Éditeur de logiciel Saas 2023 : Tous Les Avantages du Software AS a Service

En raison de l’influence positive qu’ils peuvent avoir sur la performance des entreprises, les logiciels Saas sont devenus de plus en plus populaires.

Il faut dire que ces logiciels permettent non seulement de rendre automatique de nombreuses tâches, mais ils facilitent également l’accès et la sécurité des données.

Découvrez tous les avantages des logiciels Saas pour le développement d’une entreprise.

Qu’est-ce-que le logiciel Saas 2023 ?

Les logiciels Saas sont des applications hébergées et exécutées grâce à un réseau ou un cloud au lieu d’être directement installé sur un ordinateur, à condition d’être connecté à internet.

Seuls les systèmes d’exploitation et les navigateurs web requièrent une installation directe. Grâce au Saas, il est possible de mettre à jour une application en toute transparence et de manière continue, sans qu’il soit obligatoire d’installer des mises à jour chez l’usager.

La gestion du Saas est basée sur un concept à la demande. En effet, des fournisseurs octroient l’accès en ligne à leurs applications qui sont déjà prêtes à l’emploi et qui n’ont pas besoin d’être installées sur l’ordinateur du client.

Le code source de l’appli est généralement identique pour tous les utilisateurs, mais ceux-ci ont tout de même le choix en ce qui concerne les types d’abonnement comprenant les fonctionnalités, un nombre de postes différents et un espace de stockage.

Le Saas (software-as-a-service) constitue l’un des principaux types de cloud computing, à côté du Paas (platform-as-a-service) et de l’Iaas (infrastructure-as-a-service). Constitué de nombreux avantages pour les entreprises de toutes tailles, ce mode de déploiement logiciel est désormais utilisé dans la quasi-totalité des secteurs d’activité.

Quels sont les logiciels Saas 2023 ?

Avant d’adopter une solution Saas pour son entreprise, il est important de s’assurer que celle-ci prend sérieusement en compte les questions de sécurité et octroie une aide adaptée aux besoins de l’organisation.

Il existe une panoplie de systèmes Saas sur le marché, qui sont adaptés à différents systèmes d’entreprises, les plus populaires sont :

La gestion des relations clients (CRM) qui permet de collaborer aisément à distance avec les clients. Pipedrive, Saleforce.com et Freshsales sont les systèmes Saas les plus connus ;

La collaboration regroupant les systèmes Saas tels que Google Workspace, Slack, Wrike ; des systèmes qui permettent d’instaurer une meilleure collaboration et des échanges entre le personnel d’une entreprise ;

Les logiciels comptables qui sont des systèmes tels que Freshbooks, Xero, Stripe et bien d’autres ;

Les logiciels créatifs qui regroupent les systèmes comme Adobe Creative Cloud, Canva, etc. ;

Les HRD Software regroupant les systèmes ADP, Bamboo HR, Personio.

Quel que soit le secteur d’activité dans lequel les logiciels Saas sont utilisés, l’objectif principal des entreprises est de générer des économies.

Pour pouvoir développer un logiciel Saas, vous devez d’abord faire appel à des programmeurs. Il s’agira d’un groupe de programmeurs qui sont dotés de nombreuses connaissances en ce qui concerne le développement web. Deux grandes compétences sont abritées par le développement web.

Il s’agit du Frontend qui est utilisé dans toutes les animations, interactions Backend et tout ce qui est visible. Il contient la base de données, la logique d’affaires et les différentes composantes de l’application. Il est donc primordial avant l’entame du projet de vous munir d’au moins un développeur Backend et d’un Frontend.

Vous pouvez encore choisir un seul développeur qui est une combinaison des deux aspects du développement web, il s’agit du Fullstack. La réalisation de ce type de projet peut être assez ardue, c’est pourquoi toute une équipe de programmeurs est généralement nécessaire pour le compléter. 5 à 10 personnes sont envisageables dans une équipe. Tout dépend de l’envergure du projet.

Les programmeurs devront donc utiliser le Framework et le langage de programmation adapté au type d’application. Les CMS comme Drupal et WordPress ne seront pas envisageables pour ce type d’applications. Il existe des logiciels Saas qui sont plus simples à développer que d’autres et qui peuvent même être réalisés dans les outils cloud.

La complexité du logiciel développé va dépendre en grande partie de la complexité de ses fonctions, du choix de l’infrastructure et du nombre de visiteurs attendus. Si une entreprise lance un projet de grande envergure liée à la création d’applications, il lui faudra une équipe assez grande et de nombreux mois de travail.

Quels sont les 3 avantages du Saas 2023 ?

Le volet économique constitue l’un des avantages les plus importants du Saas. En effet, des milliers de configurations matérielles sont dénombrables aujourd’hui, mais toutes ont la capacité d’exécuter des navigateurs standards, à l’instar de Google Chrome.

Il n’est donc plus nécessaire d’assurer la compatibilité avec les différents chipées ou versions de système d’exploitation. Grâce à la comptabilité, le Saas permet aux professionnels et développeurs en informatique d’économiser énormément en temps et en argent. En effet, le Saas permet d’effectuer les mises à jour de manière transparente au niveau du serveur.

De ce fait, les entreprises et institutions n’ont pratiquement aucune mise à jour à faire. Ainsi, il est possible de générer des économies en rapport avec les coûts liés à l’achat des mises à jour et à la conservation des copies locales.

L’accessibilité constitue un autre avantage important des logiciels Saas. En effet, à l’inverse des solutions sur site, le Saas ne nécessite pas l’installation des logiciels sur ordinateur pour pouvoir fonctionner. Les seuls éléments indispensables pour accéder aux données de votre entreprise se résument en une connexion internet, un navigateur web et vos identifiants de connexion.

Ce système vous permet ainsi de modifier la gestion et la délégation des affaires de l’entreprise. Grâce au travail à distance, les employés peuvent choisir eux-mêmes leur lieu de travail et les entreprises peuvent gagner de la place dans leurs bureaux. L’accessibilité aide également au renforcement de la collaboration étant donné que toutes les équipes auront accès au même logiciel et aux mêmes bases de données.

Le troisième avantage des logiciels Saas est le haut niveau de sécurité. En effet, les fournisseurs Saas sont les garants de la sécurité des données chargées par les différents utilisateurs. Étant donné que la réputation et la crédibilité d’un éditeur Saas sont jugées en fonction de sa capacité à octroyer un niveau de sécurité élevé, cet enjeu reste au centre de leurs préoccupations.

La concurrence qui existe entre les différents vendeurs vous permet donc d’obtenir un niveau de sécurité considérablement supérieur à celui de votre ordinateur professionnel