Le vélo connecté Digital e-Bike de Peugeot Cycles en action ! Le futur de la mobilité urbaine dévoilé avec un design futuriste, et la technologie au rendez-vous !

Vélo Digital e-Bike de Peugeot Cycles : Une Révolution en Mobilité !

Découvrez le Digital e-Bike de Peugeot Cycles, la révolution des vélos électriques connectés. Performances, design futuriste, et technologie au rendez-vous !

PEUGEOT Cycles, fort de sa longue histoire dans le monde du cyclisme, lance une nouvelle gamme de vélos à assistance électrique connectés en réponse à la croissance continue du marché européen. PEUGEOT Cycles Dévoile la Gamme Ultime de Vélos Électriques Connectés au Salon PRO-DAYS En 2022, un vélo sur quatre vendu en Europe était électrique, avec une augmentation annuelle de 8,6 %. Cette nouvelle offre comprend des vélos de ville, des vélos cargo “longtail” et “bi-porteur”, dotés de technologies de pointe telles que l’assistance électrique adaptative, la géolocalisation, et bien plus encore. Ces vélos électriques connectés visent à répondre aux besoins croissants des familles urbaines et des entreprises, allant des artisans aux entreprises de logistique. Beweel, une start-up, sera responsable de la conception et de la fabrication de cette gamme, qui sera disponible via les réseaux de revendeurs de Cycleurope Industries et de Beweel.

Vélo électrique : le premier VAE connecté de Peugeot est un OVNI

En 2024, Peugeot lancera son premier vélo électrique connecté. Son design est très surprenant.

Le Futur de la Mobilité Urbaine : Digital e-Bike de Peugeot Cycles

Si tu pensais avoir tout vu en matière de vélos électriques, le Peugeot Digital e-Bike est là pour te prouver le contraire. Prépare-toi à une expérience de mobilité urbaine sans précédent.

Le Design Qui Défie les Normes : Digital e-Bike de Peugeot Cycles

Ce n’est pas tous les jours que tu rencontres un vélo qui ressemble à un OVNI (Objet Vélo Non Identifié). Le Digital e-Bike de Peugeot arbore un design futuriste qui t’éblouira. Son bloc central imposant pour le moteur pédalier et son socle pour smartphone sous le guidon sont tout simplement uniques. De plus, il offre la possibilité de choisir entre deux tailles de roues, un détail qui le rend encore plus spécial.

La Puissance Qui Te Propulse

Pourquoi se contenter de peu quand on peut avoir le meilleur ? Le Peugeot Digital e-Bike est équipé du puissant moteur Shimano EP8, assurant des performances hors du commun. Avec une batterie de 720 Wh discrètement intégrée, tu ne manqueras jamais d’énergie pour tes aventures urbaines. Il existe également une version plus abordable avec le moteur milieu de gamme Shimano EP6 et une batterie tout aussi performante.

La Connectivité Qui Te Surprend

Le Digital e-Bike ne se contente pas d’être puissant, il est aussi intelligent. Grâce à une application compagnon, tu peux déverrouiller ton vélo, le localiser en un clin d’œil et même consulter les statistiques de tes balades récentes. C’est comme avoir un copilote numérique à tes côtés.

Le Partenariat Qui Fait la Différence

Peugeot s’est associé à Beweel, une entreprise innovante fondée par Arnault Grounac, pour donner vie à cette merveille connectée. C’est le mariage parfait entre l’expérience de Peugeot dans la conception automobile et l’innovation de Beweel dans la mobilité électrique.

L’Attente En Vaudra la Peine

Bien sûr, il faudra attendre la fin de l’année 2024 pour mettre la main sur ce bijou de la mobilité urbaine. Mais une chose est sûre, cela vaudra largement la peine. Avec un prix de départ autour de 3 000 euros, le Digital e-Bike de Peugeot est une affaire à ne pas manquer si tu es prêt à te démarquer avec style.

