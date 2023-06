Barbecue Brasero Charbon et PLANCHA avec brûleur latéral à Gaz : Gun Metal XL

COOK N EAT BARBECUE Gaz 3 brûleurs + plancha

Les beaux jours de l’été sont toujours une invitation irrésistible à un bon barbecue entre copains. Ces instants de plaisirs sont des occasions privilégiées de partage et de plaisir, et l’on veut toujours s’assurer de les réussir autant que possible.

Notre premier conseil pour surprendre vos amis et leur offrir un barbecue original et agréable sans vous ruiner : c’est l’anticipation et une préparation minutieuse des ingrédients.

Une véritable cuisine d’extérieur : le barbecue Bi-energy XL est polyvalent ! Vous apprécierez sa flexibilité, entre plancha et barbecue. Il sera parfait pour vos moments de convivialité. Idéal pour servir 14 convives autour de la table. Le barbecue Bi-Energy deviendra votre nouvelle cuisine d’extérieur !

Une efficacité surprenante : rapide à allumer, le barbecue Bi-energy dispose de 3 brûleurs d’une belle puissance de 10,8 kW et d’un brûleur latéral de 2,15 kW. Sa grande surface de cuisson, composée d’une partie barbecue au charbon et d’une plancha au gaz, vous permettra de ravir un grand nombre de convives et de réaliser toutes vos meilleures recettes. Contrôler la chaleur de votre barbecue à charbon n’aura jamais été aussi simple ! Sa manivelle permet de régler la hauteur du bac de charbon pou

Un Barbecue 3 en 1 avec Plancha & Barbecue : unique en son genre, il s’agit d’un barbecue qui fonctionne au gaz ou charbon. Fini de choisir entre Plancha ou Barbecue, le barbecue Bi-energy fait les deux ! Vous pourrez enfin varier les cuissons en fonction de vos envies et vos recettes. Il est équipé d’une grille de cuisson en fonte de 49 x 42 cm et d’une plancha en fonte de 60 x 42 cm. Vous apprécierez cette disposition qui permet de garder le goût fumé de la cuisson au charbon, de griller

Pratique et tout équipé : Ce Barbecue Bi-Energy est parfaitement équipé ! : il dispose de 2 tablettes très utiles pour poser vos plats ou accessoires et d’un panier de rangement pour tous vos condiments. Ses 6 crochets, situés sur chaque côté du barbecue, permettent de suspendre tous vos ustensiles pour les garder à portée de main. Bien pensé, son bac de stockage en acier peint gris métallisé vous permettra de ranger votre charbon à l’abri des regards. Pour surveiller et rendre votre cuisson par

Brasero une marque Favex: marque française avec plus de 40 ans d’expérience, les barbecues & planchas Brasero vous offrent la meilleure qualité en matière d’appareils de cuisson pour extérieur.

Avantages d’une plancha :

La plancha est un appareil de cuisson qui présente plusieurs avantages par rapport à d’autres méthodes de cuisson traditionnelles. Voici quelques-uns des avantages de l’utilisation d’une plancha :

Cuisson homogène : La plancha offre une surface de cuisson uniforme qui répartit la chaleur de manière égale sur toute sa surface. Cela permet une cuisson homogène des aliments, évitant ainsi les zones brûlées ou insuffisamment cuites. Rapidité : La plancha atteint rapidement la température de cuisson, ce qui permet de commencer à cuisiner en quelques minutes seulement. Cela en fait une option pratique lorsque vous avez peu de temps pour préparer un repas. Polyvalence : La plancha peut être utilisée pour cuire une grande variété d’aliments tels que les viandes, les poissons, les fruits de mer, les légumes et même les fruits. Vous pouvez préparer un repas complet en utilisant simplement la plancha. Conservation des saveurs : La cuisson à la plancha permet de conserver les saveurs naturelles des aliments, car ils sont cuits rapidement à haute température. Les aliments restent juteux et tendres tout en développant une belle caramélisation. Facilité de nettoyage : La surface de cuisson de la plancha est généralement lisse et facile à nettoyer. Un simple coup de spatule et un chiffon humide suffisent souvent à éliminer les résidus alimentaires.

