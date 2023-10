Le Razer Blade 16 écrase le MacBook Pro sans même transpirer. Mac qui? Comment Razer change la donne pour les gamers et les créateurs

Le Razer Blade 16 : une alternative sérieuse au MacBook Pro pour les gamers et créateurs de contenu

Un design élégant qui rivalise avec Apple

Conçu spécialement pour les créateurs de contenu et les joueurs, le Razer Blade 16 se positionne en concurrent direct du MacBook Pro en proposant une alternative plus orientée gaming et puissante. Avec un prix similaire à l’offre d’Apple, ce PC est une véritable machine de guerre qui saura satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.

Si certaines personnes doutaient que cet appareil vient marcher sur les plates-bandes d’Apple, il faut savoir que la marque Razer est la seule autre marque à offrir un PC construit en aluminium avec un design premium et raffiné. Il est donc agréable de constater que malgré sa vocation de machine gaming, le Blade 16 reste classieux et sobre dans son apparence.

L’écran le plus polyvalent du marché

L’écran du Razer Blade 16 est une anomalie en soi, mais il se révèle être un véritable atout pour les gamers dans leur utilisation quotidienne. En effet, le PC de Razer dispose d’un écran Mini LED aux caractéristiques surprenantes ; il peut passer entre une résolution 4K avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une résolution de 1920×1200 pixels avec un taux de rafraîchissement de 240Hz.

Cependant, pour changer entre ces modes, il est nécessaire de redémarrer la machine via le logiciel Razer Synapse, mais étant donné la rapidité du démarrage de ce dernier, cela ne pose pas vraiment de problème.

Ainsi, des jeux très exigeants visuellement comme Cyberpunk 2077 vont mettre à l’épreuve le Blade 16. Néanmoins, celui-ci parvient à afficher une moyenne de 65 FPS en 4K et une moyenne de 100 FPS à 1920×1200 avec les réglages recommandés par GeForce Experience. Grâce aux dernières technologies de Nvidia, dont le DLSS pour améliorer les FPS tout en profitant d’un rendu visuel exceptionnel grâce au ray tracing, jouer à Cyberpunk en 4K est également envisageable.

Des performances exceptionnelles pour un PC portable

En termes de performances, le Razer Blade 16 couplé à son processeur Intel Core i9-13950HX, ses 32 Go de RAM, son SSD M.2 de 1 To et sa carte graphique Nvidia 4070 montre qu’il est vraiment hors norme pour un ordinateur portable.

De ce fait, il faut souligner que l’autonomie du Blade 16 ne dépassera pas les quatre heures en utilisation bureautique même avec des réglages optimisés pour économiser de l’énergie.

Son prix élevé est toutefois compensé par sa puissance exceptionnelle, permettant à la fois d’utiliser des applications gourmandes en ressources et d’obtenir de très bonnes performances dans les jeux. Cela permet aux utilisateurs de profiter du meilleur des deux mondes et de jouer sur une configuration qui pourra durer plusieurs années, ce qui est important compte tenu de son prix premium.

En somme, le Razer Blade 16 se montre supérieur au MacBook Pro d'Apple en termes de performances, mais il permet également de jouer à des titres exigeants sans sourciller. En résumé, le Razer Blade 16 est une excellente machine aussi puissante que polyvalente, à condition de rester proche d'une source d'alimentation électrique !