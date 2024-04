Voitures avec motorisations essence et électrique : ce qu’il faut savoir

Les voitures hybrides, alliant moteurs essence et électrique, transforment le paysage automobile. Face à la nécessité de réduire les émissions de CO 2 , elles offrent une alternative intéressante.

Découvrez comment ces véhicules innovants concilient écologie et performance, et explorez leur impact sur l’avenir de la mobilité.

Fonctionnement et types de motorisations hybrides

La voiture hybride performante associe un moteur thermique et un bloc électrique. Ces deux moteurs peuvent être configurés de différentes manières selon le modèle et le fabricant. Dans une configuration classique, la voiture hybride n’utilise pas de carburant à des vitesses inférieures à 30-50 km/h si la batterie le permet. À des vitesses plus élevées, les deux moteurs fonctionnent de concert pour optimiser les performances et l’efficacité​​.

La majorité des modèles hybrides utilisent le moteur à essence pour entraîner les roues, aidé par le moteur électrique dans certaines conditions. La batterie de faible capacité alimente le moteur électrique et se recharge automatiquement lors du freinage et de la décélération, grâce à l’inertie du véhicule. C’est ce qu’on appelle l’hybride “auto-rechargeable”​​.

Certains véhicules hybrides fonctionnent différemment. Par exemple, le moteur thermique peut servir uniquement à générer de l’électricité stockée dans la batterie, qui alimente ensuite le moteur électrique. À haute vitesse, les deux moteurs travaillent ensemble, mais certains modèles hybrides peuvent rouler uniquement en mode électrique jusqu’à des vitesses de 90 à 100 km/h, et exceptionnellement jusqu’à 130 km/h dans certaines conditions​​.

Il existe également des véhicules hybrides rechargeables, dotés d’une batterie de plus grande capacité, qui peuvent être branchés sur une prise électrique pour se recharger. Contrairement aux hybrides non rechargeables, ces véhicules peuvent parcourir des distances plus longues en mode électrique, souvent au moins 50 km, sans émissions​​.

Rentabilité et avantages économiques

La rentabilité d’une voiture hybride dépend de plusieurs facteurs, notamment le type de technologie hybride employée. En milieu urbain, où la motorisation électrique est plus sollicitée, les économies de carburant peuvent être significatives. Par exemple, une Clio hybride de Renault peut rouler 80 % du temps en électrique, réduisant la consommation d’essence de 40 %​​.

Les voitures hybrides sont généralement plus abordables que d’autres véhicules à motorisation alternative, avec un surcoût moyen d’environ 3 000 € par rapport à un modèle non-hybride. Des promotions régulières peuvent réduire cet écart. Bien que les hybrides classiques ne bénéficient plus de bonus écologiques, elles peuvent être éligibles à d’autres incitations, comme la prime à la conversion. Leur surcoût peut être amorti par les économies de carburant, surtout en milieu urbain ou périurbain​​.

Avantages pratiques et environnementaux

Les avantages des voitures hybrides ne se limitent pas aux économies de carburant. Elles offrent également une réduction de la consommation d’essence (par exemple, une Yaris Hybride consomme entre 3,8 et 4,3 l/100 km contre 5,6 l/100 km pour une version non-hybride), utilisent l’énergie cinétique des freinages et décélérations, économisent les plaquettes de frein grâce au freinage régénératif, et offrent un confort de conduite accru en ville. Leur entretien est généralement réduit en raison de la présence d’une boîte de vitesses automatique ou à variateur, et elles ont une plus grande durée de vie qu’un véhicule thermique classique​​.

Différences entre hybrides classiques et hybrides rechargeables

La différence majeure entre les véhicules hybrides classiques et les hybrides rechargeables réside dans la capacité de la batterie et la possibilité de rechargement externe. Les hybrides rechargeables disposent d’une batterie de plus grande capacité, qui peut être rechargée en se branchant sur une prise de courant.

Cela leur confère une plus grande autonomie en mode électrique, souvent supérieure à 50 km, permettant des trajets quotidiens en ville sans émissions. En revanche, les hybrides classiques ont une batterie de plus petite capacité qui se recharge uniquement grâce à l’énergie récupérée lors des freinages et décélérations. Cette capacité réduite limite leur autonomie en mode électrique à quelques kilomètres seulement.

Conclusion : vers une mobilité plus durable

Les voitures hybrides essence-électriques représentent une étape importante vers une mobilité plus durable. Elles offrent un équilibre entre performance, économie de carburant et réduction des émissions, tout en conservant la flexibilité et l’autonomie des moteurs à essence traditionnels. Leur technologie évolutive s’adapte aux besoins variés des conducteurs, offrant une alternative prometteuse aux véhicules entièrement thermiques. Toutefois, il est important de considérer les avantages et les inconvénients de chaque type de véhicule hybride afin de faire un choix éclairé qui correspond aux besoins spécifiques de chaque conducteur.