Digital e-Bike de Peugeot Cycles : Une Révolution de la Mobilité Électrique ! Découvrez ses Caractéristiques Exceptionnelles !

Le monde du vélo électrique est en constante évolution et l’un des derniers modèles à arriver sur le marché est le Digital e-Bike de Peugeot Cycles. Cette révolution de la mobilité électrique offre une combinaison exceptionnelle de performance, de design et de technologie pour ceux qui cherchent à se déplacer facilement et rapidement en ville. Dans cet article, nous vous présentons les caractéristiques exceptionnelles de cette nouvelle génération de vélos électriques.

Un concept innovant au service des citadins

Les embouteillages et la pollution sont les maux quotidiens des citadins, mais le Digital e-Bike de Peugeot Cycles propose une solution novatrice et écologique. Ce vélo électrique a été conçu pour faciliter le déplacement en ville, que ce soit pour aller travailler, faire les courses ou simplement profiter d’une balade lors d’une journée ensoleillée.

Des performances optimisées

Une batterie lithium-ion de 36V permettant une autonomie allant jusqu’à 50 km.

Un moteur électrique performant de 250W offrant un couple maximal de 50 Nm pour une accélération rapide même dans les montées.

Un système de récupération d’énergie cinétique lors du freinage, permettant d’optimiser l’autonomie de la batterie.

Une vitesse maximale assistée de 25 km/h, respectant les législations en vigueur concernant les vélos à assistance électrique.

Un design à couper le souffle

Le design du Digital e-Bike est soigné et futuriste, avec des lignes épurées et une allure sportive. La batterie intégrée dans le cadre donne l’impression qu’il s’agit d’un vélo classique tout en offrant plus d’espace pour le rangement. De plus, la couleur unique “Graphite Night” se distingue des autres vélos électriques sur le marché, montrant que ce modèle est bien à part.

La connectivité au coeur de l’expérience utilisateur

Le Digital e-Bike est un véritable concentré de technologie. Il dispose notamment :

D’un écran LCD, affichant en temps réel toutes les informations utiles telles que vitesse, autonomie restante, distance parcourue ou encore niveau d’assistance . L’écran est également compatible avec les smartphones grâce à une application dédiée.

De feux LED avant et arrière, améliorant grandement la sécurité du cycliste. Ces feux sont en outre intégrés au cadre et alimentés par la batterie principale, évitant ainsi tout problème de piles usagées.

D’un système antivol intégré, permettant de sécuriser le vélo lorsqu’il est stationné et de le géolocaliser si besoin.

D’une connectivité Bluetooth, permettant de relier le vélo à un smartphone pour suivre ses performances en temps réel, paramétrer l’assistance électrique et même obtenir des itinéraires optimisés pour le cyclisme.

Un prix attractif pour une solution innovante

Le Digital e-Bike de Peugeot Cycles est disponible à partir d’un prix attractif* qui inclut la batterie et tous les accessoires nécessaires. Ce prix comprend également :

Une garantie constructeur de 2 ans sur la batterie et le moteur.

L’entretien recommandé lors des premiers mois d’utilisation, afin d’assurer un bon fonctionnement du véhicule.

Une offre spéciale de lancement comprenant diverses remises et avantages exclusifs pour ceux qui souhaitent être parmi les premiers à adopter cette nouvelle génération de vélos électriques.

Note : Prix sujet à variations en fonction des conditions spécifiques d’achat et des promotions en cours.

Les vélos électriques sont en passe de devenir les nouvelles stars de la mobilité urbaine et le Digital e-Bike de Peugeot Cycles s’impose comme une référence grâce à des caractéristiques exceptionnelles. Performances, design futuriste, technologies embarquées et connectivité font de ce modèle un choix idéal pour celles et ceux qui cherchent une alternative écologique pour leurs déplacements en ville. Alors n’attendez plus, rejoignez la révolution de la mobilité électrique avec le Digital e-Bike de Peugeot Cycles !

