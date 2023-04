Comment trouver la meilleure offre pour souscrire une assurance vie ?

MILWAUKEE Scie sauteuse 18V 5Ah M18 FBJS-502X - 4933464800

Les assurances vie sont un excellent moyen de protéger votre avenir financier, mais elles peuvent également être coûteuses. Heureusement, il existe plusieurs façons d’optimiser votre assurance vie et d’économiser de l’argent.

Ci-dessous, nous allons explorer les quatre principales méthodes pour vous aider à économiser de l’argent sur votre assurance vie.

Que vous soyez un nouveau client ou une personne qui souscrit depuis des années, ces astuces vous permettront de trouver l’assurance vie qui répond le mieux à vos besoins financiers.

Assurance vie : profitez d’un système de parrainage

L’une des astuces les plus simples pour trouver la meilleure offre d’assurance vie est de profiter d’un système de parrainage. De nombreux assureurs proposent des programmes de parrainage qui permettent aux nouveaux clients filleuls d’autres clients (parrains) de recevoir une prime à l’ouverture d’un compte.

Pour cela, il suffit de trouver un lien de parrainage valide et de souscrire par ce biais. Certains courtiers en assurance vie mettent également en place un système de parrainage pour accroître leur clientèle. C’est aussi une opportunité que vous pouvez saisir pour bénéficier d’une somme d’argent ou d’un certain pourcentage en réduction sur vos frais de courtage.

Vous pouvez par exemple trouver un parrain sur Linxea, Yomoni ou WeSave via des plateformes de mise en relation parrains-filleuls. Ces dernières permettent aux personnes à la recherche d’une assurance vie d’avoir accès à une multitude d’annonces de parrainage et de faire un choix selon leurs envies. Des informations détaillées sont fournies au sujet de chaque parrain pour vous permettre de juger son niveau de sérieux et sa réactivité. Vous avez même la possibilité de consulter les avis d’autres filleuls pour faire un choix éclairé.

Les offres de bienvenue peuvent être très avantageuses, avec une valeur pouvant atteindre 200 euros dans certains cas.

Les courtiers indiquent généralement les modalités d’obtention dans leurs conditions générales, et quelques semaines peuvent parfois s’écouler avant que vous ne receviez l’argent.

Le plus souvent, il faudra également justifier d’un versement initial minimum pour bénéficier de ces réductions.

Faites le tour du marché : comparez les offres de différentes assurances vie

Il est important de prendre le temps de comparer les offres de différents assureurs pour trouver la meilleure assurance vie pour vous. Cela est d’autant plus important puisqu’une assurance vie ne peut pas être transférée d’un organisme à un autre. Il est donc important de ne pas prendre de décision hâtive, d’examiner toutes les options disponibles afin de choisir dès le départ une offre qui répond à vos besoins et qui est avantageuse.

Pour cela, vous devez sélectionner deux à trois compagnies ou banques en ligne dont vous confronterez les propositions. En dehors des frais qui représentent un facteur important de choix, vous devez également tenir compte de la performance du fonds en euros proposé et la diversité des supports en unités de compte. Plus ces derniers sont nombreux, plus vous avez des chances d’améliorer le rendement futur de votre épargne.

Certains frais comme ceux liés aux versements, à l’arbitrage en ligne et à la souscription de l’assurance vie doivent être de préférence nuls. Gardez également à l’esprit que les contrats les plus rentables ne sont pas toujours ceux dont les souscripteurs sont les plus nombreux.

Si vous voulez gagner du temps, il est possible de passer par un comparateur en ligne pour obtenir des propositions personnalisées de différents assureurs en quelques minutes seulement. Il vous suffira de répondre à quelques questions simples pour lancer la comparaison automatique des offres.

Par ailleurs, assurez-vous également de lire les commentaires et les critiques des clients pour avoir une idée de la qualité du service client. Il est également possible de contacter des intermédiaires en assurance vie pour avoir des conseils personnalisés.

Assurance vie : demandez des réductions

Si vous avez plusieurs polices d’assurance ou si vous êtes un client de longue date, vous pouvez demander des réductions sur les frais de votre assurance vie. Les assureurs sont souvent disposés à offrir des avantages supplémentaires à leurs clients fidèles, alors n’hésitez pas à négocier.

Vous pouvez également essayer de regrouper toutes vos polices d’assurance avec le même assureur pour bénéficier de réductions supplémentaires à l’ouverture de votre portefeuille d’épargne.

Par ailleurs, veillez à vous tenir informé sur les offres spéciales en cours auprès de votre banque ou d’autres organismes qui proposent des assurances vie. Certains d’entre eux prévoient périodiquement des incitations pour l’ensemble des nouveaux clients qui remplissent certaines conditions (sans parrainage ni code promo).

Ces incitations peuvent prendre la forme de plusieurs mois de frais offerts ou d’un montant fixe reversé par l’assureur après le premier dépôt. Enfin, veillez à toujours lire les conditions générales de votre contrat avant de signer tout document. Vous pourrez ainsi éviter toute mauvaise surprise.