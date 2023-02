Comment fonctionne ChatGPT ?

Lancé en novembre 2022, ChatGPT est une démonstration palpable des percées technologiques de ces dernières années. Cette intelligence artificielle présente des performances multidisciplinaires et bénéficie de bons témoignages de nombreux utilisateurs.

Elle peut vous aider à produire des contenus en tout genre et répondre à vos préoccupations dans divers secteurs d’activité. Mieux encore, il présente une utilisation assez simple et particulièrement pratique. Découvrez ici l’outil ChatGPT et son fonctionnement.

Qu’est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est un modèle de langage créé par l’entreprise OpenAI qui est capable de fournir des réponses à presque tout. On parle également de chatbot d’intelligence artificielle. Le sigle ChatGPT est un mot-valise formé des mots anglais « chat » qui veut dire fil de discussions et « GPT » (Generative Pre-trained Transformer ou Transformateur Génératif Pré-entraîné).

L’outil est donc une intelligence artificielle conversationnelle qui génère des informations correspondantes aux demandes des utilisateurs, sans assistance humaine. Pour ce faire, il utilise GPT-3, un algorithme de transfert de langage capable de produire des contenus humains en tout point.

Il puise ses informations d’une base de données composée d’articles, de livres, de conversations en ligne, etc., pour produire des retours logiques et cohérents. Il est utilisé dans de multiples domaines tels que la création de scénarios de films, la composition musicale, le débogage de codes, etc., et de tous types de sujets complexes. Les performances démontrées par ce chatbot lui ont valu une adoption massive par le grand public.

Combien coûte ChatGPT ?

Pour le moment, ChatGPT est disponible gratuitement et accessible à toute personne âgée de 18 ans au moins et possédant un compte OpenAI. Néanmoins, une nouvelle formule d’abonnement a été lancée le 1er février 2023 par l’entreprise OpenAI : le ChatGPT Plus.

Pour en profiter, les utilisateurs doivent débourser 20 dollars par mois. Au départ, elle était disponible exclusivement pour les utilisateurs des États-Unis. Mais la société assure son extension à d’autres pays et régions de manière progressive.

La version payante présente certains avantages comparativement à la version gratuite. Elle donne un accès ininterrompu à ChatGPT et performe bien durant les heures de pointe. Elle affiche une rapidité optimale avec une intégration rapide et systématique des nouvelles fonctionnalités et des mises à jour.

ChatGPT est relativement simple d’utilisation. La toute première étape est celle de l’inscription sur la plateforme d’OpenAI, l’utilisation proprement dite vient seulement après.

Pour ce faire, rendez-vous sur le site web de l’entreprise et cliquez sur le bouton « Essayer ChatGPT ». Ensuite, prenez l’option « Essayer » située en haut de l’interface du site. La prochaine étape sera donc de vous connecter ou de vous inscrire.

Si vous ne possédez pas de compte OpenAI, vous pouvez vous inscrire avec votre adresse électronique. Un mot de passe ainsi qu’un numéro de portable valide vous seront demandés pour la finalisation de l’inscription. Après cette étape, vous tomberez sur une interface présentant quelques clauses de non-responsabilité comme il est d’usage pour ces types de sites.

Vous y verrez par exemple un texte notifiant que les formateurs de l’IA sont autorisés à examiner vos échanges avec ChatGPT afin de pouvoir évaluer les performances du système. Il vous revient de lire ces avertissements de bout en bout pour avoir une idée globale sur l’utilisation de l’outil.

Après avoir créé votre compte OpenAI, vous pouvez passer à l’étape de l’interaction avec l’intelligence artificielle. Il s’agira d’entamer la conversation avec le chatbot via la boîte de messages située en bas de l’interface en y saisissant une requête de votre choix.

Si la réponse apportée à votre demande ne vous satisfait pas, vous avez la possibilité de requérir une réponse différente du robot. Il suffira d’appuyer sur le bouton « Try again ». De même, vous pouvez réinitialiser la conversation en cliquant sur « Nouveau fil » pour en démarrer une nouvelle.

La pertinence des différents résultats vous fait parfois même oublier que vous conversez avec une IA.

L’utilité de ChatGPT est manifeste dans l’exécution de certaines tâches. Ainsi, vous pouvez rédiger des scénarios de films, que ce soit des films d’horreur, de romance ou d’aventure. Sa performance ne se limite pas au monde du cinéma ou de la littérature.

Si vous êtes développeur, ChatGPT est capable d’écrire et de déboguer des codes pour vous. D’après le témoignage des utilisateurs, l’IA présente des performances surprenantes dans ce domaine. À titre d’exemple, un utilisateur a créé avec succès une extension pour wordPress, qui fonctionne parfaitement.

ChatGPT lance un classificateur d’IA pour détecter les textes écrits par l’IA

Une étude récente a prouvé qu’un étudiant sur trois utilise ChatGPT pour faire ses devoirs. Cette situation décriée par le panel des éducateurs a amené l’entreprise à lancer un outil de classification de l’IA. Cette innovation vise à déterminer si un texte a été rédigé par une IA ou un humain.

Pour l’utiliser, il suffit de se connecter sur le site du classificateur d’IA et de coller le texte que vous souhaitez vérifier. L’outil vous fera savoir si le texte est plus proche d’une production humaine ou d’origine artificielle. Toutefois, il convient de noter qu’il s’agit d’un prototype d’essai. Par conséquent, il n’est pas entièrement fiable comme le reconnaît d’ailleurs la société OpenAI.

ChatGPT vaut vraiment la peine d’être utilisé

ChatGPT se présente comme une innovation révolutionnaire et particulièrement utile avec des atouts notables. En témoigne la précision des résultats issus des différents chats. N’étant qu’à ses débuts, ChatGPT pourrait tout de même présenter des limites. Selon les propos de Sam Altman, cofondateur et PDG de OPenAI, ce serait une erreur de se fier totalement à cet outil pour le moment.

Toutefois, l’utilisation de cette IA vaut la peine d’être essayée. Il peut toujours servir à générer des contenus ou des idées aussi bien pour une utilité commerciale que pour des besoins personnels. La meilleure alternative consiste à vous inspirer des propositions du chatbot afin d’en créer de nouvelles. Cela vous permettra également de vous mettre à l’abri des risques de plagiat.

Questions fréquemment posées

Quelle est l’utilité de ChatGPT ?

Il peut apporter des réponses élaborées à vos besoins. Rédiger un email, élaborer une recette, trouver de l’inspiration pour écrire un roman, écrire des codes informatiques, etc., tout cela est bien possible avec l’outil. Il vous suffira de jouer de votre imagination.

ChatGPT est-il gratuit ?

Il existe une version gratuite et une version payante de ChatGPT. L’abonnement à l’option payante revient aux utilisateurs à 20 dollars par mois et est accessible pour l’heure uniquement au public américain.

ChatGPT est-il une application ?

Pour l’heure, ChatGPT est disponible entant qu’application web. Vous pouvez y accéder par votre navigateur ou via le site officiel d’OpenAI.

Pourquoi ChatGPT ne fonctionne-t-il pas ?

La forte affluence sur le réseau est la principale raison de la lenteur ou du dysfonctionnement qui s’observe. Si vous ne réussissez pas à profiter du bot de manière optimale, il est fort probable que ce soit une congestion de réseau.

Est-ce que ChatGPT fonctionne en français ?

ChatGPT fonctionne très bien en français. Cela justifie le nombre de francophones qui l’utilisent au quotidien