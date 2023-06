Fournisseurs de voiture de location en Pologne : choix et avantages

Bruder 62731 bworld Scrambler Ducati moto de police, Petite voiture

Ouvrir une agence de location de voiture est sans conteste un bon investissement. Le hic, c’est qu’il est bien plus difficile de trouver des fournisseurs, surtout si l’on se lance dans la location de véhicules de luxe. Pour contourner cette difficulté, de plus en plus de personnes se tournent vers la Pologne.

Pourquoi un tel engouement vers les fournisseurs de ce pays de l’Est ? Quels avantages présentent-ils ? Et surtout, comment dégoter les meilleurs du marché ? Explications.

D’abord, pourquoi ouvrir une agence de location de voiture ?

On rêve tous de conduire une voiture aux allures imposantes. Si en plus de cela, elle peut être de luxe, notre désir n’en ressort plus que comblé. devenir loueur de voiture de luxe revient donc à investir dans un secteur à la fois rentable et dynamique.

En vous y lançant, vous avez la certitude d’asseoir très rapidement votre notoriété et de constituer une base de clients fiable et solide. Et, pas seulement. Vous y réaliserez aussi d’excellents profits en vue d’étendre aisément vos activités.

Cela s’explique par le niveau de vie des personnes qui s’y intéressent. Outre les influenceurs, vous compterez aussi parmi vos clients les hommes d’affaires, les entreprises, les stars de la musique ou du cinéma et même les particuliers.

Autant dire que vous profiterez d’une clientèle riche et diversifiée. De plus, la demande sera non seulement constante, mais aussi, et surtout forte. Le flux de réservation connaîtra par ailleurs une hausse vertigineuse, surtout en période estivale. De quoi dynamiser vos affaires, n’est-ce pas !

Ensuite, quels avantages présentent les fournisseurs de location en Pologne ?

Autant vous l’avouez tout de suite, la location de voiture en Pologne présente des avantages innombrables. Et, les intérêts sont démultipliés, surtout quand il s’agit des modèles de luxe. En vous approvisionnant donc auprès de ces fournisseurs, vos voitures vous reviendront moins chères. Mais, pas seulement.

L’autre aspect positif, c’est que celles-ci vous coûteront 4 à 5 fois moins cher que les prix pratiqués en France. Vous profiterez en plus d’une offre diversifiée avec une gamme impressionnante de voitures de luxe à disposition, des sportives aux limousines, en passant par :

Les gros SUV ;

Les modèles classiques ;

Et, les berlines de classe exceptionnelle.

Mieux, le service y sera haut de gamme avec un excellent entretien des véhicules. En plus du coût et de l’entretien, vous bénéficierez aussi d’une assurance prenant en compte les dommages occasionnés à l’étranger.

Outre ces avantages, vous pourrez aussi louer vos véhicules sans aucun risque. Si en France cette pratique est interdite, les fournisseurs polonais vous autorisent à sous-louer leurs véhicules. Et, ce n’est pas fini. L’autre bonne nouvelle, c’est que vous serez à l’abri des ennuis administratifs.

Ces véhicules n’ayant pas été immatriculé en France, vous ne serez ni soumis à des amendes ni sujet à des retraits de points sur le permis. En somme, vous gagnerez sur tous les plans, et ce, de l’acquisition à l’exploitation.

Comme démontré plus haut, s’approvisionner auprès des fournisseurs de location en Pologne est sans doute une pratique rentable. Malheureusement, cela ne présente pas que des avantages. Outre les cas d’arnaques qui sont légion dans le secteur, beaucoup font aussi face à des manipulations et escroqueries.

Pour éviter de vous laisser prendre à ce piège, il vous faut dégoter de bons fournisseurs. Pour y arriver, de nombreuses options s’offrent à vous. Outre le déplacement sur place, vous pouvez aussi passer par un mandataire. Chacune de ces options présente des avantages et des inconvénients.

En vous déplaçant sur le terrain par exemple, vous avez la certitude d’installer votre propre réseau. Mais encore faut-il les rencontrer personnellement pour éviter les arnaques. Malheureusement, la taille du marché ne permet pas toujours de tomber sur des personnes de confiance.

Pour assurer vos arrières, multipliez les rencontres et prenez le maximum d’informations sur ceux qui vous intéressent. Si ces démarches vous semblent difficiles et contraignantes, passez par les services d’un mandataire. Celui-ci se chargera de vous aider à vous approvisionner sur le marché sans prendre le risque de vous déplacer personnellement.

Enfin, quelles démarches suivre pour importer ses véhicules de la Pologne ?

Le marché de l’automobile polonais, on vient de le dire, c’est l’un des plus vastes de l’Europe de l’Est. Lorsque vous décidez d’y importer vos véhicules par vous-même, il vous faudra suivre des procédures administratives strictes pour les ramener en France. Pour y arriver, retenez qu’un certain nombre de documents vous sera exigé, à l’instar :

Des pièces de vente ou de location ;

Du certificat d’immatriculation du véhicule ;

De la pièce d’identité et du certificat de dédouanement le cas échéant ;

Etc.

Au cas où vous opteriez pour un mandataire, vous n’aurez aucune de ces démarches à mener. Celui-ci se chargera de mener les différentes courses à votre place pour vous livrer vos véhicules.