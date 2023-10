Comment installer un système d’exploitation sur un disque dur externe ?

Qu’est-ce qu’un système d’exploitation ?

Un système d’exploitation, encore appelé en anglais « Operating System » est un ensemble de logiciels ou programmes qui facilitent l’usage des applications et de toutes les ressources d’un ordinateur.

En d’autres termes, il pilote les dispositifs matériels et exécute les ordres reçus de l’utilisateur ou d’autres logiciels. On pourrait l’assimiler à un organe vital dont le rôle consiste en la réalisation de toutes les tâches qui lui sont assignées.

Dans le domaine informatique, on note plusieurs types de systèmes d’exploitation qui à ce jour ont connu des progrès compte tenu de l’avancée technologique. Nous pouvons citer entre autres :

Windows ;

macOS ;

Linux ;

Unix.

En effet, chacun des systèmes cités convient à un modèle de PC donné. Windows est idéal pour les PC ordinaires et macOS pour les ordinateurs d’Apple. Quant à Linux, il est parfait pour les PC et serveurs pendant qu’Unix n’est compatible qu’avec les serveurs.

Pourquoi installer un système d’exploitation sur un disque dur externe ?

L’espace de stockage des laptops ou ordinateurs de bureau peut s’avérer parfois insuffisant. Pour cela, il convient de créer un espace supplémentaire que seul un disque dur externe peut fournir. Cela permet de décharger votre PC.

Une fois que le système d’exploitation est installé sur le disque dur, vous pouvez démarrer votre ordinateur à partir de ce dernier et entrer en possession de votre système favori pour effectuer vos travaux. Il est également important d’installer un système pour pallier les problèmes de sur chauffage de PC.

Les avantages d’un système d’exploitation sur un disque dur externe

Le premier avantage d’un système d’exploitation sur un disque dur est son aspect pratique. En effet, en plus d’étendre l’espace de stockage, il vous permet de vous connecter et de travailler aisément depuis votre position sur un ordinateur quelconque.

De plus, il rend le disque dur plus sécurisé, fiable et augmente la vitesse de lecture et d’écriture du PC. Une fois qu’un système d’exploitation est installé sur votre disque dur, vous pouvez traiter les données de toutes tailles, qu’elles soient volumineuses ou non.

Les inconvénients d’un système d’exploitation sur un disque dur externe

Le système d’exploitation sur un disque dur externe peut également présenter certaines limites. En raison de leur caractère sensible, les disques durs peuvent facilement être affectés par des coups. Ce qui peut entrainer la perte de certaines données. Les tensions électriques peuvent également endommager les lecteurs des disques.

Du fait que ces équipements ne sont toujours pas intégrés d’un ventilateur, ils ne peuvent se refroidir qu’à l’aide du ventilateur d’alimentation de votre ordinateur. En cas donc de faible flux d’air frais fourni, le système d’exploitation des disques durs peut prendre un coup.

Enfin, cet outil peut être facilement dérobé. Vous vous retrouverez ainsi du jour au lendemain sans vos fichiers.

Les utilisations d’un système d’exploitation sur un disque dur externe

Un système d’exploitation installé sur un disque dur externe permet de vous connecter facilement à votre ordinateur et de travailler. De même, vous pouvez accéder facilement à des fichiers. Aussi, il est comme une bibliothèque qui permet de sauvegarder toutes vos données afin de les mettre en sécurité. Que ce soit des documents ou des fichiers multimédias, ils sont facilement conservés sur un disque dur externe.

Mettre un système d’exploitation sur un disque dur externe peut s’avérer une tâche complexe. Cependant, cela vous permet de créer un système d’exploitation portable que vous pouvez utiliser sur différents ordinateurs.

