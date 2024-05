Quelles sont les dernières tendances en matière de cuisine et de salle à manger ?

Parmi les pièces qui doivent le plus susciter votre attention lors des travaux de construction ou de rénovation, vous avez la cuisine et la salle à manger. Elles sont très fréquentées, aussi bien pour la préparation que pour la dégustation des repas.

Il est donc indispensable qu’elles soient attrayantes. À cet effet, pour mettre en place une cuisine et une salle à manger belles et surtout fonctionnelles, vous devez tenir compte des tendances.

Découvrez-les à travers cet article.

Ce que vous devez retenir des dernières tendances en matière de cuisine et de salle à manger ?:

Le minimalisme épuré continue de dominer les tendances pour les cuisines et les salles à manger, favorisant la simplicité et l’élégance.

L’utilisation de couleurs vives et de motifs rétro peut revitaliser l’espace tout en ajoutant une touche personnelle et originale.

Les configurations axées sur la convivialité, comme les banquettes et les îlots centraux, transforment ces espaces en lieux de rassemblement familial.

Les meubles avec des courbes et des matériaux comme le velours ajoutent sophistication et confort, suivant une tendance de design rétro-moderniste.

Le minimalisme épuré

Depuis plusieurs années, le minimalisme est très apprécié dans les cuisines et dans les salles à manger. Cette année encore, il se positionne parmi les décors les plus en vogue. Ceci est en partie dû à sa simplicité. Il s’agit d’un look à la fois classique et élégant, qui ne cesse de traverser les époques. Pour son adoption, il est recommandé de miser sur la fonctionnalité. À cet effet, vous pouvez trouver une salle à manger sur Matelpro.com qui répondra parfaitement à vos besoins.

Un minimalisme réussi est dépouillé de toute décoration superflue. Il est toutefois possible de personnaliser votre espace, tout en restant dans le contexte. Vous devez simplement faire preuve de bon goût et de retenue. Pour une cuisine minimaliste, la surface de cuisson est à préférer au four massif. Elle est plus discrète et permet de mettre l’accent sur vos cabinets plutôt que sur les électroménagers. Pour ce qui est des couleurs, le blanc et le noir conviennent parfaitement.

Les couleurs surprenantes

Les couleurs douces et neutres sont certes priorisées pour le minimalisme. Cependant, elles ne sont pas les seules tendances que vous pouvez utiliser pour décorer votre cuisine et votre salle à manger. Vous pouvez également opter pour les couleurs osées. Parmi celles-ci, vous avez le vert et le bleu. Elles sont employées dans plusieurs modèles de cuisines et permettent d’obtenir un résultat magnifique. Vous pouvez par exemple vous tourner vers :

La turquoise ;

Le bleu marin ;

Le vert forêt, etc.

Cependant, vous pouvez aussi oser l’originalité en misant sur le jaune, le rose ou encore la prune. Ils ne sont pas fréquemment utilisés dans les cuisines et salles à manger, mais font partie des tendances actuelles. En dehors des murs, vous pouvez adopter des couleurs audacieuses pour vos équipements. Par exemple, un réfrigérateur jaune deviendra rapidement l’élément phare de la pièce.

Les touches rétro

Vous pouvez également vous permettre une touche rétro pour aménager votre cuisine et votre salle à manger. Elle est particulièrement prisée dans les habitations au style campagnard. Pour la mettre en place, il faut penser aussi bien aux meubles en bois naturel qu’aux tapisseries fleuries. Ceux-ci reflètent parfaitement les années 80. Par contre, si vous voulez voyager dans les années 50 ou 60, optez plutôt pour des mobiliers aux pattes angulaires. Il en est de même pour les électroménagers de style mid century.

Pour ce qui est des couleurs, les plus efficaces pour créer systématiquement une ambiance rétro sont le jaune moutarde, le pastel et le rouge. Vous pouvez par exemple disposer dans la cuisine, un frigo rouge franc qui rappelle Coca-Cola, doté d’un design inspiré des glacières des années 50. Pour la salle à manger, préférez simplement les meubles en bois naturel. En bonus, pensez à un banc pour remplacer quelques chaises.

L’esprit de communion

Aujourd’hui, la cuisine et la salle à manger sont des pièces dans lesquelles il règne une ambiance conviviale. C’est pour cela qu’il est recommandé d’opter pour des équipements qui les transforment facilement en lieu de rassemblement. À cet effet, vous pouvez penser à installer une banquette ou encore à un îlot fonctionnel dans la cuisine. Pour maximiser l’îlot, vous pouvez y ajouter :

Quelques tabourets confortables ;

Un lavabo

Un cellier, etc.

Avec tous ces équipements dans la cuisine, vous aurez sans aucun doute envie d’y passer plus de temps. Vous pouvez également penser à une jolie table ronde. En plus d’être pratique et d’inviter à manger ensemble, cette dernière permet d’y infuser votre style. Par ailleurs, vous pouvez personnaliser votre îlot central en y ajoutant un cellier encastré.

Les tissus

Les chaises en bois, en plastique ou en métal ont très longtemps été privilégiées pour les cuisines et les salles à manger. Elles le sont toujours pour la mise en place de certaines décorations. Cependant, avec la tendance actuelle, il ne faut pas hésiter à oser en optant pour le tissu. Vous pouvez utiliser des meubles couverts avec le velours rétro, le bouclé chic, etc. Ils permettent d’ajouter de la personnalité à votre décor.

Dans n’importe quelle cuisine, un joli tabouret avec une assise en velours bleue ajoutera une touche de fantaisie et d’extravagance. Il s’agira d’un mélange entre le côté rétro et royal. Ce qui rentre parfaitement dans les tendances du moment. Vous pouvez aussi opter pour des chaises en tissu beige, avec des pattes en métal noires. Elles apportent un contraste sophistiqué à votre cuisine ou salle à manger.

Les courbes

Dans toutes les salles de maison, les courbes ont la cote actuellement. La cuisine et la salle à manger ne font pas exception. En effet, cette tendance déco plonge les habitants dans les années 70. Au lieu d’équiper les salles avec des îlots rectangulaires ou des tables carrées, ce sont les meubles arrondis qui sont préférés. Les chaises aux dossiers ronds et aux tissus rembourrés sont aussi préférées. Elles sont à la fois confortables et sophistiquées, ce qui ajoute une touche de luxe à la salle.

Au niveau des tables, les bases circulaires permettent d’obtenir un effet sculptural. Par exemple, une table ovale avec une base en bronze arrondie suscitera sans aucun doute l’attention. Elle donnera l’impression de manger sur une œuvre d’art. Les chaises avec dossier courbé et les appuis-bras apportent un look moderne. Elles sont à la fois élégantes et stylées.

En résumé, pour mettre en place une cuisine et une salle à manger attrayante et fonctionnelle dans votre maison, vous devez tenir compte des tendances actuelles. Parmi celles-ci, vous avez le minimalisme épuré, les couleurs surprenantes, les touches rétro, l’esprit de communion, les tissus et les courbes.

