Une bague intelligente qui surveille notre santé sur le bout des doigts

Les bracelets et montres connectés ont dominé l’industrie du suivi d’activité pendant des années, mais un nouvel acteur fait son apparition : les bagues connectées.

Discrètes, élégantes et chargées de technologie, elles pourraient transformer notre façon de surveiller notre santé et nos activités quotidiennes.

Entre l’arrivée imminente de géants comme Samsung et l’émergence de nouveaux acteurs comme Noise, Oura, Iris et Ultrahuman, le marché des bagues connectées s’annonce riche et diversifié.

La Noise Luna Smart Ring : une bague connectée multifonction

Parmi ces nouvelles bagues connectées, on retrouve notamment la Noise Luna Smart Ring. Cette bague propose une multitude de fonctionnalités similaires à celles des bracelets et montres connectées, telles que :

Suivi d’activité (nombre de pas, distance parcourue, calories brûlées)

Suivi du sommeil (durée, qualité, cycles)

Mesure du rythme cardiaque

Notifications (appels, messages, réseaux sociaux)

Contrôle du smartphone (musique, caméra, alarme)

De plus, la Noise Luna Smart Ring se démarque par sa discrétion et son design épuré, qui lui permettent de se fondre facilement dans le quotidien de ses utilisateurs.

Les concurrents de la Noise Luna Smart Ring

La Noise Luna Smart Ring n’est pas seule sur ce nouveau marché des bagues connectées. Plusieurs autres acteurs sont déjà présents, et certains géants de l’électronique prévoient également d’entrer en scène.

Oura : une bague axée sur le bien-être

Oura est un autre acteur majeur du marché des bagues connectées. La marque propose une bague qui se concentre principalement sur le bien-être et le suivi du sommeil. Elle mesure ainsi avec précision les différentes phases de sommeil (léger, profond, paradoxal), ainsi que la température corporelle, pour aider ses utilisateurs à mieux comprendre leur corps et optimiser leur récupération.

Iris : une bague dédiée au sport

Iris, quant à elle, mise sur une bague connectée spécialement conçue pour les sportifs. En plus des fonctionnalités habituelles de suivi d’activité, cette bague permet de suivre les entraînements en direct, grâce à un écran LED intégré. Elle est également étanche et résistante aux chocs, pour un usage intensif.

Ultrahuman : une bague orientée vers la méditation et la gestion du stress

Enfin, Ultrahuman propose une approche différente avec sa bague connectée centrée autour de la méditation et de la gestion du stress. Grâce à des capteurs sophistiqués, elle mesure différents biomarqueurs (rythme cardiaque, variabilité du rythme cardiaque, température corporelle) pour évaluer le niveau de stress et proposer des exercices de relaxation adaptés.

Le marché des bagues connectées en plein essor

Avec l’arrivée imminente de géants comme Samsung sur le marché des bagues connectées, ce segment semble promis à un bel avenir. Les différentes approches des marques présentes permettent d’envisager une offre riche et diversifiée, qui répondra aux besoins de chacun. De plus, la discrétion et l’élégance des bagues connectées représentent un avantage indéniable par rapport aux bracelets et montres connectées, souvent jugés trop encombrants ou visibles.

Les bagues connectées pourraient donc bien remplacer progressivement les bracelets et montres dans les années à venir. Face à cette tendance, il est certain que d’autres acteurs tenteront leur chance sur ce marché en expansion. Reste à voir si les consommateurs seront séduits par ces nouvelles formes de wearable devices.