Avant de vous lancer, assurez-vous d’avoir un disque dur externe de capacité suffisante pour accueillir le système d’exploitation de votre choix. La capacité minimale dépendra du système d’exploitation que vous prévoyez d’installer ;

Sélectionnez votre système d’exploitation: la première étape consiste à choisir le système d’exploitation que vous souhaitez installer sur votre disque dur externe. Assurez-vous que le système sélectionné est compatible avec l’architecture de l’ordinateur sur lequel vous prévoyez d’utiliser le disque dur externe, qu’il s’agisse de 32 bits ou 64 bits ; Obtenez un support d’installation: vous aurez besoin d’un support d’installation pour le système d’exploitation que vous avez choisi. Cela peut être un DVD d’installation, une clé USB bootable ou un fichier image ISO du système. Assurez-vous d’obtenir ce support avant de continuer ; Branchez le disque dur externe: connectez votre disque dur externe à l’un des ports USB de votre ordinateur ; Configurez le démarrage depuis le support d’installation: redémarrez votre ordinateur et accédez au BIOS ou à l’UEFI en appuyant sur la touche appropriée au démarrage (généralement F2, F12, Suppr, ou une autre touche) ; Lancez le processus d’installation: une fois l’ordinateur redémarré à partir du support d’installation, suivez les instructions pour lancer le processus d’installation du système d’exploitation. À un moment donné, vous serez invité à choisir l’emplacement de l’installation ; Sélectionnez le disque dur externe: à ce stade, choisissez le disque dur externe que vous avez connecté comme destination de l’installation. Assurez-vous de sélectionner le disque dur externe, car une erreur de sélection pourrait entraîner l’installation sur votre disque dur interne ; Suivez les instructions d’installation: suivez les instructions spécifiques au système d’exploitation que vous installez. Cela peut inclure la création de partitions, la saisie de la clé de produit, le choix des paramètres régionaux, etc. Assurez-vous de personnaliser ces options en fonction de vos préférences ; Terminez l’installation: une fois l’installation terminée, débranchez le disque dur externe et redémarrez votre ordinateur. L’ordinateur démarrera depuis le système d’exploitation installé sur le disque dur externe.

Désormais, vous pouvez utiliser votre disque dur externe comme un système d’exploitation portable. Branchez-le sur n’importe quel ordinateur, démarrez depuis le disque externe et utilisez le système d’exploitation comme si vous étiez sur votre propre ordinateur.

Est-il possible d’installer Windows sur un disque dur externe ?

Oui, cela est bien possible. D’ailleurs, il existe trois techniques fondamentales pour installer Windows sur un disque dur externe.

La première consiste à se servir de la fonction de clonage de son système et de EaseUS Todo Backup pour y arriver. La deuxième méthode consiste à utiliser Windows To Go. Enfin, la troisième procédure permet de mettre Windows sur un disque dur externe au moyen d’une commande DISM.

Quel logiciel permet d’installer un système d’exploitation sur un stockage externe ?

Rufus (the Reliable USB Formatting Utility with Source) est ce qui permet d’installer un système d’exploitation sur un stockage externe. Il est un logiciel libre et par conséquent disponible en téléchargement gratuit sur les sites. L’on ne saurait nier son importance.

Ce logiciel n’est pas seulement utile pour un disque dur externe, mais également pour les clés USB. De plus, il est pratique. Son usage est simple et facile. Par ailleurs, quelle que soit votre origine, vous pouvez l’utiliser puisqu’il est traduit en plusieurs langues.

Booter, c’est démarrer un ordinateur tout en prenant le soin de charger son système. Cette procédure de démarrage n’est pas compliquée. Il vous suffit dans un premier temps d’insérer l’extrémité du câble du disque dans l’un des ports USB de votre ordinateur. Soyez tout de même rassurés que l’autre extrémité se trouve dans le disque dur externe. Autrement, le bootage échouera. Fort heureusement, le signal lumineux du disque dur vous en donnera l’assurance. Une fois la connexion établie entre les deux dispositifs, le bootage se fera aisément sur votre SSD externe.

Retenez qu’un système d’exploitation est un logiciel précieux et indispensable au bon fonctionnement d’un ordinateur. Il exécute toutes les tâches qui lui sont assignées par l’utilisateur et par la même occasion coordonne les activités de l’ensemble des autres programmes informatiques.

La mise à niveau et l’installation propre sont les deux types d’installation d’un système d’exploitation que nous avons. Le premier vous permet d’actualiser votre système ou de le mettre à niveau en remplaçant l’ancienne version par une version plus récente. Par contre, l’installation propre formate tout le disque dur afin d’installer une nouvelle version du système d’exploitation. Elle est la plus recommandée parce qu’elle permet de pallier les problèmes de performance.

Avant l’installation, soyez convaincus que votre ordinateur dispose de la configuration idéale pour le système d’exploitation. Aussi, il vous faudra un support adapté à la circonstance comme un DVD ou une clé USB.

