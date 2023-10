Découvrez la nouvelle Mitsubishi Colt : une Clio hybride rebrandée ou la Clio rebaptisée avec style

La nouvelle Mitsubishi Colt : la Clio hybride sous un autre nom

Une présence maintenue grâce à l’Alliance Renault-Nissan

En 2021, après de nombreuses hésitations, Mitsubishi a finalement décidé de rester présent sur le marché des voitures citadines en proposant des produits adaptés pour ne pas perdre ses clients et son réseau auprès de la concurrence. Étant une marque faisant partie de l’Alliance Renault-Nissan, il était judicieux d’utiliser les modèles populaires Captur et Clio, en opérant simplement un changement de marque. C’est ainsi qu’après l’ASX – que Mitsubishi a conservé en version hybride rechargeable tandis que Renault cessait sa production – nous découvrons maintenant cette Colt hybride 100% identique à la Clio, logos et calandre compris.

Performance et efficacité au rendez-vous

La nouvelle Mitsubishi Colt mesure 4,05 mètres et se distingue par son système hybride qui offre des performances très satisfaisantes lorsqu’on en a besoin. La conduite en ville est particulièrement agréable grâce à la présence d’une transmission sans embrayage ni synchroniseurs. Qui plus est, la batterie de 0,85 kWh permet de rouler entre 3 et 4 km en mode zéro émission, lorsque celle-ci est suffisamment chargée.

Les quelques bémols concernent une légère latence au niveau de la réponse lors de l’accélération aux alentours des 80 km/h et des moments où cette transmission met du temps à passer en vitesse supérieure.

Un confort de conduite élevé

Pour le reste, le confort de conduite atteint un niveau élevé grâce à une bonne insonorisation, un châssis efficace, une direction informative et un bon maintien général. Néanmoins, il est important de souligner que les jantes de 17 pouces standard présentes sur les finitions haut de gamme Intense et Instyle transmettent quelques vibrations à basse vitesse.

L’équipement plus généreux que la Clio

Les niveaux d’équipement de la Mitsubishi Colt sont légèrement plus riches que ceux de sa concurrente directe pour justifier son prix supérieur, exception faite pour la version 65 ch. Voici quelques éléments notables :

Écran tactile de 7 ou 9,3 pouces avec compatibilité smartphone (Apple CarPlay et Android Auto).

de 7 ou 9,3 pouces avec compatibilité smartphone (Apple CarPlay et Android Auto). Régulateur de vitesse adaptatif couplé à un système de freinage actif à basse vitesse.

Freinage automatique d’urgence avec détection des piétons et cyclistes.

Aide au stationnement avant et arrière.

Caméra de recul.

Système de navigation intégré.

Des tarifs compétitifs sur le marché des véhicules hybrides

En ce qui concerne les tarifs, la nouvelle Mitsubishi Colt hybride est proposée à partir de 21 990 € en version Zen, 23 590 € pour la finition Intense et 25 790 € pour la déclinaison Instyle. Ces prix sont légèrement supérieurs à ceux de la Clio hybride, mais ils restent compétitifs sur le marché des véhicules hybrides.

Pour résumer, cette Mitsubishi Colt se présente comme une alternative intéressante à la Renault Clio hybride. Grâce à son confort de conduite, ses performances satisfaisantes et ses équipements plus généreux, elle saura séduire les clients à la recherche d’une voiture citadine respectueuse de l’environnement. Néanmoins, il convient de souligner que certains pourraient avoir un regard critique vis-à-vis du simple changement de badge de ce modèle, qui pourrait donner une image moins originale à la marque japonaise.