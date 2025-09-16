Enquête sur une fraude massive qui touche même les salons auto en 2025 | Répliques de Cobra

4.1/5 - (7 votes)

Répliques de Cobra : 8 annonces sur 10 sont frauduleuses

🚗 Répliques de Cobra : attention aux pièges administratifs ! 🔍 8 annonces sur 10 de répliques sont frauduleuses : les plateformes regorgent de faux papiers, rendant les véhicules invendables et inassurables pour les passionnés de voitures d’exception. 🛑 Carte grise en apparence légale ? Méfie-toi : seule une vérification du millésime réel, du constructeur et d’un certificat FFVE permet d’éviter une arnaque coûteuse. ⚠️ La majorité des répliques modernes sont interdites sur route, car sans homologation RTI valide ni carte grise collection légitime, elles deviennent des épaves administratives. 🧾 Fraude organisée : faux certificats de conformité, cartes grises usurpées ou années trafiquées sont monnaie courante, même sur les salons automobiles réputés. 🛠️ Bourgogne Auto Classic, référence de confiance, offre une homologation légale, technique et conforme pour les répliques Shelby Cobra et GT40, loin des combines douteuses.

Un marché passion… pourri par les faux papiers

8 annonces sur 10. C’est le pourcentage alarmant de répliques de Cobra en France qui circuleraient avec des papiers frauduleux. Une estimation que n’avance pas un blog obscur, mais Bourgogne Auto Classic, acteur reconnu du secteur. Et derrière ces chiffres, ce sont des véhicules invendables, non assurables, et des acheteurs floués.

La légende des Shelby Cobra, GT40 ou Porsche 550 fait toujours autant rêver. Sauf qu’en coulisses, le rêve tourne souvent au cauchemar administratif. Tu veux éviter les pièges ? Ce qui suit va te faire gagner des milliers d’euros et des tonnes de stress en moins.

Une carte grise qui semble en règle ne garantit en rien la légalité du véhicule. Toujours vérifier la cohérence du millésime, du constructeur et de la mécanique avant d’acheter une réplique.

Pourquoi tant de répliques sont illégales ?

Le succès des répliques… et ses dérives

Entre 1963 et 1967, seulement 1002 Cobra originelles sont sorties des ateliers Shelby. Résultat ? Des prix qui explosent, de 900 000 € à plus de 5 millions pour un modèle authentique. Alors forcément, les répliques pullulent.

Plus accessibles (entre 70 000 € et 120 000 €), elles promettent look vintage et sensations brutes. Problème : en France, l’homologation est un enfer, et 99 % des répliques modernes ne peuvent légalement rouler sur route ouverte.

Une législation ultra stricte

Deux types de cartes grises en France :

Carte grise normale : impossible à obtenir sans certificat de conformité (COC) — que les répliques américaines n’ont pas.

: impossible à obtenir sans certificat de conformité (COC) — que les répliques américaines n’ont pas. Carte grise de collection : réservée aux véhicules de plus de 30 ans, plus produits, et dans leur état d’origine. Inaccessible aux répliques modernes.

L’alternative ? L’homologation individuelle via la DREAL (RTI). Mais là encore, c’est quasi mission impossible : pollution, sécurité, bruit… les répliques ne passent pas les normes. À moins de les transformer profondément, ce qui va à l’encontre du concept même de la réplique fidèle.

Des combines bien rodées pour contourner la loi

Avant 2017, des cartes grises ont été délivrées grâce à des complicités en préfecture. Aujourd’hui, place aux faux COC, usurpations d’identité administrative, bidouillages de dates, etc. Résultat : entre 70 et 90 % des annonces en ligne sont douteuses.

🔍 Méthode frauduleuse ⚠️ Risque pour l’acheteur 💸 Conséquences Carte grise usurpée (ex : Mustang 1966) Véhicule interdit de vente Perte totale de valeur Faux COC Carte grise invalide Non-assurance en cas d’accident Année de production falsifiée Refus de certificat FFVE Aucune immatriculation possible Marque fictive (ex : Ford pour Cobra) Requalification juridique Actions en justice, destruction des papiers

Même les salons ne sont pas épargnés

Oui, même dans les salons automobiles haut de gamme, on trouve des répliques affichées avec des papiers totalement bidon. Des vendeurs ferment les yeux, d’autres n’y comprennent rien. L’acheteur, lui, repart avec un véhicule illégal à prix d’or.

L’exemple qui pique : 510 000 € pour une épave administrative

Un collectionneur a payé plus de 500 000 € pour une GT40 “Continuation” sous licence Shelby achetée en Belgique. Année de fabrication réelle ? 2016. Pas de carte grise normale possible. La FFVE a évidemment refusé la carte de collection.

Résultat : véhicule immobilisé, sans valeur, impossible à revendre. Et l’affaire est aujourd’hui entre les mains de son avocat.

Même avec une licence officielle Shelby, une réplique de moins de 30 ans ne peut jamais obtenir de carte grise collection. Ne te laisse pas avoir par les promesses commerciales.

Le rôle clé de Bourgogne Auto Classic

Un acteur qui fait les choses dans les règles

Depuis 2019, Benjamin Déchelette et son associé, ancien pilote de chasse et mécano haut niveau, ont homologué légalement près de 100 Cobra en France. Une performance rare dans un domaine miné par la fraude.

Ce qui les distingue :

Expertise technique fondée sur des documents d’époque.

Connaissance fine des dizaines de constructeurs de répliques depuis les années 70.

Coopération étroite avec la FFVE, qui authentifie les véhicules éligibles au statut de collection.

Un vrai lanceur d’alerte

Benjamin ne se contente pas de vendre des voitures conformes. Il alerte, dénonce, informe. Car derrière la fraude, il y a souvent des collectionneurs passionnés… qui risquent de tout perdre. Et parfois, toute une épargne de vie.

Que retenir avant d’acheter une réplique ?

Ce qu’il faut vérifier absolument

Le millésime réel du châssis , pas celui noté sur la carte grise.

, pas celui noté sur la carte grise. L’existence ou non d’un certificat FFVE .

. Le constructeur réel : Ford n’a jamais fabriqué de Cobra.

: Ford n’a fabriqué de Cobra. Le type d’homologation : RTI ou rien ? Fuie.

À propos de Bourgogne Auto Classic

Bourgogne Auto Classic, fondée en 2019, est aujourd’hui la référence en matière d’homologation légale de répliques de Shelby Cobra et GT40 en France. Près de 100 voitures homologuées, une connaissance pointue du marché, un respect strict de la loi… et un seul objectif : protéger les passionnés.

