Comparaison Peugeot 208 vs Renault Clio restylée : un duel serré pour les deux citadines en 2023

Clio vs 208 : Le Match Épique des Citadines Françaises

Choisir sa Citadine : Comparatif Entre la Peugeot 208 et la Renault Clio Restylée

En 2020, la Renault Clio était en tête des ventes avant de se faire dépasser par la Peugeot 208 en 2021 et 2022. Toutefois, 2023 pourrait être une année de renouveau pour la Clio avec son récent restylage. Alors que la Peugeot 208 ne devrait quant à elle être restylée qu’en 2024, il est intéressant de comparer ces deux modèles emblématiques du marché automobile français.

Design extérieur : la Clio fait peau neuve

La Renault Clio a bénéficié d’un restylage rafraîchissant qui devrait susciter l’enthousiasme des consommateurs. Entre ses phares légèrement redessinés et sa calandre plus agressive, la Clio fait preuve d’une modernité affirmée. La Peugeot 208 garde toujours son allure dynamique et originale, mais devra attendre encore quelques mois pour subir son propre lifting.

Habitacle : la Clio ne change pas, mais reste pratique

Aucun changement majeur n’a été apporté à l’intérieur de la Clio lors de ce restylage. Cependant, cette dernière continue de devancer la Peugeot 208 en termes de praticité. En effet, la planche de bord de la 208 peut séduire par son originalité, mais il faut reconnaître que vivre au quotidien avec cette citadine n’est pas forcément des plus agréables.

Qualité de finition : légère avance pour la Clio

Qualité de finition : légère avance pour la Clio

Espaces de rangement : plus nombreux dans la Clio

Modularité : légèrement en faveur de la Clio

Coffre : capacité similaire pour les deux modèles

Places arrière : un point faible commun

Les deux citadines souffrent toutefois de leur habitabilité arrière quelque peu limitée, avec notamment des espaces aux jambes et aux coudes restreints. La hauteur sous pavillon est également assez réduite pour les passagers de grande taille.

Budget : la Clio se montre plus économique

La nouvelle Clio est proposée à partir de 18 500 €, ce qui la rend légèrement moins chère que la Peugeot 208. De plus, son moteur E-Tech 145 ch à chaîne limite les coûts d’entretien là où la 208 reste pénalisée par sa motorisation Puretech 130 ch à courroie.

Consommation : avantage pour la Clio grâce à une consommation moindre

Consommation : avantage pour la Clio grâce à une consommation moindre

Valeur de revente : un match serré entre les deux françaises

Garantie : durées similaires proposées par les constructeurs

Coût d'entretien : léger avantage pour la Clio grâce au choix d'un moteur à chaîne

Équipement : la Clio se montre plus moderne et mieux équipée

Les finitions Alpine et GT de la Renault Clio proposent des équipements plus modernes que ceux offerts par la Peugeot 208.

Aides à la conduite : légère avance pour la Clio avec notamment une meilleure intégration des différentes assistances électroniques

Multimédia : un match serré entre les deux systèmes d'info divertissement, mais la Clio semble avoir une ergonomie supérieure

Options de personnalisation : là encore, la Clio offre un choix plus large aux clients

En conclusion, la lutte reste serrée entre ces deux ennemies jurées du segment B. Si le restylage de la Clio n’a pas bouleversé son positionnement sur le marché, il lui a toutefois permis de marquer des points importants face à une Peugeot 208 en attente de son propre renouvellement. Les futurs acheteurs devront donc bien peser les critères qui leur sont chers avant de faire un choix.