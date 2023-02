Est-ce qu’un GPS fonctionne sans Internet ?

Véritable allié de la localisation, le GPS est devenu un outil incontournable. Il est un indicateur de lieu idéal même lorsqu’on semble perdu.

Il dispose de nombreuses fonctionnalités dont l’utilisation n’est pas forcément connue de tous. L’usage de cet outil sans la connexion est l’une des préoccupations les plus soulevées.

Cet article vous informe d’avantage sur l’utilisation du Global Positioning System

Qu’est-ce qu’un GPS ?

Le GPS (Global Positioning System) est un système de positionnement mondial qui fonctionne par satellite. Sa principale fonction est la géolocalisation.

En effet, avec un GPS, il est possible de localiser un objet dès que celui-ci est équipé selon les critères du système. Cet objet peut être une personne, un lieu ou autre chose encore.

Le GPS est un système entièrement élaboré par les Américains. Il est très utilisé pour s’orienter sur la surface de la Terre. Mais son usage n’est pas limité à cette fonction. L’armée américaine s’en sert pour repérer tout mobile capable de porter atteinte à la sécurité du pays.

L’usage d’un GPS sans Internet est bien possible avec votre smartphone Android ou un système de navigation iOS. Si vous utilisez habituellement Google map, il suffit d’entrer dans le navigateur puis d’activer la fonction “Plans hors connexion”.

Une fois la fonction activée, une carte graphique comportant votre position apparaîtra. La carte peut représenter :

tout un quartier ;

une ville ;

un département ;

ou une surface géographique plus large.

Vous avez la possibilité de zoomer au maximum afin de vous retrouver plus facilement. En effet, la carte présente même les ruelles, de sorte que vous ayez moins de chances de vous perdre. Mais attention, elle ne représente pas la terre en entier.

Par ailleurs, une fois satisfait de votre carte, vous pouvez la télécharger puis vous en servir sans une connexion.

En outre, avec l’un des meilleurs GPS poids lourds, il est possible de suivre des engins sans difficulté. Tout dépend donc de l’usage fait de l’outil.

GPS sans connexion Internet ?

Plusieurs applications sont disposées à servir de système de géolocalisation sans une connexion Internet. Celles présentées à ce niveau ont la particularité d’être gratuites.

HERE WeGo

HERE WeGo est une application compatible avec Android et iOS. Très populaire, elle propose des fonctionnalités en ligne ainsi que d’autres hors ligne. Grâce à elle, vous pouvez vous procurer la carte de plus de 100 pays du monde.

MAPS.ME

Autre application disponible en versions Android et iOS, MAPS.ME est un bijou en tant que GPS. Elle est très pratique puisqu’elle offre uniquement les fonctionnalités essentielles. De plus, ses données ne réclament pas vraiment d’espace de stockage.

L’application est téléchargée en grande masse et jusque-là, les commentaires à son endroit sont positifs.

Avantages du GPS pour les poids lourds

L’utilité du GPS pour les engins à poids lourd n’est plus à prouver.

En effet, grâce à ce système, vous avez le maximum d’informations sur votre camion sans avoir à vous déplacer. C’est d’ailleurs la solution idéale pour une bonne gestion de flotte.

Grâce à un GPS, vous bénéficiez des informations du trafic en temps réel. Par conséquent, vous épargnez vos conducteurs des embouteillages et surtout du retard dans l’exécution de leurs tâches.

Aussi, vous pouvez planifier leurs parcours et même les personnaliser. Avec un bon GPS, vous avez accès à toutes les informations détaillées du poids lourd (niveau du carburant, vitesse et arrêt effectués).

Avantages du GPS pour les automobilistes

Pour les automobiles, l’avantage principal du système de la géolocalisation est de connaître la position de son bien en temps réel. Ainsi, le propriétaire a moins de chance de se le faire voler. Dans d’autres cas, vous saurez l’utilisation que fait votre employé de votre véhicule.

En effet, si vous gérez une entreprise automobile, à partir du GPS, vous pouvez régler la conduite des voitures. Cela pourrait garantir la survie et une bonne gestion de votre entreprise. En effet, c’est une manière très simple d’optimiser la gestion de son entreprise ou même d’un véhicule personnel.

Avantages du GPS dans la logistique

Grâce à cet outil unique, vous avez le pouvoir de contrôler et de surveiller tous vos actifs.

Dans un premier temps, vous gagnez assez de temps puisque tout est coordonné. Vous vous exonérez des erreurs de types administratifs qui vous prendront peut-être plusieurs jours de correction.

Dans un autre cas, vous pourrez accéder facilement à vos données en l’occurrence les informations disponibles sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur.

Par ailleurs, vous n’avez pas vraiment besoin d’un rapport de vos employés pour prendre les décisions impératives.

Avantages du GPS pour les sportifs

Le GPS est également un outil très pratique pour les professionnels du sport. En effet, ce gadget leur permet de surveiller leurs performances. Les plus avancés sur le marché mesurent les calories brûlées au cours d’une activité physique ainsi que le rythme cardiaque. D’autres permettent d’améliorer la qualité du sommeil. C’est un véritable allié qui les encourage à se dépasser et atteindre plus rapidement leurs objectifs.

En tant que skieur, basketteur, footballeur ou autre, il est judicieux de vous procurer un sport tracker. Cela vous avantage énormément. Vous serez plus motivé à battre vos propres records. Dès maintenant, vous pouvez faire une commande en ligne ou même vous rendre dans des magasins dédiés à ce type d’outil.

Les marques de GPS très réputées ?

Deux grandes marques de GPS rivalisent actuellement sur le marché. Elles proposent chacune, une variété de modèles avec des fonctionnalités bien intéressantes.

Garmin

Créée en 1989, Garmin est sans doute l’entreprise de fabrication de GPS la plus connue. C’est une entreprise américaine qui fournit des gadgets dans le domaine automobile, aéroportuaire, maritime, sportif et bien d’autres encore. Elle présente un large éventail de GPS pour tous. Vous trouverez sûrement le gadget qui vous convient en vous rendant sur place.

TOMTOM

TOMTOM est une marque créée en 1991. Elle s’est spécialisée dans la fabrication de GPS de différentes gammes. Elle propose des gadgets pour les particuliers ainsi que les professionnels. L’avantage est que ses produits sont performants et très pratiques.

Quelle est la différence entre GPS et Galileo ?

Comme un GPS, le Galileo est également un système de géolocalisation. Les expériences révèlent quand même que ce dernier est plus performant que le GPS. En effet, Galileo donne une précision assez parfaite des données de localisation. En effet, c’est une fabrication assez récente par rapport aux GPS.

C’est d’ailleurs ce qui fait sa particularité en termes de précisions. Avec le GPS, la précision se définit sur une marge de 4 mètres et parfois, cela dépend de l’état de la connexion. Le Galileo par contre est plus précis (rayon d’un mètre).