Meilleur robot piscine zodiac 2023 : nettoyer le fond de la piscine sans effort

Aperçu Nom Prix 1 Zodiac MX 6 - Zodiac - Robot piscine hydraulique 369,00 € 329,00 € -11% 2 Zodiac MX 8 - Zodiac - Robot piscine hydraulique 399,00 € 368,00 € -8% 3 Zodiac Robot piscine Zodiac Tornax OT2100 629,00 € 4 Zodiac Robot piscine Zodiac Tornax OT2190 599,00 € 575,00 € -4%

Meilleur robot piscine zodiac : Nettoyage automatique et sans effort

Pendant longtemps, le nettoyage d’une piscine se faisait manuellement et était très fatigant. Mais depuis quelques années, les robots de piscine ont pris le relais et facilitent la vie des propriétaires de piscine.

En 1951, un ingénieur sud-africain a inventé le premier robot capable de nettoyer automatiquement une piscine. De nombreuses marques sont apparues et certaines se démarquent nettement par la qualité des machines qu’elles proposent.

Dans cet article, nous allons vous présenter le fonctionnement et les avantages d’un robot de piscine tout en mettant un accent sur la marque Zodiac, l’une des références sur le marché.

À quoi sert un robot piscine ?

Les robots de piscine sont des appareils qui permettent de garder les piscines propres en nettoyant le fond, les parois, les coins et la surface de l’eau. Ils sont devenus une alternative au nettoyage manuel des piscines, qui nécessite une main-d’œuvre importante.

Étape par étape, coin par coin, ces machines aspirent soigneusement les débris et les enferment dans un petit sac. Ces sacs sont vidés régulièrement et il n’y a aucun risque de déversement de liquide. Grâce à une mémoire interne qui enregistre la disposition et les dimensions de la piscine, la plupart des robots de piscine peuvent s’adapter à tous les types de piscines.

Avantages robot piscine Zodiac

Les robots nettoyeurs de piscine présentent de nombreux avantages, non seulement en termes de discrétion, mais aussi en termes d’efficacité et de facilité d’utilisation.

L’entretien d’une piscine peut prendre beaucoup de temps, mais en achetant un nettoyeur de piscine, cela se fait facilement et en peu de temps.

Le principal avantage des robots piscine est qu’ils absorbent et éliminent toutes les saletés du fond, des parois et de la surface de la piscine, ainsi que sous l’eau. De cette façon, la piscine et l’eau répondent toujours aux conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires.

Inconvénients robot piscine Zodiac

Il existe deux types de robots piscine : les électriques et les hydrauliques. Les inconvénients dépendent du type. En effet, le principal inconvénient des robots piscine hydrauliques est que le filtre se colmate rapidement et nécessite un entretien fréquent.

Cet inconvénient peut toutefois être surmonté grâce à un collecteur de feuilles, disponible en tant qu’accessoire sur la plupart des robots.

Quant aux robots électriques, ils utilisent des composants électroniques, tels que des condensateurs, des cartes mères, des engrenages et des moteurs d’aspiration.

Or, ces composants électroniques peuvent tomber en panne et sont difficiles à remplacer de manière autonome.

Quel est le meilleur robot de piscine Zodiac ?

Le Zodiac Vortex OV3505 2021 est l’un des meilleurs robots électriques de la marque Zodiac. C’est un appareil extrêmement polyvalent. Non seulement il convient aux piscines de toutes formes, mais il s’adapte à tous les types de fonds (plat, incliné, en losange). De plus, il peut grimper sur tous les types de parois (lisses ou pleines).

Ce modèle est équipé de pneus spécialement conçus pour les sols carrelés. Ce robot de piscine Zodiac promet un nettoyage parfait de votre piscine. Il est équipé de la technologie Vortex, ce qui lui confère une puissance d’aspiration bien supérieure à celle des autres modèles. Par conséquent, cet appareil peut nettoyer les saletés les plus résistantes.

Quel est le dernier robot piscine Zodiac ?

Le robot TornaX de Zodiac® est le plus récent des nettoyeurs de la marque. Très léger (5,5 kg), il nettoie efficacement le fond des piscines. Il collecte tous les types de débris (sable, feuilles, insectes). De plus, le filtre est accessible par le haut de l’appareil, ce qui permet un entretien facile sans toucher les débris.

Quel robot pour une piscine de 8×4 ?

Le Zodiac OT 2100 est idéal pour les piscines de 8 x 4 m. Il est parfaitement adapté à ce type de bassin. Ce robot électrique est conçu pour un nettoyage efficace du fond de la piscine.

Il est léger, donc facile à transporter, et les filtres sont faciles à nettoyer. Par ailleurs, il est efficace dans toutes les configurations de piscine. Que ce soit une piscine enterrée ou hors sol, ce robot est fait pour un nettoyage réussi.

Quelle est la durée de vie d’un robot de piscine ?

La durée de vie moyenne d’un robot de piscine performant est de 10 ans, mais seulement s’il est utilisé avec soin. Passé ce délai, les signes de défaillance peuvent être plus fréquents. Toutefois, si vous choisissez un équipement de qualité, il durera plus longtemps. De nombreux facteurs peuvent également affecter sa durée de vie.

Liste des 4 excellents Robots de piscine zodiac

Si vous recherchez un robot de piscine de la marque Zodiac, voici les 4 premiers modèles sélectionnés par nos experts.

Zodiac — Robot piscine Tornax OT3200 sans Chariot

TornaX OT 3200, le petit, mais efficace nettoyeur de piscine Zodiac ! Idéal pour les piscines enterrées et rigides jusqu’à 10 × 5 m. Il est adapté à toutes les formes et à tous les revêtements. Son cycle de 2,5 heures, sa brosse de nettoyage et son bac filtrant amovible de 100 µ assurent un nettoyage efficace de tous les types de revêtements.

Zodiac — Robot piscine Vortex OV3500

Le robot OV3500 assure un nettoyage sans faille à grande échelle. Sa tête d’aspiration extra-large et son filtre extra-large de 5 litres garantissent l’aspiration et la rétention de tous les types de saletés.

Zodiac — Robot piscine Vortex 4WD ov5480 Iq

Le Zodiac VORTEX 4WD OV 5480 iQ est un robot électrique conçu pour toutes les piscines de dimensions allant jusqu’à 12×6 m. Il est exactement ce qu’il vous faut pour garder votre piscine propre. Il est équipé de deux brosses frontales actives, d’une puissance d’aspiration et d’un filtre de 100 microns. Grâce à l’application iAquaLink, vous pouvez facilement le contrôler.

Zodiac — Robot piscine OA 6600 Iq

Le robot aspirateur Zodiac OA6600 iQ est conçu pour le nettoyage des piscines dont les dimensions peuvent atteindre 15 × 7 m. Il est équipé d’un « Sensor Navigation System™ » qui détecte la forme du bassin et optimise son déplacement et son temps de nettoyage