Avantages d’un Barbecue Brasero ?

Un barbecue brasero est un appareil de cuisson polyvalent qui combine les fonctionnalités d’un barbecue traditionnel avec celles d’un brasero. Voici quelques-uns des avantages d’un barbecue brasero :

Cuisson polyvalente : Un barbecue brasero permet de cuisiner une grande variété d’aliments, tels que les viandes, les poissons, les légumes, les fruits de mer et même les pizzas. Vous pouvez griller, rôtir, fumer ou cuire lentement vos aliments, en fonction de vos préférences. Chaleur réglable : Le barbecue brasero est équipé d’une grille réglable en hauteur, ce qui vous permet de contrôler la température de cuisson. Vous pouvez ajuster la distance entre les braises et les aliments pour obtenir une cuisson plus ou moins intense. Ambiance conviviale : Le brasero intégré au barbecue crée une ambiance chaleureuse et conviviale lors des soirées en plein air. Il offre une source de chaleur supplémentaire, idéale pour les soirées fraîches ou les rassemblements autour du feu. Durabilité et résistance : Les barbecues braseros sont généralement fabriqués en matériaux robustes tels que l’acier inoxydable ou la fonte, ce qui les rend durables et résistants aux intempéries. Facilité d’utilisation : Les barbecues braseros sont relativement simples à utiliser. Il suffit de préparer les braises, d’allumer le feu et d’ajuster la grille en fonction de la température souhaitée. Certains modèles sont équipés de dispositifs de contrôle de la ventilation pour faciliter la régulation de la chaleur.

Avantages du Gaz avec un barbecue ?

L’utilisation du gaz avec un barbecue présente plusieurs avantages. Voici quelques-uns d’entre eux :

Facilité d’utilisation : Les barbecues à gaz sont extrêmement faciles à allumer et à utiliser. Il suffit d’ouvrir la vanne de gaz, d’appuyer sur un bouton d’allumage et le barbecue est prêt à être utilisé en quelques minutes seulement. Il n’y a pas besoin de manipuler du charbon de bois ou d’attendre longtemps que les braises se forment. Contrôle de la température : Les barbecues à gaz offrent un contrôle précis de la température de cuisson. La plupart des modèles sont équipés de brûleurs individuels réglables, ce qui vous permet de modifier facilement la chaleur selon vos besoins. Certains barbecues à gaz haut de gamme sont même équipés de thermomètres intégrés pour surveiller la température de cuisson. Chauffage uniforme : Les brûleurs à gaz fournissent une chaleur constante et uniforme sur toute la surface de cuisson du barbecue. Cela permet une cuisson homogène des aliments, évitant les zones brûlées ou insuffisamment cuites. Nettoyage facile : Les barbecues à gaz sont généralement faciles à nettoyer. Certains modèles sont équipés de plateaux de récupération des graisses et des jus de cuisson, ce qui facilite le nettoyage après utilisation. De plus, l’absence de cendres ou de résidus de charbon de bois simplifie le processus de nettoyage.

Un fabricant de Barbecue WEBER

Heureusement, la marque Weber a pensé à toutes ces personnes qui ne disposent pas d’un grand jardin et qui aimeraient de temps à autre faire un barbecue.

Elle a développé une gamme de barbecues électriques, légers et compacts pour vous permettre de faire un barbecue sur le balcon, sur la terrasse…

S’ils ont tous le succès qu’on leur connaît, c’est justement parce que ce sont des barbecues faciles à allumer en toute circonstance.

Les barbecues électriques Weber permettent de réaliser une cuisine délicieuse, et ce, en toute sécurité. Zoom sur cette gamme de barbecues électriques