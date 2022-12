Une question que vous pouvez vous poser est quelle est la limite d’âge pour souscrire une assurance vie.

Contrairement à ce qu’il est encore souvent supposé, il n’y a pas de limite d’âge pour souscrire un contrat d’assurance-vie.

On peut attribuer la confusion aux modifications légales concernant les contributions apportées après 70 ans : des règlements particulièrement avantageux pour les épargnants voulant optimiser leur héritage à l’avance.

Âge limite pour souscrire une assurance-vie ?

Il n’y a pas de limite en termes de vieillesse pour souscrire à un contrat d’Assurance-Vie. Personne n’est interdit à cause de la loi, quelle que soit leur âge.

Des jeunes aux personnes très âgées peuvent tous bénéficier des avantages d’un tel produit financier.

Toutefois, il est recommandé que les personnes vieilles ne prennent pas des risques trop élevés avec leurs fonds en considération de leur situation.

Si un conseiller financier ne donne pas les informations adéquates à la souscription, il peut engager sa responsabilité.

Quelques assureurs frileux auprès des épargnants de plus de 85 ans

Il n’y a pas d’âge spécifique pour souscrire une assurance-vie, bien que certains assureurs soient frileux à l’idée d’autoriser une demande de contrat de la part des plus de 85 ans.

Toutefois, la possibilité existe que les bénéficiaires et les héritiers saisissent le tribunal, ce qui pourrait être perçu comme un abus.

Par conséquent, la Fédération française de l’assurance (FFA) recommande vivement de ne pas encourager les personnes âgées à contracter une assurance-vie.

La fiscalité de l’assurance-vie dépend de l’âge de l’assuré au moment des versements des primes

Après 70 ans, les primes versées sur un contrat d’Assurance Vie ne jouissent plus des mêmes avantages fiscaux qu’auparavant.

Un abattement de droits de succession est toujours prévu pour les ayants-droit du contrat, mais plafonné à 30.500 euros pour l’ensemble des bénéficiaires et des polices.

Si le montant détenu par l’assurance vie dépasse cette limite, le surplus est rouler dans la succession fiscale.

Vous continuerez à être à l’abri de droits de succession avec un montant maximum de 152.500euros par ayant-droit et pour les placements effectués antérieurement, même au delà des 70 ans.

Versements effectués après les 70 ans de l’assuré

Pour les règlements effectués une fois que l’assuré a atteint l’âge de 70 ans, le destinataire du contrat d’assurance vie est soumis à des impôts sur les successions, y compris la taxe dûe suivant le montant des primes qui ont été payées par le contrat souscrit après un abattement de 30500 €.

Ceci étant, cette fiscalité s’applique sur le montant qui est remis et pas sur le capital transmis. Ainsi les plus-values sont exonérées.

Conseils pour optimiser ses versements…

Il est conseillé d’obtenir plusieurs polices d’assurance-vie, afin d’examiner plus facilement les calculs effectués par l’assureur.

Cela permet de répartir les primes versées avant 70 ans sur l’un des contrats et celles versées après cet âge sur l’autre, ce qui offre une flexibilité supplémentaire quant aux bénéficiaires choisis. Il est possible de jouer avec ces clauses pour obtenir un positionnement favorable en matière de succession.

Conclusion

En résumé, il est possible de souscrire un contrat d’assurance-vie, sans pour autant que l’âge limite soit fixé.

Néanmoins, certains assureurs peuvent ne pas accepter de le faire auprès de personnes âgées notamment à partir de 85 ans car le risque de remettre en question la souscription du contrat par les bénéficiaires et/ou les héritiers à cause d’un éventuel abus de faiblesse est plus présent.

FAQ

Quelle somme peut-on mettre sur une assurance vie après 70 ans ?

À la fin des 70 ans du titulaire, un abattement supplémentaire entre en vigueur. Son maximum s’élève à 30 500 €. Une disposition intéressante permet aux personnes concernées de bénéficier de ce plafond pour leurs contributions, et pas seulement pour les capitaux disponibles.

Pourquoi ouvrir un contrat d’assurance vie après 70 ans ?

L’ouverture d’un nouveau contrat peut être bénéfique pour isoler des capitaux afin de mieux maîtriser leur fiscalité en cas de décès.

Cette démarche est à privilégier par rapport aux autres placements antérieurs à la date limite, permettant d’allonger l’horizon d’investissement à plus de 5 ans pour optimiser ses gains.

En effet, cela maximisera les avantages financiers et le revenu qu’on peut générer par le biais des plus values réalisées tout en se préservant contre une hausse possible des droits de succession.

Pourquoi faire des versements sur une assurance vie avant ses 70 ans ?

Les primes versées sur mon assurance vie à l’âge de 70 ans et plus sont exonérées des droits de successions à une limite de 30 500 euros. Ceci s’applique à tous les bénéficiaires et aux contrats rattachés que vous avez.

Cela signifie que chaque tiers qui hérite (hormis le conjoint bénéficiant toujours d’une exonération) se verra attribuer une part proportionnelle du même abattement limitatif. Une somme dépassant cet abattement sera sujette aux impôts successifs en fonction du degré de la parentèle du récipiendaire.

Par ailleurs, les intérêts issus des primes non encore touchées sont hors taxe, ce qui rend toujours intéressante l’investissement après l’âge de 70 ans.