Insérez donc le support USB ou DVD dans votre ordinateur pour ensuite le redémarrer. Servez-vous soit de la touche F2, soit de la touche F10 pour entrer dans les paramètres du BIOS. En effet, leur position varie en fonction des ordinateurs. Une fois dans cet univers, optez pour le support d’installation amorçable de votre choix. Ne manquez pas d’enregistrer toutes les modifications avant de quitter les paramètres.

Par la suite, précisez s’il s’agit d’une installation propre ou d’une mise à niveau. Prenez le soin de suivre les instructions fournies durant l’installation. À la fin de la procédure, ôtez le support d’installation puis démarrer à nouveau le PC.

L’installation simple d’un système d’exploitation ne suffit pas pour bénéficier de toutes ses fonctionnalités. Pour cela, activez le système afin de vous assurer qu’elle est authentique, fiable, sécurisé et sous licence. Pour y arriver, il est indispensable que vous disposiez d’une connexion internet.

L’installation de Windows sur un disque dur vierge est une procédure cruciale pour de nombreux utilisateurs d’ordinateurs.

Avant de commencer, assurez-vous que vous avez votre copie du système d’exploitation Windows et votre clé de produit à portée de main. Assurez-vous également d’avoir sur vous un ordinateur équipé d’un lecteur de DVD ou d’une clé USB bootable contenant les fichiers d’installation de Windows.

Insérez votre support d’installation (DVD ou clé USB) dans l’ordinateur approprié. Assurez-vous qu’il est correctement connecté ; Redémarrez ou allumez votre ordinateur pour lancer le processus d’installation ; Accédez au BIOS ou à l’UEFI : pendant le démarrage, accédez au BIOS ou à l’UEFI en appuyant sur la touche indiquée, généralement F2, F12, Suppr ou Échap ; Configurez l’ordre de démarrage : Dans le BIOS/UEFI, recherchez l’option « Ordre de démarrage » ou « Séquence de démarrage ». Assurez-vous que votre lecteur DVD ou votre clé USB est réglé comme première option de démarrage. Cela garantira que votre ordinateur démarre depuis le support d’installation ; Sauvegardez les paramètres : Enregistrez les modifications apportées à l’ordre de démarrage et quittez le BIOS/UEFI. Votre ordinateur redémarrera automatiquement ; Démarrez le processus d’installation : votre ordinateur devrait maintenant démarrer à partir du support d’installation, et l’écran d’installation de Windows apparaîtra ; Sélectionnez la langue et la région : choisissez votre langue, le format de l’heure et le clavier, puis cliquez sur « Suivant ». Cliquez ensuite sur « Installer maintenant » ; Saisissez votre clé de produit lorsque vous y êtes invité et cliquez sur « Suivant » ; Acceptez les termes du contrat de licence ; Sélectionnez le type d’installation : lorsqu’on vous demande de choisir le type d’installation, sélectionnez « Personnalisée : Installer uniquement Windows (avancé) » ; Sélectionnez le disque dur : vous verrez s’afficher à l’écran une liste des disques durs disponibles. Choisissez le disque dur vierge sur lequel vous aimeriez installer Windows ; Installez Windows : cliquez sur « Suivant » pour lancer le processus d’installation. Windows sera copié sur le disque dur, et l’ordinateur redémarrera plusieurs fois pendant le processus ; Après l’installation, suivez les instructions pour configurer les paramètres de base de Windows comme le nom d’utilisateur, le mot de passe, le fuseau horaire, etc. ; Activez votre copie de Windows en entrant votre clé de produit, si cela n’a pas déjà été fait ; Mises à jour : Une fois que vous avez terminé, il est recommandé de rechercher et d’installer les dernières mises à jour Windows pour assurer le bon fonctionnement de votre système.

En suivant ces étapes, Windows sera installé sur votre disque dur vierge, prêt à être utilisé.

Installer Windows 11 sur un disque dur externe USB est une solution pratique pour disposer d’un système d’exploitation portable, utilisable sur différents ordinateurs.

Avant de commencer, assurez-vous de disposer d’un disque dur externe d’une capacité suffisante pour accueillir Windows 11, ainsi que d’une clé USB de démarrage contenant les fichiers d’installation de Windows 11. Vous devrez également disposer d’un ordinateur compatible avec Windows 11.

