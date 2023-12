Team Building et séminaire en entreprise avec un Escape Game Géant à Paris

Les séminaires d’entreprise sont essentiels pour souder les équipes, fédérer les collaborateurs autour de valeurs communes et renforcer l’esprit d’équipe.

Pour sortir des traditionnelles réunions en salle de conférence, de plus en plus d’entreprises misent sur des activités ludiques et insolites comme les escapes games. Zoom sur ces jeux d’évasion grandeur nature et leur intérêt pour le team building.

Le concept immersif des escape games

Le principe des escape games comme celui sur le site Escapegamegeant.fr est de résoudre une série d’énigmes et relever des défis en équipe, le tout dans un temps limité, pour pouvoir « s’échapper » d’une pièce. Transposés à une échelle bien plus grande, les escape games géants entraînent les participants dans une aventure au cœur de décors grandioses pouvant occuper une surface de 1500 à 3000 m².

Ces univers mystérieux plongent les joueurs dans un environnement immersif hors du commun qui monopolise toute leur attention, grâce à des intrigues originales, des détails travaillés à la perfection, et de multiples effets spéciaux impressionnants. L’ambiance sonore angoissante renforce quant à elle le suspense de chaque minute et plonge les participants dans un état inhabituel de stress et de concentration intense. Pour espérer voir la fin de l’aventure et réussir à s’échapper à temps, les coéquipiers doivent unir leurs forces et coopérer en combinant leurs compétences complémentaires.

Au programme : faire preuve de sang-froid, mobiliser sa réflexion logique pour décrypter des indices énigmatiques, coordonner ses gestes avec précision lors de manipulations délicates, ou encore s’orienter efficacement au sein du labyrinthe grandeur nature. Cette mise à contribution de chaque talent individuel au profit du collectif renforce les interactions sociales au sein du groupe. La dimension divertissante de l’expérience permet également aux collaborateurs de se découvrir sous un nouveau jour, dans un contexte décontracté propice au rapprochement et au renforcement des liens pour plus de cohésion.

Les avantages pour le team building

Comme vous pouvez le voir ici, ces aventures grandeur nature présentent de multiples intérêts pour renforcer durablement la cohésion d’équipe au sein des collectifs de travail.

Une coopération renforcée grâce à un objectif commun

Pour espérer s’en sortir, le groupe n’a d’autre choix que d’unir ses forces. Chacun doit mettre ses compétences au service des autres, communiquer efficacement, partager sans rétention toutes les informations glanées et s’accorder sur une stratégie commune. Solidarité et entraide sont aussi essentielles pour se tirer ensemble vers le haut et franchir certains obstacles physiques.

Une meilleure connaissance des personnalités et talents de chacun

La pression du chrono et l’adrénaline mettent à nu les véritables personnalités, au-delà des façades professionnelles. Ces mises en situation révèlent ainsi les forces et lacunes cognitives singulières ainsi que les softs skills de chacun : sens du leadership, sang-froid, capacités d’analyse, résistance mentale ou aide aux autres.

Un sentiment d’accomplissement collectif à toute épreuve

Partager une aventure intense de l’intérieur soude de façon significative un groupe. Le dépassement collectif, les émotions vécues et l’allégresse de la réussite creusent un sillon profond entre les participants. Ces expériences marquantes cimentent des liens privilégiés entre collègues et insufflent un véritable esprit de corps.

De nouvelles aptitudes pour coopérer au travail

La découverte des talents uniques de chaque collaborateur lors de l’aventure permet par la suite une meilleure répartition des missions en fonction des nouvelles compétences entrevues. La complicité renouvelée facilite aussi la collaboration spontanée sur des projets et simplifie le travail d’équipe au quotidien.

Où trouver un escape game géant à Paris ?

La ville de Paris regorge de centres proposant des escape games géants dans des décors immersifs toujours plus impressionnants. Certains se démarquent par leur dimension hors-norme pouvant accueillir jusqu’à 1000 participants simultanément.

Les aménagements spectaculaires occupent alors des surfaces de plus de 3000 m² pour des mises en scène bluffantes de réalisme, que ce soit une base militaire, un vaisseau spatial ou encore une prison high-tech. Ces complexes à la pointe de la technologie possèdent également des équipements de réalité virtuelle et des effets spéciaux comme des lasers, de la fumée, du vent, des vibrations au sol… le tout synchronisé avec un système audio surpuissant pour une expérience multisensorielle inoubliable.

Un maximum de 400 personnes peut y participer lors d’événements pour des challenges mémorables. Quelle que soit la thématique retenue, fantastique, historique ou futuriste, chaque escape game géant propose son propre univers avec ses énigmes uniques pour un séminaire sur-mesure.

Certains nécessitent réflexion et logique, d’autres demandent plus d’adresse et de dextérité lors de manipulation d’objets. Il y en a pour tous les goûts et toutes les équipes. Leur dimension exceptionnelle en fait l’activité par excellence pour souder un groupe autour d’une expérience collective forte.

Le débriefing, moment clé pour ancrer les apprentissages

L’escape game en lui-même ne suffit pas à transformer l’expérience vécue en enseignements concrets. C’est lors du débriefing que s’opère la véritable valeur ajoutée en termes de compétences. Guidé par un animateur expert, chaque participant peut alors prendre du recul et analyser ce qui s’est bien ou mal déroulé durant le jeu. L’objectif est d’effectuer un retour d’expérience heuristique en profondeur : identifier précisément les réussites comme les erreurs, qu’elles soient d’ordre stratégique, communicationnel ou comportemental. Les joueurs réalisent ainsi ce qui a fluidifié ou au contraire freiné leur progression. Des axes d’amélioration individuels et collectifs peuvent alors être dégagés.

Cette analyse réflexive, étayée par le recul et l’accompagnement de l’animateur, ancre pour longtemps les enseignements clés de l’aventure. Les collaborateurs repartent ainsi avec des solutions concrètes pour développer en situation professionnelle leurs softs skills en matière de leadership, gestion du temps et du stress, prise de parole en public ou travail en équipe.

L’expérience ludique initiale prend alors tout son sens pour servir le développement des compétences collaboratives et managériales applicables au quotidien. Ces jeux grandeur nature associés à un débriefing de qualité se révèlent de véritables accélérateurs de performance collective en entreprise.

En somme, opter pour un escape game géant est une excellente initiative pour souder vos équipes et renforcer la cohésion au travail. Véritables expériences immersives, ces jeux d’évasion grandeur nature boostent la motivation, dynamisent les collaborateurs et leur permettent d’exprimer leur potentiel sous un nouveau jour. Alors, à quand votre prochain team building ?