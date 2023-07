Console portable Razer Edge 2023 concurrente de la Logitech G Cloud bientôt disponible en France ?

Un indice d’Amazon sur la disponibilité imminente de la Razer Edge en France

C’est au détour d’une session shopping qu’un encart Amazon a attiré notre attention. Ce dernier nous propose de découvrir la Razer Edge dans sa mouture wifi munie de son controller Kishi V2 Pro dans sa version européenne pour le prix de 499,99 €. Or la Razer Edge n’est pour le moment disponible qu’aux États-Unis, ce qui laisse augurer une sortie en France imminente. Malheureusement, la page produit n’est pas encore active et il n’est pas possible d’avoir plus d’informations.

Logitech G Cloud : des caractéristiques impressionnantes

Disponible depuis quelques mois aux USA et au Canada, la nouvelle console portable dédiée au cloud gaming et signée Logitech s’apprête à débarquer en France. La Logitech G Cloud fera son arrivée en France dès le 22 mai prochain au prix public conseillé de 359,99 € au lancement. Fruit du partenariat de Logitech avec Tencent, deux géants du jeu vidéo, cette machine est le fruit de l’ambition d’imposer le cloud gaming comme la future norme du marché.

Caractéristiques techniques de la Logitech G Cloud

Écran tactile de 7 pouces

Résolution Full HD (1920 x 1200 pixels)

Processeur Qualcomm Snapdragon XR2

6 Go de RAM

128 Go de stockage interne extensible via microSD

Batterie de 6000 mAh

Aitres articles sur les consoles de jeux :

Razer Edge 2023 : une concurrente sérieuse pour la Logitech G Cloud ?

À mi-chemin entre la tablette de gaming et la console portable, la Razer Edge est au stade de prototype depuis quelques années déjà. Directe concurrente de la Logitech G Cloud et de la Steam Deck de Valve, cette tablette a de nombreux défis à relever. Razer profite donc de l’engouement de plus en plus présent pour le cloud gaming et les consoles transportables pour lancer sa Edge.

Caractéristiques présumées de la Razer Edge 2023

Écran tactile de 6,8 pouces

Pas de téléphonie ni appareil photo intégré

Processeur ARM personnalisé

Compatibilité avec les jeux Android et les services de cloud gaming

Manette Kishi V2 Pro incluse

Quel avenir pour le marché du cloud gaming en France ?

L’arrivée prochaine de ces deux consoles portables dédiées au cloud gaming montre l’intérêt grandissant des constructeurs pour ce marché encore naissant en France. En effet, bien que le cloud gaming soit un concept prometteur, il peine encore à convaincre les joueurs français, notamment en raison des contraintes liées à la qualité de la connexion internet.

Les défis à relever pour le cloud gaming

La qualité de la connexion internet, essentielle pour profiter pleinement des jeux en streaming

Le coût d’abonnement aux services de cloud gaming, qui peut représenter un frein pour certains joueurs

La ludothèque proposée par les différents services, qui doit être suffisamment attractive et variée pour séduire les joueurs

En conclusion, si la Razer Edge 2023 et la Logitech G Cloud sont effectivement lancées prochainement sur le marché français, elles pourraient contribuer à démocratiser le cloud gaming dans l’Hexagone. Reste à savoir si ces consoles sauront répondre aux attentes des joueurs et si les infrastructures réseau seront à la hauteur pour permettre une expérience de jeu optimale en streaming.

Sources

https://www.lesnumeriques.com/console-jeu-portable/sortie-imminente-en-france-pour-la-console-portable-razer-edge-n212031.html

https://leclaireur.fnac.com/article/cp59463-logitech-g-cloud-notre-test-et-toutes-les-infos-sur-la-console-portable/

https://www.frandroid.com/marques/logitech/1561014_test-de-la-logitech-g-cloud-que-vaut-la-console-tournee-vers-le-cloud-gaming

https://www.fredzone.org/razer-edge-2023-date-de-sortie-415762

A lire aussi :