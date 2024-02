La gestion de parc de véhicules en mode SaaS | Télématique, Gestion des conducteurs et plus encore

SuiviDeFlotte est une entreprise d’édition de logiciels, en pleine croissance sur le marché de la voiture connectée. Avec une priorité accordée à l’expérience client et à l’accompagnement personnalisé, elle propose une plateforme innovante pour simplifier la gestion des flottes de véhicules.

Ce que vous devez retenir sur la gestion de parc de automobile en mode SaaS:

SuiviDeFlotte est une entreprise en croissance sur le marché de la voiture connectée, offrant des solutions pour la gestion des flottes de véhicules connectés.

L’entreprise met l’accent sur l’expérience client, la simplicité d’utilisation et l’accompagnement personnalisé, ce qui se traduit par un taux de renouvellement des contrats élevé.

SuiviDeFlotte propose une plateforme innovante de gestion des flottes de véhicules, offrant des fonctionnalités avancées telles que la télématique, la gestion des conducteurs et la prévention des accidents.

L’entreprise prépare une refonte globale de sa plateforme en 2024 et a déjà intégré des évolutions réglementaires et technologiques dans le secteur des véhicules d’entreprises.

Une entreprise en pleine croissance sur le marché de la voiture connectée

SuiviDeFlotte s’engage aux côtés des entreprises à leur faciliter la décarbonation en leur fournissant les indicateurs utiles sur les usages de leurs véhicules, à la prise de décision. Grâce à son expertise et à ses solutions innovantes, elle répond aux besoins croissants des entreprises cherchant à gérer efficacement leurs flottes de véhicules connectés.

En offrant des fonctionnalités avancées, SuiviDeFlotte permet aux gestionnaires de flotte d’avoir une visibilité complète sur leurs véhicules et de prendre des décisions d’investissement ou de gestion opérationnelle.

Priorité à l’expérience client et à l’accompagnement personnalisé

SuiviDeFlotte propose un outil flexible, conçu pour s’adapter à toutes les configurations d’usage. La simplicité d’utilisation et d’administration est une priorité.

Dans le domaine de la gestion de flotte automobile, SuiviDeFlotte accorde une priorité absolue à l’expérience client et à l’accompagnement personnalisé. L’entreprise entretient des relations de long terme avec ses clients et s’engage à les soutenir tout au long de leur parcours. Avec un taux de renouvellement des contrats de 85%, SuiviDeFlotte peut capitaliser sur son portefeuille clients.

Grâce à une approche orientée vers le client, SuiviDeFlotte se positionne comme un partenaire fiable et attentif, prêt à accompagner ses clients dans la gestion optimale de leurs flottes de véhicules connectés.

Une plateforme innovante pour simplifier la gestion des flottes de véhicules

SuiviDeFlotte a développé une solution innovante pour simplifier la gestion des flottes de véhicules. Cette plateforme permet de suivre en temps réel et d’analyser un ensemble d’indicateurs. Les données collectées sont stockées dans le cloud et peuvent être consultées à tout moment par les gestionnaires de flottes. Grâce à cette solution, il est possible d’optimiser l’utilisation des véhicules, de réduire les coûts d’entretien et de minimiser les risques d’accidents, par exemple. La plateforme offre également des fonctionnalités avancées telles que la planification d’itinéraires, la gestion des conducteurs et la prévention du vol. Les clients peuvent personnaliser leur expérience en choisissant les fonctionnalités dont ils ont besoin. La plateforme de SuiviDeFlotte est une solution complète et innovante pour la gestion efficace des flottes de véhicules.

« Aujourd’hui, le marché attend de la simplicité dans l’usage. Les datas issues de la télématique sont pléthores, mais la différence chez les éditeurs se fait sur la facilité de lecture et de restitution, sur les rapports décisionnels et les services comme l’éco conduite, la gestion simplifiée des amendes, les alertes maintenance, la prise en charge des véhicules électriques et hybrides…. », explique Julien Rousseau, PDG de SuiviDeFlotte.

Après avoir fait continuellement évoluer son outil, SuiviDeFlotte atteint donc une phase de stabilité qui témoigne de sa maturité et de son expertise, et SuiviDeFlotte prépare une refonte globale de sa plateforme en 2024.

Au cours des dernières années, l’entreprise française s’est démarquée sur le marché concurrentiel de la télématique embarquée en intégrant souvent avec une coudée d’avance, l’impact des évolutions réglementaires et technologiques du secteur des véhicules d’entreprises.

2017 : Connexion à l’ANTAI, facilitant ainsi le traitement des amendes.

2019 : Modules de Conseils automatisés pour la Transition Électrique, en fonction des usages de chaque véhicule.

2020 : Prise en Charge des Motorisations Électriques et Hybrides dans son outil de gestion des flottes de véhicules.

2021 : Eco Conduite électrique dans OptiDriving. pour économiser la batterie

2022 : Les ZFE (Zones à Faibles Emissions) intègrent SuiviDeFlotte.net 2023 : La lecture automatisée de documents, à base de machine learning, facilite et fiabilise les calculs de TCO

