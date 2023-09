Cowboy Cruiser : vélos électriques nouvelle génération avec instructions de virage par virage en collaboration avec google maps platform.

Cowboy Cruiser : la conduite urbaine n’a jamais été aussi confortable et écologique !

Fondée en 2017 à Bruxelles, Cowboy est en train de bouleverser l’industrie du vélo électrique urbain. En 2022, elle est devenue le premier fabricant de vélos électriques à obtenir la prestigieuse certification B Corp.

Avec plus de 2 500 villes dans son réseau et plus de 1,5 million de trajets par mois, Cowboy s’est rapidement imposée comme une référence.

Les récompenses ne manquent pas, avec notamment le prix Eurobike en 2017, le Red Dot Award en 2018, le Red Dot Best of the Best en 2019 et 2021, et une distinction par le magazine Time comme l’une des Meilleures Inventions de l’année 2022.

Cowboy, une marque qui pédale vers un avenir plus lumineux et plus durable.

Cowboy Cruiser : L’Évolution de la Mobilité Urbaine

Le Cowboy Cruiser, le tout nouveau modèle de vélo électrique de Cowboy, révolutionne la mobilité urbaine en proposant une position de conduite inédite, redressée et détendue.

Cowboy Cruiser : Découvrez le Vélo Électrique Révolutionnaire, le Secret Mieux Gardé de la Mobilité Urbaine !

Ce bijou d’ingénierie a été conçu en réponse aux besoins de la communauté des cyclistes urbains, souhaitant une expérience de conduite plus confortable et plus sûre.

Le Cycliste au Cœur de la Conception

Le Cowboy Cruiser est né des retours et des souhaits de notre communauté de cyclistes urbains.

Ils recherchaient une position de conduite inspirée par les vélos hollandais, favorisant une posture droite pour une visibilité accrue en milieu urbain.

Cowboy a répondu à cet appel en développant le Cruiser, doté de poignées ergonomiques sur un guidon distinctif surélevé et incurvé, offrant ainsi une position naturelle pour les mains.

De plus, une selle plus large avec une surface d’assise généreuse et un rapport de démultiplication optimisé garantissent une expérience de conduite relaxante.

Confort et Polyvalence

Avec un poids de 19,3 kg, le Cruiser intègre un support de téléphone avec chargement sans fil dans le cockpit, offrant un accès continu à l’application Cowboy.

Cette fonctionnalité permet de garder le contrôle à portée de main, tout en restant connecté avec votre environnement urbain.

La batterie amovible, la ceinture en carbone, les garde-boues et les pneus sur mesure Cowboy de 47 mm, résistants aux crevaisons, sont autant de détails qui rendent votre trajet en ville à la fois confortable et pratique.

Choix de Couleurs et Prix Avantageux

Le Cowboy Cruiser est disponible en deux coloris élégants : Noir ou Sable. Pour célébrer son lancement, nous proposons un tarif exceptionnel de 2 990 €. Il s’agit d’une opportunité unique de vous approprier le futur de la mobilité urbaine.

Innovation en Permanence

Le lancement du Cruiser survient moins d’un mois après l’annonce de l’amélioration de notre expérience de navigation intégrée à l’application, grâce à l’intégration de Google Maps Platform, la référence en matière de localisation et de cartographie.

Cette navigation spécifiquement conçue pour le vélo, offrant des instructions de virage par virage, marque le début d’une série d’innovations à venir en collaboration avec l’équipe de Google Maps Platform.

Simplicité dans les noms des vélos

En parallèle du Cruiser, nous avons simplifié le nom de certains de nos modèles existants pour faciliter votre choix. Le C4 d’origine est désormais le Classic, tandis que le C4 ST (step-through) est maintenant le Cruiser ST.

Un Avenir Tourné Vers les Cyclistes Urbains

Avec le marché des vélos électriques en croissance, estimé à 119 milliards de dollars d’ici 2030, de plus en plus de personnes reconnaissent les avantages économiques, environnementaux et pour la santé du cyclisme urbain.

Chez Cowboy, nous sommes résolus à répondre aux besoins variés des nouveaux cyclistes urbains en nous concentrant sur l’innovation centrée sur le cycliste. Nous développons des vélos électriques et des logiciels en fonction des besoins réels de nos utilisateurs, sans recherche d’innovation pour l’innovation.

Accessibilité Facilitée

En mai de cette année, Cowboy a lancé son réseau de partenaires de vente au détail, simplifiant ainsi l’achat et l’entretien de nos vélos chez les magasins de vélo locaux et indépendants en Europe. Le nouveau Cruiser sera disponible à l’essai dans les magasins et via notre réseau de testeurs, réservable sur notre site web.

Introducing Share My Ride, now available via mobile and Apple Watch. Now your friends and loved ones can follow your ride in real-time when you choose to share your ride, making sure you reach your destination safely. pic.twitter.com/sSJWOEO90d — Cowboy (@Cowboy_Bikes) July 24, 2023

L’Expertise en Innovation

Fondée sur l’innovation, Cowboy a redéfini la perception des vélos électriques en créant une expérience de conduite totalement automatique et intuitive. Notre expertise en logiciel a permis d’atteindre des avancées significatives en matière de sécurité et de protection contre le vol avec des fonctionnalités telles que la détection de collision, la protection contre le vol et l’AdaptivePower, qui adapte la puissance en fonction des conditions environnementales du cycliste.

Cowboy, une Marque d’Excellence

Cowboy a été honoré comme l’une des meilleures inventions de 2022 par le magazine Time. Nous sommes également fiers d’être la seule marque de vélos électriques à avoir obtenu la certification B Corp, une reconnaissance de notre engagement envers des normes élevées de performance sociale et environnementale, de transparence publique et de responsabilité juridique.

Une Communauté Active

Depuis notre lancement, nous avons vendu plus de 50 000 vélos, et notre communauté mondiale parcourt plus d’un million de kilomètres chaque mois, contribuant ainsi à économiser plus de 8,2 millions de tonnes de CO2 à ce jour.

Le Cowboy Cruiser incarne notre engagement à améliorer la mobilité urbaine tout en offrant une expérience de conduite sans égale. Joignez-vous à nous dans cette passionnante aventure pour repenser la mobilité urbaine et contribuer à un avenir plus durable et agréable. Cowboy : Redéfinir la Mobilité Urbaine, un kilomètre à la fois.

