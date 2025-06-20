Départ en vacances et sécurité : les 5 vérifications indispensables à faire avant de prendre la route

4.5/5 - (13 votes)

La révision de votre voiture ne peut être complète si elle ne tient pas compte d’un des dispositifs majeurs qui la composent : le système de freinage. Impliquant différents organes, ceux qu’on appelle communément “les freins” sont en réalité un ensemble de pièces mécaniques dont le fonctionnement de concert relève d’une grande précision et d’une certaine complexité. Ainsi, plusieurs éléments clés participent directement à ce que vous puissiez faire ralentir et totalement s’arrêter votre automobile et méritent tous d’être entretenus et vérifiés avec attention.

Ce qu’il faut vérifier après un changement de plaquettes de frein

Afin de vous éclairer sur le rôle et l’importance de l’ensemble, nous reviendrons sur chacune des parties et spécifiquement sur les plaquettes de frein, qui sont au cœur de ce dispositif. Nous nous intéresserons notamment aux vérifications qui incombent au professionnel de la mécanique comme au conducteur une fois ces plaquettes remplacées.

Les points important à retenir au sujet des thèmes remplacement plaquettes de frein et sécurité :

Changement de plaquettes de frein : les signes qui prouvent que votre système de freinage est correct

Freiner en voiture : les pièces qui méritent toute votre attention

Le freinage est, avant d’être une petite galaxie de pièces métalliques et autres, un principe, un fonctionnement. En effet, les éléments qui le permettent sont, pour les plus connues, des pièces d’usures qui doivent être remplacées au cours de la vie de votre voiture. Ainsi, on trouve de l’habitacle à la route : une pédale de frein, du liquide de frein, des pistons dans un étrier, des plaquettes et des disques sur chaque essieu.

Avant de comprendre pourquoi et comment le changement plaquette de frein s’impose et ce qu’il implique en aval en matière de contrôle, revenons sur la manière dont tout cela s’articule. Alors que vous devez ralentir au milieu du trafic ou simplement pour pouvoir stopper votre voiture, vous allez d’abord actionner la pédale dédiée au freinage, situé au centre sous le volant, à gauche de l’accélérateur. Cette pression sur la pédale de frein va exercer à son tour une pression sur le liquide de frein situé dans une conduite dédiée. C’est ce liquide qui alors agir sur les pistons des étriers de frein dont le rôle est de pousser les plaquettes de frein présentent sur chaque roue, contre le disque de frein. Ce dernier, lui aussi présent sur chaque roue, est fixé sur l’essieu tenant les deux roues avant. Le même principe est en place pour les roues arrière. Le freinage se veut donc une action sur les disques par les plaquettes, ralentissant alors la vitesse de rotation de l’essieu. Aucune action directe n’est exercée sur la roue, la jante ou le pneu.

Les plaquettes de frein : des pièces d’usure à surveiller au plus près

Liquide de frein, plaquettes et disques sont les pièces dites d’usure qui vont dont s’user à force d’être utilisées et vont devoir être remplacées. Les plaquettes de freins sont celles qui vont connaître l’usure la plus rapide et importante : de leur bon état dépend aussi l’usure et l’efficacité des disques. En première ligne dans l’action des freins, les plaquettes doivent connaître une surveillance et une inspection régulière, idéalement par un professionnel de la mécanique auto.

À force d’être frottées contre les disques de frein, les plaquettes vont diminuer en épaisseur jusqu’à ne plus être parfaitement et suffisamment en contact avec ces derniers. Ce manque de contact va se traduire par une perte d’efficacité dans le freinage et donc des distances et des temps de freinage jusqu’à l’arrêt complet du véhicule qui vont être largement rallongés.

Si elles ne sont pas seules responsables des qualités de freinage de votre voiture, les plaquettes jouent un rôle majeur. En effet, leur usure va engendrer celle des disques de frein. Ceux-ci vont, en s’usant contre la partie métallique des plaquettes en mauvais état, s’amincir et s’abimer au point de devoir être remplacés. Vous comprenez alors l’intérêt d’un remplacement au bon moment des plaquettes de frein afin d’éviter le remplacement simultané des disques.

Quel contrôle effectuer après le changement de vos plaquettes de freins ?

Plusieurs éléments forts, plusieurs signaux doivent vous alerter et ne vous laisser aucun doute sur la qualité décroissante de votre freinage et sur le besoin de remplacement de vos plaquettes. Nous l’avons dit, les distances et temps de freinage sont la partie visible et sensible : vous aurez la certitude que vous avez besoin de distances plus longues pour vous arrêter. Mais cela s’accompagne souvent d’autres choses.

D’abord, votre tableau de bord peut vous indiquer, par un voyant dédié, un problème sur les freins, qui va se révéler, le plus généralement, être un souci de plaquettes usées. Plus que cela, une difficulté à appuyer sur la pédale de frein ou au contraire, une pédale qui s’enfonce plus que d’habitude sont des signes importants d’avarie. Ensuite, c’est au niveau sonore que le phénomène va se traduire : en frottant les unes contre les autres, les parties métalliques des disques et des plaquettes vont produire un bruit inhabituel au freinage. Ce son qui peut être sourd et important est la certitude d’une trop grande usure des plaquettes de freins.

Dans le même temps, des implications sur la direction, et donc la trajectoire de votre voiture, peuvent survenir lorsque vos plaquettes de freins sont trop largement entamées. En conséquence, c’est l’ensemble de ces signaux qui doivent être éteints et absents une fois vos plaquettes remplacées. Il convient alors de vous assurer, une fois la maintenance de votre véhicule effectuées, qu’aucun des symptômes listés n’est présent.

Cette période de vérification est aussi l’occasion de procéder au rodage des plaquettes nouvellement installées. Cela passe par une utilisation plus douce de la pédale de frein afin de permettre à la surface des plaquettes de s’appliquer de manière optimale sur les disques. Un tel rodage favorise un meilleur freinage, mais aussi une usure plus homogène des plaquettes, évitant ainsi l’apparition de pannes en lien avec une position asymétrique ou un mauvais placage des plaquettes de frein.

Avant de prendre la route, en cas de doute ou de simple question, vous avez la possibilité de vous entretenir avec le professionnel qui a pris en charge votre maintenance. Il saura vous donner les conseils nécessaires à un freinage efficace pour longtemps.

