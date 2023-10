Mercedes dévoile le eActros, son premier camion électrique : comment se compare-t-il au Tesla Semi ?

Le géant de l’automobile Mercedes-Benz vient de présenter le eActros 600, son tout premier camion électrique destiné au transport longue distance. Offrant une performance impressionnante et respectueuse de l’environnement, ce nouveau modèle promet d’être une alternative sérieuse à la concurrence, notamment au fameux Tesla Semi. Découvrons ensemble les principales caractéristiques du Mercedes-Benz eActros 600 et les éléments qui le différencient de son rival américain.

Performances et autonomie : le eActros 600 en chiffres

Equipé de moteurs électriques offrant une puissance continue de 400 kW et une puissance maximale de 600 kW en cas de forte demande, le eActros 600 garantit une conduite performante et silencieuse. Son autonomie estimée est d’environ 500 km, permettant aux professionnels du transport de parcourir des distances conséquentes sans avoir à recharger fréquemment leur véhicule.

En outre, le temps de recharge rapide peut atteindre jusqu’à 400 kW, ce qui signifie qu’un trajet de près de 1 000 km peut être réalisé avec seulement une heure de pause pour charger les batteries. De plus, la technologie MegaWatt Charging devrait également être disponible sur le eActros 600, à l’instar du Tesla Semi.

Contrôle prédictif et ajustements automatiques

L’une des particularités du eActros 600 réside dans sa capacité à ajuster automatiquement sa conduite en fonction de la topographie, de la configuration de la route et des panneaux de signalisation. Grâce à cette technologie, le camion électrique peut adapter son style de conduite de manière plus efficace et optimale.

Topographie et configuration routière

Le système de contrôle prédictif est capable d’identifier les montées et descentes sur la route et d’ajuster la puissance du moteur en conséquence pour maintenir une vitesse constante. Prise en compte des virages : En anticipant les virages, le eActros peut adapter sa vitesse et la distribution de puissance entre les roues pour assurer une meilleure stabilité et réduire l’usure des pneumatiques.

Panneaux de signalisation et respect des limites de vitesse

Le camion électrique Mercedes-Benz est également capable de détecter les panneaux de signalisation et d’adapter en conséquence sa vitesse pour se conformer aux limitations et règles de circulation locales, garantissant ainsi une conduite sûre et respectueuse de l’environnement.

Mercedes eActros 600 vs Tesla Semi : quelles différences ?

Si les deux modèles offrent des performances et une autonomie similaires, il existe quelques différences notables entre le eActros 600 et le Tesla Semi. D’une part, le camion électrique Mercedes est équipé d’un système de contrôle prédictif, tandis que le Tesla Semi mise sur l’Autopilot, un système de conduite semi-autonome qui assure certaines fonctions telles que le changement de voies ou la navigation en convoi.

D’autre part, les deux marques optent pour des stratégies différentes en matière de recharge : alors que Mercedes propose une solution rapide délivrant jusqu’à 400 kW, Tesla préfère investir dans son propre réseau de bornes appelées « Megachargers », offrant une puissance de recharge de 800 kW environ.

Conclusion : vers une concurrence accrue sur le marché du camion électrique

Avec ce nouveau modèle prometteur, Mercedes-Benz entend bien imposer sa présence sur le marché des camions électriques, dominé jusqu’à présent par Tesla et son Semi. Les premiers retours sur le eActros 600 sont encourageants, laissant présager une concurrence saine et stimulante qui profitera aux clients et à l’environnement.