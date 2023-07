Le brasero : pourquoi ce succès et quelles sont ses spécificités ?

Le brasero : une star à domicile pour vos soirées d’été

Depuis quelques années, le brasero connaît un succès grandissant auprès des consommateurs.

Mais qu’est-ce qui explique cette popularité croissante et quelles sont les différences avec le barbecue ?

Qui a inventé cet appareil de chauffage extérieur devenu si prisé ?

Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre.

Pourquoi le brasero est-il devenu si populaire ?

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer la popularité grandissante du brasero :

L’ambiance chaleureuse : grâce à sa source de chaleur et de lumière, le brasero crée une véritable atmosphère conviviale lors des soirées en extérieur.

: grâce à sa source de chaleur et de lumière, le brasero crée une véritable atmosphère conviviale lors des soirées en extérieur. La facilité d’utilisation : il suffit généralement d’allumer le feu à l’aide de bois ou de charbon pour profiter de la douce chaleur d’un brasero.

: il suffit généralement d’allumer le feu à l’aide de bois ou de charbon pour profiter de la douce chaleur d’un brasero. Le design : de plus en plus de fabricants proposent des modèles de braseros esthétiques et élégants, faisant de ces appareils de véritables objets de décoration pour votre jardin ou terrasse.

: de plus en plus de fabricants proposent des modèles de braseros esthétiques et élégants, faisant de ces appareils de véritables objets de décoration pour votre jardin ou terrasse. La polyvalence : bien que le brasero soit principalement utilisé pour créer une ambiance chaleureuse, il peut également servir à cuire certains aliments comme des marshmallows ou des saucisses.

Quel est l’intérêt d’un brasero ?

Le brasero présente plusieurs atouts qui le rendent particulièrement intéressant :

Créer une ambiance conviviale : grâce à sa source de chaleur et de lumière, il permet de passer des moments agréables en extérieur même lorsque les températures sont fraîches. Rassembler les convives : autour du brasero, vos amis et votre famille pourront se réunir pour discuter, rire et partager un moment de détente. Chauffer efficacement : la plupart des modèles de braseros diffusent une chaleur homogène et suffisante pour chauffer une terrasse ou un espace extérieur. Faire griller quelques aliments : bien que moins adapté qu’un barbecue pour la cuisson d’aliments, le brasero peut tout de même être utilisé pour faire griller des marshmallows, des saucisses ou autres petits mets.

Quelle est la différence entre un barbecue et un brasero ?

Si le barbecue et le brasero présentent certaines similitudes, ils possèdent néanmoins des spécificités qui les différencient :

1 – La conception

Le barbecue est conçu pour cuire des aliments. Les aliments sont placés sur une grille au-dessus des flammes et peuvent être tournés ou déplacés pour une cuisson uniforme. Le brasero, quant à lui, est plus adapté pour créer une ambiance chaleureuse lors des soirées en extérieur. Il est souvent utilisé comme source de chaleur et de lumière, mais peut également servir à cuire certains aliments.

2 – La source de chaleur

Tandis que le barbecue utilise généralement du charbon ou du gaz comme combustible, le brasero fonctionne plutôt avec du bois ou des bûches compressées. Cette différence influencera la température et l’intensité de la chaleur dégagée par l’appareil, ainsi que son impact sur l’environnement.

3 – L’utilisation

La principale différence entre un barbecue et un brasero réside dans leur utilisation respective. Le barbecue est principalement utilisé pour la cuisson d’aliments, tandis que le brasero est davantage utilisé pour créer une ambiance chaleureuse lors de soirées en extérieur.

4 – La polyvalence

Le barbecue est avant tout conçu pour la cuisson d’aliments et offre moins de possibilités en termes d’ambiance et de décoration. À l’inverse, le brasero se distingue par sa polyvalence puisqu’il sert à la fois de chauffage d’appoint, de source lumineuse et éventuellement de grill pour quelques aliments.

Qui a inventé le brasero ?

L’origine du brasero remonte à plusieurs millénaires. En effet, les premiers braseros ont été découverts dans les ruines de l’ancienne civilisation de l’âge du bronze, en Asie Mineure. Le brasero était alors utilisé pour chauffer les habitations et cuire les aliments.

Au fil des siècles, le brasero a évolué pour devenir un appareil de chauffage extérieur prisé dans différentes cultures à travers le monde. En Espagne notamment, le brasero est très présent dans la culture populaire et sert autant à réchauffer les terrasses des cafés qu’à créer une ambiance chaleureuse lors des fêtes traditionnelles.

