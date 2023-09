Logitech G Cloud vs Nintendo Switch : le match des consoles portables ! La console de jeux dédiée au cloud gaming.

La console portable Logitech G Cloud dédiée au cloud gaming

Une collaboration entre Logitech et Tencent pour le gaming dans les nuages

Née d’une collaboration entre Logitech et Tencent, la Logitech G Cloud est une des dernières consoles portables dédiées au cloud gaming. Cette console a reçu une note de 6/10 lors de notre test, mais elle remplit très bien sa fonction. Son prix est considéré comme légèrement élevé compte tenu de sa configuration. Toutefois, cette promotion chez Amazon et Fnac corrige quelque peu ce point puisque la Logitech G Cloud est actuellement disponible à 303.99 euros au lieu de 359.99 euros.

Facile à prendre en main et à utiliser

Un écran parfaitement adapté au cloud gaming

Bonne autonomie

Les concurrents suivent la tendance du cloud gaming

Le Rog Ally et Razer Edge ont emboîté le pas, tout comme la Logitech G Cloud qui a la particularité de fonctionner sous Android 11 tout en faisant tourner les derniers jeux AAA dans le cloud. Au lieu du prix habituel de 359.99 euros, la Logitech G Cloud est désormais disponible à 319.99 euros chez Amazon et Fnac en promotion. Si l’offre mentionnée dans cet article devient indisponible, n’hésitez pas à consulter le lien ci-dessous pour trouver d’autres promotions concernant la Logitech G Cloud.

Une console de cloud gaming façon Nintendo Switch

Les premières images de la Logitech G Cloud dévoilées par le célèbre leaker Evan Blass n’ont pas manqué de susciter des réactions quant à sa ressemblance avec une certaine console japonaise. La qualité des finitions est également impeccable et même si la Logitech G Cloud est plus lourde, on ne remarque guère de différence grâce à sa bonne ergonomie, même lors de longues sessions de jeu.

Une mauvaise tablette Android mais une excellente console de cloud gaming

Il peut sembler surprenant, mais la Logitech G Cloud est équipée d’un processeur Snapdragon 720G milieu de gamme sorti en 2022 dont les performances sont clairement insuffisantes avec seulement 4 Go de RAM. C’est pourquoi on peut dire que la Logitech G Cloud est une mauvaise tablette Android ; cependant, elle excelle quand il s’agit de cloud gaming. Étant donné que Logitech a noué des partenariats avec Microsoft et Nvidia, les services Xbox Cloud Gaming et GeForce Now sont disponibles par défaut sur la console.

Pas de 5G ni de Wi-Fi 6E, mais une excellente plateforme portable de cloud gaming

Dans tous les cas, la Logitech G Cloud est conçue pour un usage domestique, comme le laisse entendre l’absence de puce 5G. Elle n’est également pas compatible avec le Wi-Fi 6E mais avec le Wi-Fi 5 en 2×2 MIMO, ce qui suffit amplement pour bénéficier d’une connexion stable et faire de la Logitech G Cloud une excellente plateforme portable de cloud gaming.

Jouez à vos jeux vidéo préférés partout avec la Logitech G Cloud

Une console portable dédiée au cloud gaming qui permet d’accéder à des centaines de titres grâce au streaming sans téléchargement ni installation

La plupart des services sont compatibles, tels que Xbox Game Pass en cloud gaming, NVIDIA GeForce Now, ou l’informatique en nuage Shadow

Avec la Logitech G Cloud, vos jeux vidéo bénéficient de couleurs éclatantes et de détails précis. Lors d’une vente flash exclusive, le prix de la Logitech G CLOUD passe de 359.99 euros à 303.00 euros chez Amazon. Profitez d’une expérience de jeu n’importe où avec la Logitech G CLOUD.

Le processeur Snapdragon XR2 a été conçu pour gérer les applications de réalité virtuelle et augmentée. La console dispose d’une batterie de 6000 mAh offrant une autonomie généreuse d’environ 12 heures en cloud gaming.

La Logitech G Cloud est la console portable idéale pour accéder à tous vos jeux vidéo en qualité graphique optimale.

