouge les objets à ôter et le tour est joué. C’est rapide et le résultat sera immédiat.

Vous avez toutefois la possibilité de toucher aux couleurs, teintes ou peau et d’améliorer ainsi votre cliché. Et pour couronner le tout c’est 100% gratuit!

Le meilleur de tous, c’est qu’il est très facile à utiliser et ne prend pas beaucoup de temps. Donc, si vous souhaitez modifier rapidement et facilement une image sans tracas graphiques, supprimer l’objet peut être la solution parfaite.

5- Servez-vous de YouCam Perfect

YouCam Perfect est une formidable application qui vous permet d’améliorer et de modifier instantanément vos photos en quelques clics seulement.

Cet outil offre une variété de fonctionnalités, notamment la mise à niveau des images, l’ajout d’effets et de filtres, la possibilité de créer des collages et de personnaliser les photos. La suppression d’objets est aussi présente, vous pouvez bannir des individus, enlever certains éléments et même fonds sur l’image à coups simples.

Attention cependant que cet attribut est restreinte dans le mode gratuit.

Pour obtenir la liberté totale et le choix illimité pour écarter des objets, vous avez besoin d’acheter la version premium qu’on trouve bien sûr à l’abonnement. Cependant, l’option gratuite peut suffire aux utilisateurs ordinaires.

Donc, si vous êtes à la recherche d’une application pour modifier vos photos de manière simple et rapide, alors YouCam Perfect est sans doute une alternative à considérer.

Conclusion

Vous savez maintenant quel logiciel pour effacer une personne sur une photo. En somme, tous les programmes sont aussi performants et efficaces.

Cependant, certaines applications ont des interfaces contenant plus d’outils et sont plus complexes à utiliser.

Nous avons été impressionnés par Remover.zmo.ai qui offre une interface très intuitive et compréhensible même pour un enfant. Sa manipulation est très facile comparativement à ses concurrents.