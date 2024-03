Roulez sans casser votre tirelire avec le leasing social de voiture : découvrez les astuces clés pour une mobilité abordable et écologique !

En France, la mobilité est un enjeu majeur pour l’accès à l’emploi, aux loisirs et à la vie quotidienne. Pourtant, tout le monde n’a pas les moyens ou la possibilité d’avoir sa propre voiture.

Leasing social de voiture : une solution pour une mobilité accessible

Le leasing social de voiture vient apporter une solution à cette problématique en offrant une alternative économique et écologique à la possession d’un véhicule. Explications.

Ce que vous devez retenir :

Le leasing social de voiture est une solution de financement de véhicules à coût réduit, destinée aux personnes en situation de précarité.

Il offre un coût réduit, l’absence de gros investissement initial, et une flexibilité adaptée aux besoins et ressources de chacun.

Les pouvoirs publics et des partenaires privés soutiennent ce dispositif, visant à favoriser la mobilité, surtout dans les zones moins desservies par les transports en commun.

Définition du leasing social de voiture

Le leasing social de voiture, aussi appelé location sociale de voiture, est un mode de financement de véhicules destiné aux personnes en situation de précarité ou de difficulté financière. Il permet de louer une voiture à moindre coût pendant une période déterminée, avec la possibilité de l’acquérir en fin de contrat si les conditions le permettent.

Cette formule du leasing social s’inspire du concept bien connu du leasing automobile classique, également appelé location avec option d’achat (LOA) ou location longue durée (LLD). La différence réside principalement dans les tarifs proposés et les critères d’éligibilité plus souples, adaptés aux besoins des populations en situation de précarité.

Les avantages du leasing social

Le leasing social présente plusieurs avantages qui en font un outil pertinent pour favoriser la mobilité accessible à tous :

Un coût réduit : Les tarifs de location proposés en leasing social sont généralement inférieurs à ceux du marché traditionnel, ce qui permet aux ménages modestes d’accéder à un véhicule sans pour autant alourdir leur budget.

Les tarifs de location proposés en leasing social sont généralement inférieurs à ceux du marché traditionnel, ce qui permet aux ménages modestes d’accéder à un véhicule sans pour autant alourdir leur budget. Pas de gros investissement initial : Au lieu d’acheter une voiture neuve ou d’occasion, dont le prix peut être dissuasif, les personnes éligibles au leasing social n’ont qu’à verser un premier loyer, souvent plus abordable. Ceci favorise l’accessibilité.

Une solution adaptée aux besoins et aux ressources

Les contrats de leasing social sont étudiés en fonction des besoins spécifiques et des ressources des demandeurs. Les organismes proposant cette formule mettent à disposition des conseillers dédiés pour accompagner et orienter les bénéficiaires dans leurs démarches, leur choix de véhicule et la gestion de leur budget.

Souplesse et flexibilité : Le leasing social prévoit différentes durées de contrat et options de kilométrage adaptées aux besoins de chacun. Ainsi, il est possible de choisir un véhicule pour une courte période (par exemple 6 mois) ou pour plusieurs années, selon son projet professionnel ou personnel.

Le leasing social prévoit différentes durées de contrat et options de kilométrage adaptées aux besoins de chacun. Ainsi, il est possible de choisir un véhicule pour une courte période (par exemple 6 mois) ou pour plusieurs années, selon son projet professionnel ou personnel. Possibilité d’achat en fin de contrat : À l’issue du contrat de leasing social, les locataires disposent d’une option d’achat pour acquérir le véhicule loué. Cette possibilité offre un avantage supplémentaire pour les personnes ayant amélioré leur situation financière entre-temps et désireuses de devenir propriétaires de leur voiture.

Le rôle des acteurs publics et privés

La mise en place du leasing social est le fruit d’un partenariat entre des acteurs publics, tels que les collectivités locales et parfois même le ministère, et des structures spécialisées comme les entreprises de location ou certaines associations. Ce partenariat vise à promouvoir et à développer ce dispositif sur l’ensemble du territoire français.

Le soutien des pouvoirs publics

Les pouvoirs publics jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre du leasing social de voiture, notamment pour encadrer les critères d’éligibilité et contribuer au financement du dispositif. Ils apportent également un appui logistique et administratif aux organismes chargés de la gestion et de la distribution des véhicules.

Favoriser la mobilité dans les zones rurales et périurbaines

L’offre en leasing social se concentre principalement dans les zones rurales et périurbaines, où les besoins de mobilité sont plus importants en raison de l’absence de transports en commun efficaces. Le développement de cette solution permet ainsi de lutter contre la fracture territoriale et de favoriser l’inclusion économique et sociale des populations marginalisées.

Pour accéder à un contrat de leasing social, il faut remplir certains critères et suivre une procédure spécifique :

Vérifiez votre éligibilité : les profils concernés par cette offre sont notamment les personnes en difficulté financière, en recherche d’emploi ou déjà bénéficiaires de certains dispositifs sociaux. Renseignez-vous sur les structures et les organismes proposant des contrats de leasing social dans votre région. La liste de ces acteurs peut être consultée auprès de la préfecture, des collectivités locales, des missions locales pour l’emploi ou encore des centres sociaux. Montez un dossier qui justifie vos besoins et ressources et présentez-le aux organismes concernés. Vous pourrez être accompagné et conseillé dans vos démarches par des travailleurs sociaux ou des professionnels du secteur.

Il est essentiel de bien se renseigner et de constituer un dossier solide pour augmenter ses chances d’accéder à un leasing social. Chaque demande est étudiée au cas par cas par les organismes compétents, avec le souci constant d’apporter une réponse adaptée et pérenne en matière de mobilité.