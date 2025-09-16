Enquête sur une fraude massive qui touche même les salons auto en 2025 | Répliques de Cobra

Répliques de Cobra : 8 annonces sur 10 sont frauduleuses
Sommaire
- 1 Répliques de Cobra : 8 annonces sur 10 sont frauduleuses
- 2 Un marché passion… pourri par les faux papiers
- 3 Pourquoi tant de répliques sont illégales ?
- 4 Des combines bien rodées pour contourner la loi
- 5 L’exemple qui pique : 510 000 € pour une épave administrative
- 6 Le rôle clé de Bourgogne Auto Classic
- 7 Que retenir avant d’acheter une réplique ?
- 8 À propos de Bourgogne Auto Classic
- 9 Sources utiles
Un marché passion… pourri par les faux papiers
8 annonces sur 10. C’est le pourcentage alarmant de répliques de Cobra en France qui circuleraient avec des papiers frauduleux. Une estimation que n’avance pas un blog obscur, mais Bourgogne Auto Classic, acteur reconnu du secteur. Et derrière ces chiffres, ce sont des véhicules invendables, non assurables, et des acheteurs floués.
La légende des Shelby Cobra, GT40 ou Porsche 550 fait toujours autant rêver. Sauf qu’en coulisses, le rêve tourne souvent au cauchemar administratif. Tu veux éviter les pièges ? Ce qui suit va te faire gagner des milliers d’euros et des tonnes de stress en moins.
Pourquoi tant de répliques sont illégales ?
Le succès des répliques… et ses dérives
Entre 1963 et 1967, seulement 1002 Cobra originelles sont sorties des ateliers Shelby. Résultat ? Des prix qui explosent, de 900 000 € à plus de 5 millions pour un modèle authentique. Alors forcément, les répliques pullulent.
Plus accessibles (entre 70 000 € et 120 000 €), elles promettent look vintage et sensations brutes. Problème : en France, l’homologation est un enfer, et 99 % des répliques modernes ne peuvent légalement rouler sur route ouverte.
Une législation ultra stricte
Deux types de cartes grises en France :
- Carte grise normale : impossible à obtenir sans certificat de conformité (COC) — que les répliques américaines n’ont pas.
- Carte grise de collection : réservée aux véhicules de plus de 30 ans, plus produits, et dans leur état d’origine. Inaccessible aux répliques modernes.
L’alternative ? L’homologation individuelle via la DREAL (RTI). Mais là encore, c’est quasi mission impossible : pollution, sécurité, bruit… les répliques ne passent pas les normes. À moins de les transformer profondément, ce qui va à l’encontre du concept même de la réplique fidèle.
Des combines bien rodées pour contourner la loi
Voici comment les fraudeurs s’y prennent
Avant 2017, des cartes grises ont été délivrées grâce à des complicités en préfecture. Aujourd’hui, place aux faux COC, usurpations d’identité administrative, bidouillages de dates, etc. Résultat : entre 70 et 90 % des annonces en ligne sont douteuses.
|🔍 Méthode frauduleuse
|⚠️ Risque pour l’acheteur
|💸 Conséquences
|Carte grise usurpée (ex : Mustang 1966)
|Véhicule interdit de vente
|Perte totale de valeur
|Faux COC
|Carte grise invalide
|Non-assurance en cas d’accident
|Année de production falsifiée
|Refus de certificat FFVE
|Aucune immatriculation possible
|Marque fictive (ex : Ford pour Cobra)
|Requalification juridique
|Actions en justice, destruction des papiers
Même les salons ne sont pas épargnés
Oui, même dans les salons automobiles haut de gamme, on trouve des répliques affichées avec des papiers totalement bidon. Des vendeurs ferment les yeux, d’autres n’y comprennent rien. L’acheteur, lui, repart avec un véhicule illégal à prix d’or.
L’exemple qui pique : 510 000 € pour une épave administrative
Un collectionneur a payé plus de 500 000 € pour une GT40 “Continuation” sous licence Shelby achetée en Belgique. Année de fabrication réelle ? 2016. Pas de carte grise normale possible. La FFVE a évidemment refusé la carte de collection.
Résultat : véhicule immobilisé, sans valeur, impossible à revendre. Et l’affaire est aujourd’hui entre les mains de son avocat.
Le rôle clé de Bourgogne Auto Classic
Un acteur qui fait les choses dans les règles
Depuis 2019, Benjamin Déchelette et son associé, ancien pilote de chasse et mécano haut niveau, ont homologué légalement près de 100 Cobra en France. Une performance rare dans un domaine miné par la fraude.
Ce qui les distingue :
- Expertise technique fondée sur des documents d’époque.
- Connaissance fine des dizaines de constructeurs de répliques depuis les années 70.
- Coopération étroite avec la FFVE, qui authentifie les véhicules éligibles au statut de collection.
Un vrai lanceur d’alerte
Benjamin ne se contente pas de vendre des voitures conformes. Il alerte, dénonce, informe. Car derrière la fraude, il y a souvent des collectionneurs passionnés… qui risquent de tout perdre. Et parfois, toute une épargne de vie.
Que retenir avant d’acheter une réplique ?
Ce qu’il faut vérifier absolument
- Le millésime réel du châssis, pas celui noté sur la carte grise.
- L’existence ou non d’un certificat FFVE.
- Le constructeur réel : Ford n’a jamais fabriqué de Cobra.
- Le type d’homologation : RTI ou rien ? Fuie.
À propos de Bourgogne Auto Classic
Bourgogne Auto Classic, fondée en 2019, est aujourd’hui la référence en matière d’homologation légale de répliques de Shelby Cobra et GT40 en France. Près de 100 voitures homologuées, une connaissance pointue du marché, un respect strict de la loi… et un seul objectif : protéger les passionnés.
Sources utiles
- 🔗 Site officiel Bourgogne Auto Classic
- 🔗 Facebook Bourgogne Auto Classic
- 🔗 Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE)
- 🔗 FFVÉ | Passion des véhicules de collection
- 🔗 Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS)
- 📚 Kit Car Magazine – archives papier ou revues spécialisées (non disponible en ligne)