Étape 1 : Téléchargez l’outil de création de support de Windows 11. Pour ce faire, rendez-vous sur le site officiel de Microsoft pour télécharger l’outil de création de support de Windows 11. Une fois le téléchargement terminé, exécutez l’outil.

Étape 2 : Créez une clé USB de démarrage de Windows 11. Insérez une clé USB d’au moins 8 Go dans un port USB disponible de votre ordinateur, puis suivez les instructions pour créer la clé USB de démarrage.

Étape 3 : Branchez votre disque dur externe sur un port USB disponible de votre ordinateur.

Étape 4 : Redémarrez votre ordinateur. Pendant le démarrage, appuyez sur la touche indiquée pour accéder au menu de démarrage ou au BIOS/UEFI de votre ordinateur (généralement F2, F12, Suppr ou une autre touche).

Étape 5 : Lorsque votre ordinateur démarre à partir de la clé USB de Windows 11, suivez les instructions à l’écran pour lancer le processus d’installation.

Étape 6 : Sélectionnez la langue et la région en choisissant votre langue préférée, le format de l’heure et le clavier, puis cliquez sur « Suivant ».

Étape 7 : Cliquez sur « Installer maintenant ». Vous serez invité à entrer votre clé de produit de Windows 11. Saisissez votre clé et cliquez sur « Suivant ».

Étape 8 : Lisez et acceptez les termes du contrat de licence de Windows 11.

Étape 9 : Sélectionnez le type d’installation en choisissant « Personnalisée : Installer uniquement Windows (avancé) ».

Étape 10 : Vous verrez une liste des disques disponibles. Sélectionnez le disque dur externe comme emplacement d’installation.

Étape 11 : Cliquez sur « Suivant » et suivez les instructions à l’écran pour lancer le processus d’installation. Windows 11 sera copié sur le disque dur externe.

Étape 12 : Une fois l’installation terminée, suivez les étapes pour configurer votre nom d’utilisateur, mot de passe, fuseau horaire et d’autres paramètres.

Étape 13 : Activez votre copie de Windows 11 en entrant votre clé de produit, si nécessaire.

Étape 14 : Après l’activation, recherchez et installez les dernières mises à jour de Windows 11 pour garantir le bon fonctionnement du système.

Une fois ces étapes terminées, Windows 11 sera installé sur votre disque dur externe, vous permettant de l’utiliser comme un système d’exploitation portable sur différents ordinateurs. Veillez à déconnecter en toute sécurité le disque dur externe lorsque vous avez terminé pour éviter toute perte de données.

Rappelons qu’il existe des éléments indispensables pour faciliter la création d’une clé USB bootage. Il s’agit d’une photo ISO à votre convenance, d’un PC avec au moins un port USB, d’une clé USB d’au moins 16 Go et d’un logiciel pour créer la clé bootable.

La création de la clé USB bootable se fait en quelques étapes seulement. La première consiste à placer la clé contenant l’UNetbootin dans le PC. Prêtez attention au nom fourni par le système. Ensuite, lancez l’installation d’UNetbootin depuis le bureau de l’ordinateur. Utilisez l’image ISO de la distribution puis sélectionnez le nom de votre clé USB. Après cela, sélectionnez « OK » pour permettre le démarrage du gravage de l’image.

Téléchargez dans un premier temps l’ISO de Windows sur la clé USB. Au besoin, servez-vous d’un logiciel comme Rufus pour y arriver. Une fois que vous l’aurez fait, insérez la clé USB d’installation dans un port USB de l’ordinateur sur lequel vous souhaitez installer Windows.

Démarrez ensuite l’ordinateur depuis la clé USB et accédez au BIOS ou à l’UEFI. Lancez le processus d’installation de Windows et attendez que Windows soit copié sur le disque dur. Une fois que cette étape est terminée, configurez Windows et finalisez l’installation. Voilà tout !

En somme, un système d’exploitation est l’un des éléments indispensables d’un ordinateur. Il assure plusieurs fonctions pour la bonne marche cet appareil. Windows, macOS, Linux et Unix sont entre autres les systèmes d’exploitation les plus utilisés. Leur installation varie d’un système à un autre. Les différentes étapes décrites plus hautes de part et d’autre vous aideront à installer efficacement un système d’exploitation sur un disque dur externe.