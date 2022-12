Comment protéger son enfant né prématuré avec du linge bio et Oeko-Tex ?

Vous devez acheter des vêtements pour votre bébé prématuré ?

Vous ne savez pas vraiment vers quel type de vêtements vous tourner ?

Nous allons vous donner toutes les informations nécessaires au sein de cet article pour que vous puissiez comprendre l’enjeu que peut avoir un vêtement possédant le label Oeko-Tex !

Votre bébé est né prématuré

On peut lire beaucoup de chose au sujet des bébé né prématuré, mais ce n’est pas un accouchement et une condition dont il faut avoir peur. De nos jours, la science à largement évolué pour ne pas mettre en danger maman et le bébé.

Il existe de nombreuses raisons sur la décision de mettre déclencher une grossesse. Il peut s’agir dans 50% des cas d’une naissance prématurée spontanée, en cause des contractions précoces sans que l’on en connaisse la raison.

Mais parfois cela peut être aussi dans le but de sauver le bébé qui présente des risques, ou encore de permettre à sa mère de faire chuter son hypertension bien trop élevée pour ne pas risquer sa vie. Dans tous les cas, la médecine actuelle est parée a toute éventualité et le risque est minime pour le bébé comme pour maman.

Tout ce que vous devez savoir sur le label Oeko-Tex

Avant de choisir des vêtements pour votre bébé, il est important de comprendre en quoi consiste exactement le label Oeko-Tex. Il s’agit tout simplement d’un label international respectueux de la mode éthique. Ce dernier a été fondé en 1992.

Celui-ci est accordé à tous les textiles qui respectent la norme Oeko-Tex. Bien évidemment, cela peut avoir de nombreux avantages sur la santé de votre enfant.

Plus vous opterez pour des accessoires pour bébé avec ce label, plus vous serez certain que ces derniers auront des vêtements qui respectent parfaitement leur peau, le cas échéant.

Quels sont les avantages d’habiller son enfant prématuré avec des vêtements Oeko-Tex ?

Il est important de prendre en compte que les vêtements Oeko-Tex peuvent avoir différents avantages.

Pour que vous puissiez comprendre l’enjeu de ces derniers, voici une liste de ces derniers :

Les vêtements pour bébé possédant le label Oeko-Tex sont généralement fabriqués avec une fibre bio. Ainsi, le tissu sera moins allergisant par votre enfant né prématurément. Notons également que ces derniers ont une meilleure résistance à l’exposition au soleil, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.

Ce sont également des vêtements qui vont contribuer à la diminution de la pollution dans l’air et de l’eau lors de la production de ces derniers. Sachez également que cela va entraîner l’emploi de substance néfaste pour la santé, l’environnement aussi bien terrestre qu’aquatique, le cas échéant.

L’étiquetage est également facile à lire sur des vêtements ayant le label Oeko-Tex. Ces derniers ont un gage écologique et sain pour votre enfant. Ainsi, si vous souhaitez préserver la santé et la peau de votre bambin, il est parfaitement possible d’opter pour des vêtements Oeko-Tex.

Vous l’aurez compris, c’est certainement l’une des meilleures options que vous ayez pour habiller correctement votre enfant. Il ne vous reste plus qu’à trouver les vêtements qui contiennent !

Bien choisir sa ligne Oeko-Tex pour son bébé prématuré !

Lorsque vous devez habiller votre bébé né prématurément, il est important d’avoir des vêtements qui puissent parfaitement lui convenir.

Ainsi, parmi ceux que vous devrez avoir, il y a le bonnet, le body, le pyjama, la turbulette, le gilet, les chassons et chaussettes ou encore le bavoir.

Tous ces accessoires pour bébé peuvent parfaitement respecter une norme écologique, en optant pour des vêtements avec le label Oeko-Tex.

En conclusion, si vous avez un enfant qui est né prématurément, il est important de lui proposer des vêtements qui puissent parfaitement vous convaincre.

Il ne vous reste plus qu’à trouver votre bonheur pour que vous puissiez facilement l’habiller comme bon vous semble.

De plus, si vous optez pur du linge bio ou Oeko-Tex, vous pourrez en trouver dans des boutiques de fabrications françaises, préférez les petites boutiques de quartier ou des créateurs passionnés que vous pouvez trouver sur le net, plus tôt que des grosses enseignes.

Les petits créateurs auront plus à cœur de vous renseigner et de créer des vêtements respectant la peau du mieux possible, enfin cela respectera parfaitement la santé de bébé !