Avis BREMBO : Disques & Plaquettes de frein d’excellence pour tous les véhicules

Une des meilleures marques de Frein au Monde

Brembo S.p.A. est une société italienne basée à Stezzano, près de Bergame, spécialisée dans les systèmes de freinage pour tous les véhicules.

Le Freinage haute performance : référence d’excellence dans le monde

La marque BREMBO est réputée, notamment grâce à son implication en compétition de très haut niveau, comme en Formule 1, en MotoGP ou Superbike pour la qualité de son freinage

Marque BREMBO : Frein Haute performance

BREMBO est le premier fabricant italien de composants et de systèmes de freinage, fondé en 1961 par Emilio Bombassei.

Il est devenu une référence d’excellence dans le monde entier en matière d’ingénierie, de production et de distribution de systèmes de freinage pour voitures, motos, bus et véhicules commerciaux. L’entreprise vend ses produits dans plus de 70 pays dans le monde.

Qualité des Frein BREMBO

BREMBO propose des solutions de freinage complètes pour tous les types de véhicules, des voitures particulières aux camions, en passant par les applications sportives et de course. Leur gamme comprend des disques et des plaquettes Brembo spécialement conçus pour différentes vitesses et niveaux de performance.

Elle propose également des accessoires tels que des réservoirs de liquide, des tuyaux, des étriers, etc., ainsi que des pièces de rechange pour améliorer les normes de sécurité de votre véhicule .

Examen des plaquettes et disques de frein BREMBO

Les plaquettes et disques de frein BREMBO sont réputés pour leurs performances et leur qualité exceptionnelles.

Ils offrent des niveaux de friction élevés, une excellente dissipation de la chaleur, une puissance de freinage durable et une grande stabilité thermique.

Les freins présentent également une bonne résistance à l’abrasion et sont relativement faciles à mettre en place. En termes de réduction du bruit, BREMBO produit des plaquettes de frein parmi les plus silencieuses du marché, même à des vitesses élevées.

Elles offrent également une puissance de freinage très réactive avec un effort minimal par rapport aux autres marques. Dans l’ensemble, elles constituent un excellent choix pour tout véhicule à la recherche de performances de freinage fiables et d’un faible coût de possession sur la durée

BREMBO en Formule 1

BREMBO est le fournisseur officiel de freins de la Formule 1 depuis 2014. Les solutions technologiques de l’entreprise ont permis aux équipes d’optimiser leurs performances de freinage et de réduire le temps des arrêts au stand. BREMBO fornit également des solutions personnalisées en fonction des exigences du circuit et du style de conduite de l’équipe. Ils ont même développé une nouvelle gamme de freins spécifiquement pour les voitures de F1, qui sont plus légers et plus réactifs que tous les autres auparavant

Conclusion

Il est clair que BREMBO produit quelques-unes des meilleures plaquettes et disques de frein disponibles sur le marché aujourd’hui. Leur qualité exceptionnelle, leurs performances, leur fiabilité et leur prix abordable en font un excellent choix pour tous les types de véhicules. Par conséquent, si vous êtes à la recherche de systèmes de freinage fiables à des prix abordables, regardez.

Concurrents de BREMBO ?

Les principaux concurrents de BREMBO sont AP Racing, Wilwood Engineering et Brembo North America.

AP Racing est une entreprise britannique qui fabrique des systèmes de freinage pour voitures de course ainsi que des pièces de performance et de rechange pour voitures de route.

Wilwood Engineering produit des freins et des composants de suspension pour les véhicules de course, tandis que Brembo North America est spécialisée dans les systèmes de freinage haute performance conçus pour augmenter la puissance de freinage et réduire les distances d’arrêt.

Ces entreprises sont toutes des acteurs majeurs sur le marché des freins haute performance, ce qui en fait des rivaux importants de BREMBO.

D’autres entreprises plus petites, comme StopTech, Hawk Performance, EBC Brakes, PowerStop Brake Kits et DBA USA, fabriquent également des produits de freinage qui concurrencent ceux de BREMBO.

Qu’est ce que des disques de frein ventillés ?

Les disques de frein ventilés sont des composants composites qui utilisent l’air pour réduire l’accumulation de chaleur, améliorant ainsi les performances globales du système de freinage d’un véhicule.

Le disque est composé de deux parties principales : un disque intérieur plein et un anneau extérieur avec de multiples aubes ou ailettes incurvées.

Lorsque les freins sont actionnés, la friction entre les plaquettes et le rotor génère de la chaleur, qui peut surchauffer et endommager les freins.

Les ailettes incurvées des disques de frein ventilés permettent d’augmenter le flux d’air et le refroidissement, ce qui permet d’améliorer les performances des freins dans les applications hautes performances.

Les disques ventilés sont également plus légers que les rotors pleins traditionnels, ce qui en fait un choix populaire pour les voitures de course et autres véhicules à hautes performances.