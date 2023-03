Les compétences essentielles pour être un bon manager de projet

Pour qu’un projet soit bien conduit, il est important de choisir le manager de projet adapté.

Ce dernier peut être considéré comme un chef d’orchestre et ou un spécialiste, qui doit exploiter toutes les ressources à sa disposition.

Tout en menant le projet, son rôle consiste également à valoriser tous les atouts de ses collaborateurs à cette fin.

C’est une mission d’une grande complexité, mais quelles sont les compétences requises pour être chef de projet ?

Qu’est-ce qu’un chef de projet ?

C’est le spécialiste de la gestion de projet, chargé de diriger une équipe pour atteindre des objectifs spécifiques liés à un projet. Ces derniers sont notamment :

Le respect des délais impartis ;

L’application des normes de qualité ;

Le respect des coûts ;

Etc.

L’exercice du métier de manager de projet peut se faire au sein de l’entreprise, ou au-delà en fonction des besoins. Quotidiennement, ce professionnel est responsable de la gestion de nombreuses tâches relatives au projet. Bien avant son lancement, il procède aussi à la planification des différentes activités. Sa mission va encore plus loin, car au cours de la mise en œuvre, le chef projet doit réaliser des contrôles. Des rapports seront fréquemment produits pour optimiser le pilotage.

En somme, un manager de projet supervise toutes les étapes liées à la réalisation d’un projet indépendamment de sa nature. Toutefois, son champ d’expertise est réduit. Les missions relatives aux domaines qui échappent à ses connaissances sont exécutées par des spécialistes.

Les avantages du manager de projet

Le métier de chef de projet permet de vivre des journées dynamiques, car aucune ne ressemble à une autre. Chaque jour apporte son lot de défis, et vous devrez constamment vous challenger. Les missions sont passionnantes, et vous devez être une personne ambitieuse pour faire carrière dans la gestion de projet. C’est un métier qui vous donnera l’opportunité d’actualiser constamment vos connaissances, mais également de faire jouer votre créativité.

Il est également possible d’innover, et c’est un aspect stimulant pour les personnes qui aiment le dynamisme au quotidien.

Les inconvénients du manager de projet

Ils ne sont pas à occulter, et vous devez savoir qu’être manager de projet est un métier très exigeant. Vous serez le premier responsable en cas de problèmes, quelles que soient leurs natures dans le bon déroulement du projet. Les tensions et les conflits ne manqueront pas au sein de vos équipes. Vous devrez donc être en mesure de rétablir la communication entre les différents intervenants. Il faudra parfois anticiper de telles situations pour la bonne marche du projet.

Plus loin, il est impossible d’être un manager de projet efficace sans une bonne dose de rigueur. Vous devrez également gérer un gros stress tous les jours, en plus de la pression du rendement attendu. Tout cela peut impacter négativement votre santé sur le long terme, sans une bonne méthode pour assumer le rôle.

Quel est le rôle d’un manager de projet ?

Un manager de projet a principalement la mission de parvenir à l’atteinte des objectifs liés au projet dont il est responsable. Bien entendu, cela doit se faire en respectant les délais et le budget défini. La qualité des livrables ne doit souffrir d’aucun défaut, car le chef de projet gère les différentes contraintes. Ces dernières peuvent être relatives au planning d’exécution, et d’autres aspects comme le cadre du projet et la qualité.

Plus loin, le manager de projet est également la personne responsable de toutes les tâches liées à la conduite du projet. Elles concernent toutes ces étapes comprises entre la conception, et la fin du projet. Un bon chef de projet doit être en mesure de gérer efficacement les ressources, surtout humaines dont il dispose.

Quelles sont les tâches d’un manager ?

Elles varient selon les entreprises, ainsi que les projets concernés. Quoi qu’il en soit, le manager de projet est garant de la coordination entre toutes les parties prenantes :

Les fournisseurs ;

Les clients ;

Les utilisateurs finaux.

Il doit établir, et communiquer à propos des objectifs du projet avec ses équipes. Ses tâches concernent aussi le contrôle et le reporting, sans oublier la bonne gestion des ressources nécessaires. Les équipes peuvent également avoir besoin de soutien selon les cas, et le rôle du manager de projet est d’agir en leader dans ces contextes.

Quels sont les 3 piliers de la gestion de projet ?

Il existe trois piliers qui servent principalement de fondement à la gestion de projet, quel que soit le domaine concerné. Ce sont notamment :

La planification : c’est la base de tous les projets, et qui sert à définir les différents objectifs. Elle permet aussi d’évaluer les moyens à utiliser pour respecter les délais de réalisation du projet concerné ;

Le suivi : il s’agit de vérifier régulièrement toutes les tâches planifiées, et leur bon déroulement. L’évaluation des écarts est de mise, pour apporter les mesures correctives nécessaires ;

Le contrôle du projet : à cette étape, il s’agit de s’assurer de la concordance entre les objectifs et les résultats du projet. L’évaluation permet de faire un bilan, pour mettre en évidence les solutions à appliquer pour la réussite des projets.

Le suivi d’un cursus spécifique est nécessaire pour devenir un manager de projet. Avant tout, il faudra être détenteur d’un Bac+3 à 5 dans le secteur de management de projet qui vous intéresse. De nombreuses écoles, universités et autres proposent aujourd’hui des formations diversifiées dans ce domaine. Entre autres, il peut s’agir du marketing ou de la communication par exemple. Par ailleurs, certains chefs de projets détiennent un diplôme d’ingénieur. Tout dépend donc de vos objectifs de carrière.

En définitive, le métier de chef de projet a de nombreuses exigences en matière de compétences. Vous devez être un leader, et avoir une excellente organisation pour embrasser cette carrière. C’est également une profession qui exige un grand sens de communication, et une certaine aisance relationnelle. Quotidiennement, vous serez en contact avec des personnes de tous les horizons. Une grande ouverture d’esprit est donc nécessaire, sans compter le sens de l’écoute. Ce sont des prérequis qui vous aideront énormément dans votre mission de chef de projet