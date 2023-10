DALL-E 3 : Testez le générateur d’images magique, c’est GRATUIT!

Testez gratuitement le générateur d’images DALL-E 3

Les utilisateurs peuvent désormais tester gratuitement DALL-E 3, le générateur d’images créé par OpenAI, grâce à Bing Image Creator. Ce partenariat avec Microsoft témoigne de son soutien indéfectible à OpenAI. En utilisant Bing Image Creator en combinaison avec DALL-E 3, les passionnés de création d’images peuvent explorer tout le potentiel offert par cet outil innovant.

Performances et efficacité de DALL-E 3

DALL-E 3 se distingue par sa capacité remarquable à générer des images qui correspondent précisément au texte fourni. En comparant les résultats obtenus avec MidJourney et d’autres générateurs d’images, il est clair que l’outil d’OpenAI offre une précision accrue. De plus, l’intégration de DALL-E 3 dans ChatGPT facilite la collaboration créative en permettant aux utilisateurs de concrétiser leurs idées par des images personnalisées et visuellement époustouflantes.

Outil gratuit accessible pour tous via Bing.

Crée des propositions créatives basées sur la commande donnée.

Améliore les performances en s’associant avec ChatGPT.

Accès facile et utilisation combinée avec ChatGPT

Contrairement à Midjourney, qui a suspendu la génération gratuite au printemps et nécessite l’utilisation de l’application Discord, DALL-E 3 est gratuit et facile d’accès pour tous. L’une des principales forces de DALL-E 3 réside dans son association avec ChatGPT pour affiner les requêtes. ChatGPT, un autre outil phare d’OpenAI, se spécialise dans la génération de texte.

Dans Bing Chat, des suggestions sont également faites si vous manquez d’inspiration. Bien sûr, les résultats varient en fonction de l’évolution de la commande : ajouter des montagnes, remplacer le bateau par un avion, etc. Il est important de noter que, même si DALL-E 3 est gratuit via Bing, son utilisation implique un système de crédit. Lorsque ce stock est épuisé, la génération reste gratuite mais peut être plus lente en fonction de la charge supportée par l’intelligence artificielle, par exemple.

Le traitement des données personnelles

Evolution de DALL-E 3 : des progrès indéniables

Les avancées réalisées par DALL-E 3 sont incontestables, notamment en ce qui concerne la qualité des textures et le réalisme des images générées. Cependant, il subsiste certaines limites liées à la compréhension du contexte et aux compétences en orthographe. Malgré tout, les résultats obtenus grâce à cet outil s’améliorent continuellement.

Le cas des géants de la technologie Apple et Google

Il convient également de mentionner que le créateur d’images de Bing génère des illustrations carrées. Pour adapter ces images au format 4/3 approprié à l’agencement courant, il est possible d’utiliser la fonction de remplissage génératif de la dernière version de Photoshop 2024. Lorsqu’on demande au générateur d’images de Bing de créer des illustrations pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, les résultats obtenus montrent clairement le potentiel offert par cette technologie dans diverses applications et secteurs.

En résumé, l’outil de génération d’images DALL-E 3 représente une véritable avancée dans le domaine de la création d’images assistée par intelligence artificielle. Les améliorations apportées par OpenAI, ainsi que la combinaison avec ChatGPT et la collaboration avec Microsoft, traduisent une volonté de rendre cet outil toujours plus performant et accessible. Il n’y a aucun doute que DALL-E 3 continuera d’évoluer et de réinventer le monde de la création d’images à l’avenir.