Présentation de l’iPhone 15 d’Apple en ligne ! Regardez l’évènement le 12/09 à 19 h. Rendez-vous sur apple.com

Avec une date et une heure déjà fixées, ainsi que de multiples moyens de suivre l’événement en direct, les fans d’Apple sont prêts pour une révélation passionnante de grands appareils.

La Présentation Tant Attendue de iPhone 15 d’Apple en ligne

La présentation tant attendue de l’iPhone 15 d’Apple est imminente et les passionnés sont impatients de voir ce que l’entreprise a en réserve. Sous l’intrigant slogan Wonderlust, Apple se prépare à dévoiler toutes ses nouvelles fonctionnalités le 12 septembre 2023 à l’Apple Park de Cupertino, en Californie.

Nouveaux Produits en Vue avec iPhone 15 d’Apple

Bien que les spécifications exactes soient encore gardées secrètes, l’événement devrait inclure le lancement des quatre nouveaux modèles d’iPhone 15, ainsi que la très attendue Apple Watch Series 9. Il y a également eu des spéculations sur le fait qu’un nouvel iPad Mini et une version améliorée des AirPods, entre autres, pourraient être dévoilés.

Les Prévisions de Lancement iPhone 15 d’Apple

Voici les prévisions de lancement pour l’instant lors de l’événement Apple :

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max (ou Ultra).

Apple Watch série 9

Apple Watch Ultra2

AirPods Pro avec étui de chargement USB-C

L’iPad Mini, le MacBook Pro ou le MacBook Air ou le MacBook Mini avec le processeur M3 et les AirPods de 4e génération restent dans le doute, même s’ils ne seront probablement pas présentés.

Les Nouveautés en Systèmes d’Exploitation

L’événement pourrait également révéler des informations sur iOS 17 et iPadOS 17, les prochains systèmes d’exploitation d’Apple, qui promettent des améliorations et des fonctionnalités majeures. Il devrait avoir lieu le lundi 18 ou le mardi 19 septembre.

Attentes Élevées

De nombreuses voix s’élèvent déjà pour dire qu’il ne faut pas s’attendre à un produit phare majeur à la fin de l’événement. Compte tenu de l’engouement suscité par l’iPhone 15, il semble que rien ne puisse lui faire de l’ombre.

La présentation de l’iPhone 15 – entre autres – est prévue pour le 12 septembre 2023, à 19 heures (heure française), et les fans d’Apple du monde entier attendent ce moment avec impatience. La présentation devrait durer un peu plus d’une heure, ce qui laisse largement le temps de voir tout ce qu’il a en réserve. Voici les horaires dans les différentes régions :

Amérique du Nord : 10h00 PDT / 13h00 EDT

: 10h00 PDT / 13h00 EDT Europe : 19h00 CEST

: 19h00 CEST Asie: 01h00 JST (le 13 septembre)

Le moyen le plus simple pour suivre la présentation en live sera de regarder la chaîne YouTube officielle d’Apple, ou alors sur le site web officiel.

Si tu veux savoir ce qu’Apple te réserve et si elle cache des secrets, tu as plusieurs possibilités pour suivre l’événement en direct. Le moyen le plus populaire est la chaîne YouTube officielle d’Apple, à laquelle tu peux désormais accéder et sur laquelle Apple a lancé une sorte de compte à rebours, ou son site web officiel.

“Rejoins-nous pour un événement Apple spécial le 12 septembre à 10 heures du matin. Programme un rappel dès maintenant et nous t’informerons avant l’heure”, peut-on lire dans la description de YouTube.

Après la présentation, si tu n’as pas pu la regarder en direct, tu pourras toujours y accéder via l’application Apple Podcast ou l’Apple TV, et elle finira même par être téléchargée à nouveau sur sa chaîne YouTube, comme cela a déjà été le cas par le passé. Tu pourras ainsi te tenir au courant des dernières nouvelles et des détails sur les produits présentés.

Toutefois, il convient également de mentionner qu’Aua assurera une couverture spéciale de l’événement Apple du 12 septembre, avec toutes les dernières nouvelles en bref dès qu’elles seront annoncées, afin que tu ne manques rien en cours de route.

Conclusion N’oublie pas de marquer la date du 12 septembre sur ton calendrier et de prévoir un rappel pour ne rien manquer de cet événement Apple tant attendu ! Reste connecté pour découvrir les derniers produits et innovations d’Apple.

FAQ iPhone 15 Apple