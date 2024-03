Découvrez des alternatives portables pour la numérisation

À une ère dynamique où la mobilité est devenue la norme, la nécessité de disposer d’outils compacts et efficaces est plus évidente que jamais. Autant pour le professionnel en déplacement, l’étudiant qui cherche à numériser des documents en toute facilité ou encore l’individu qui souhaite simplifier sa vie quotidienne, les scanners portables fournissent une solution pratique et polyvalente.

À travers ce guide, nous allons explorer trois alternatives portables pour la numérisation. Vous allez y découvrir l’utilité de ces appareils, les différentes fonctionnalités dont ils sont dotés ainsi que les avantages associés à leur utilisation.

Ce que vous devez retenir :

Les scanners portables de Brother, tels que le DS-740D et le DS-940DW, offrent une solution de numérisation flexible et efficace pour les professionnels et les particuliers en déplacement.

Le DS-740D excelle dans la numérisation recto verso automatique, la portabilité et la compatibilité avec divers logiciels, tandis que le DS-940DW se distingue par sa connectivité WiFi, sa numérisation rapide et son alimentation polyvalente.

Lire : meilleures imprimantes haute gamme

DS-740D – Scanner mobile de documents recto verso

Le DS-740D de Brother se distingue par sa capacité à numériser des documents recto verso en un seul passage. Il constitue une solution efficace pour toute personne qui a besoin d’effectuer une numérisation rapide et complète, même lorsqu’elle est en déplacement.

Les fonctionnalités clés

C’est une combinaison efficace de fonctionnalités qui fait briller le DS-740D. Voici les principales du lot.

Numérisation recto verso automatique ;

Compact et léger, idéal pour les déplacements ;

Vitesse de numérisation élevée ;

Alimentation via USB pour une utilisation pratique ;

Compatibilité avec divers logiciels de numérisation.

Les avantages de l’appareil

Le DS-740D met à disposition une solution complète pour la numérisation mobile, avec sa disposition à numériser automatiquement les deux faces d’un document, sa portabilité, sa vitesse de numérisation élevée et sa compatibilité avec divers logiciels de numérisation. Quel que soit votre profil, ce scanner portable répondra à vos besoins avec efficacité et fiabilité. Découvrez les solutions de scanners portables.

DS-940DW – Scanner mobile de documents WiFi

Le DS-940DW de Brother offre une connectivité WiFi en plus de ses caractéristiques de numérisation portable. C’est une flexibilité exceptionnelle qu’il affiche au profit des utilisateurs.

Les fonctionnalités de l’outil

Le premier attrait du DS-940DW se lit à travers les fonctionnalités dont il est doté :

Connectivité WiFi : contrairement aux scanners classiques qui nécessitent une connexion filaire, le DS-940DW peut être connecté à votre appareil via WiFi. Cela vous permet de numériser des documents sans avoir à vous soucier des câbles.

Numérisation rapide de documents recto verso : tout comme le DS-740D, le DS-940DW est capable de numériser automatiquement les deux faces d’un document en un seul passage.

Alimentation via USB ou batterie rechargeable : le DS-940DW peut être alimenté via un câble USB ou une batterie rechargeable. Il présente une polyvalence d’utilisation louable.

Par ailleurs, Brother propose un logiciel de numérisation avancé avec le DS-940DW, avec à la clé, des fonctionnalités supplémentaires telles que la gestion de documents, l’OCR (reconnaissance optique de caractères) et la conversion de fichiers.

DS-940DW – Scanner mobile de documents WiFi

Le DS-940DW de Brother est une solution de numérisation portable innovante qui offre également une connectivité WiFi. Cependant, les atouts dont il dispose ne se limitent pas à cet avantage.

Connectivité sans fil pour une liberté accrue

L’un des points forts du DS-940DW est sa connectivité WiFi intégrée, laquelle vous permet de numériser des documents sans les contraintes des câbles. Dans un bureau encombré, une salle de classe bondée ou même à la maison, vous pouvez facilement connecter votre appareil au scanner via WiFi et commencer à numériser instantanément. C’est une fonctionnalité qui réduit le désordre et simplifie votre flux de travail.

Numérisation rapide et efficace

Grâce à sa capacité à numériser automatiquement les deux faces d’un document en un seul passage, le DS-940DW garantit une numérisation rapide et efficace, quel que soit le type de document que vous traitez. Ainsi, l’outil permet de gagner du temps précieux, surtout lorsque vous avez des documents volumineux à traiter. Mieux, sa vitesse de numérisation élevée vous assure de terminer vos tâches rapidement.

Alimentation polyvalente pour une utilisation pratique

Où que vous soyez, le DS-940DW s’adapte à vos besoins grâce à son alimentation polyvalente. Vous pouvez choisir de l’alimenter via un câble USB ou une batterie rechargeable. Grâce à sa polyvalence, vous ne serez jamais limité par les contraintes de l’alimentation électrique.

Lire : Quels sont les avantages pour une entreprise de faire imprimer ses propres stickers ?

Logiciel de numérisation avancé pour une gestion efficace des documents

En plus de ses caractéristiques matérielles impressionnantes, le DS-940DW est aussi livré avec un logiciel de numérisation avancé qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre scanner.

Entre le DS-740D, le DS-640 et le DS-940DW de Brother, il vous revient de prendre l’option qui semble plus adaptée à vos besoins. Quoi qu’il en soit, investir dans un scanner portable peut tant vous faire gagner du temps et de l’effort, que simplifier votre vie numérique

DQ0KICAgIDxkaXYgY2xhc3M9Imx3ZC1jb250YWluZXIiIGlkPSJsd2RfYm90dG9tX3NlY3Rpb24iPg0NCiAgICAgICAgPGRpdiBpZD0ibHdkX2NvbnRhaW5lcl9sb2dvIj4NDQogICAgICAgICAgICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9sYXJldnVldGVjaC5mci93cC1jb250ZW50L3BsdWdpbnMvd3AtbGVnYS13aXphcmQvdmlld3MvLi4vaW1hZ2VzL2x3ZC1sb2dvLW1lbnRpb25zLnBuZyIgYWx0PSIiIHdpZHRoPSI2MCI+DQ0KICAgICAgICA8L2Rpdj4NDQogICAgICAgIDxkaXYgaWQ9Imx3ZF9jb250YWluZXJfbGlzdCI+DQ0KICAgICAgICAgICAgPHVsPg0NCiAgICAgICAgICAgICAgICANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGxpPjxzcGFuPkNvbnRlbnUgY29uw6d1IGV0IHByb3Bvc8OpIHBhciAjUjIwMjRfMjgxMzM2LiBMYSByw6lkYWN0aW9uIGRlIExhIFJldnVlIFRlY2ggbidhIHBhcyBwYXJ0aWNpcMOpIMOgIGxhIHLDqWFsaXNhdGlvbiBkZSBjZXQgYXJ0aWNsZS48L3NwYW4+PC9saT4NDQogICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxsaT48c3Bhbj5DcsOpZGl0cyBpbWFnZXMgOiAjUjIwMjRfMjgxMzM2PC9zcGFuPjwvbGk+DQ0KICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgPC91bD4NDQogICAgICAgIDwvZGl2Pg0NCiAgICA8L2Rpdj4NDQo=