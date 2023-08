Tu veux tout savoir sur la dernière fuite de la Lenovo Legion Go ? Alors, ne bouge pas ! Du trailer aux specs, on a les infos les plus croustillantes pour toi.

De nouvelles informations émergent

Il y a quelques jours, nous t’avions présenté les premières images de la Lenovo Legion Go, la future rivale de la SteamDeck et la ROG Ally. L’heure est venue d’en révéler davantage, et pas des moindres.

D’où vient cette nouvelle fuite ?

Si Windows Report nous avait déjà offert un aperçu de la machine, c’est Evan Blass, un leaker réputé, qui a publié la bande-annonce en question sur Twitter. Cerise sur le gâteau, il mentionne également des smart-glass qui seraient lancés simultanément.

Plongée dans les spécifications techniques

D’après Windows Report, la Lenovo Legion Go serait équipée d’un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme et d’un écran QHD+ de 8,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. On parle également de Windows 11 comme système d’exploitation.

Spécifications en détail Lenovo Legion Go

Écran : QHD+ IPS de 8,8 pouces avec taux de rafraîchissement de 144 Hz

Processeur : AMD Ryzen Z1 Extreme

Mémoire : 16 Go 7 500 Mhz LPDDR5X

Stockage : de 256 Go à 1 To SSD PCIe 4.0 NVMe M.2 2242

Système d’exploitation : Windows 11 Famille

Comparaison avec les concurrents

Alors, quid du Steam Deck et du ROG Ally ? Le Legion Go semble prometteur, surtout au niveau de l’écran qui offre une résolution et un taux de rafraîchissement supérieurs. Le prix annoncé serait de 799€, ce qui le place dans la même gamme que le ROG Ally mais le rend plus cher que le Steam Deck.

L’appareil gaming portable par excellence

Ce qui frappe dans cette nouvelle machine, c’est sa puissance. Elle va utiliser une puce AMD Ryzen Z1, couplée à 16 Go de RAM LPDDR5X. Lenovo promet également un stockage allant jusqu’à 1 To SSD, ce qui est bien supérieur à la concurrence.

Autonomie et connectivité

Un autre point à ne pas négliger, c’est l’autonomie. Avec un écran plus performant, la question se pose : comment Lenovo va-t-il gérer la consommation énergétique ?

Une panoplie d’accessoires

Lenovo ne compte pas en rester là. Des écouteurs avec son surround 7.1 et même une dragonne équipée de lumières RGB sont en préparation. Et que dire des Legion Glasses, des lunettes de réalité virtuelle en micro-OLED qui promettent une immersion totale ?

Prix des accessoires

Écouteurs E510 : 49,99 €

Lunettes de réalité virtuelle Legion Glasses : 499 €

Texte en gras: Tu en penses quoi de ce nouveau bébé de Lenovo ? Est-ce que le Legion Go t’a tapé dans l’œil ou tu restes fidèle au Steam Deck ou au ROG Ally ? Fais-nous savoir dans les commentaires !

Je n’ai pas encore atteint la limite de 600 mots, donc je peux ajouter plus de contenu si tu veux. Que souhaites-tu que j