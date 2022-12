Conseils pour rester en forme durant l’hiver 2023

Ça y est, la période difficile de l’hiver arrive, nous sommes nombreux à ne pas spécialement apprécier ces quelques mois de l’année où le froid nous enrobe trop souvent, où le soleil se couche à 17h pour nous plonger dans la pénombre.

Pour les français, c’est aussi souvent synonyme d’arrêt du sport, et de la prise de bidou non contrôlée, merci les fêtes de fin d’année et les raclettes !

Et pourtant l’hiver est tout à fait propice à l’accomplissement de prouesses sportives à l’extérieur comme à l’intérieur. Voyons ensemble quelques conseils pour vous permettre de conserver la forme et ne pas prendre du poids durant ces longs mois de froid !

Bouger tous les jours

La règle d’or pour ne pas prendre du poids ou conserver son poids de l’été est de bouger tous les jours. Quelque soit la forme que cet “exercice” prend, il ne faut laisser la sédentarité prendre le dessus. C’est plus facile à écrire qu’ à faire il est vrai, mais c’est pourtant la chose à faire !

Le plus difficile reste de trouver l’énergie de départ qui va vous pousser à faire une activité physique tous les jours. Une fois emmagasiné et lancé, vous n’aurez plus aucune difficulté à trouver la force de bouger chaque jour.

Comptez 30 minutes minimum d’action par jour avec un petit jour de repos dans la semaine, les “exercices” peuvent être différents toute la semaine, à vous de trouver le bon rythme, la bonne réaction qui ne vous ennuie pas et lancez vous !

Que ce soit une simple marche de 30 minutes, ou des exos de renforcement musculaire ou encore gainage, voire même du vélo sur home trainer ou du vélo elliptique. Il y en a pour tout le monde, avec ou sans matériel prenant de la place ! Voyons quelques recommandations ensemble.

Une marche de 30 minutes minimum

Pour commencer facilement et calmement, vous pouvez vous mettre au défi d’aller simplement marcher 30 minutes par jour ! Attention, je ne parle pas de compter vos pas avec votre montre, mais bien d’aller en plus, 30 minutes minimum à l’extérieur ! Cela peut être après le travail ou durant votre pause déjeuner.

Cela aura un bon impact sur votre mental en évacuant le stress de la journée. De plus, cela active les muscles de vos jambes d’une façon différente que vos déplacements habituels. Profitez-en pour sortir le chien si vous en avez, il saura tout aussi ravi que vous de sortir quotidiennement !

Enfin, au bout d’un moment, n’hésitez pas à augmenter un peu le rythme, un bon rythme de marche est entre 4.5km/h et 5km/h, au delà nous sommes presque sur de la marche rapide. Vous pourrez vous y mettre lorsque vous aurez pris l’habitude de réaliser de plus longue distance !

Une fois que vous avez pris goût à ces marches, vous pouvez augmenter un peu votre temps de balade, 1h par jour est la recommandation pour commencer à perdre en complément, un peu de temps à condition d’avoir une alimentation saine !

Faire du renforcement musculaire

Calmons-nous, ne partez pas à la salle de suite, ici nous parlons de travailler vos muscles à la maison, sans matériel, il s’agit surtout d’éveiller certains muscles que vous n’utilisez que très peu.

Commencer par une petite session de 30 minutes, simplement quelques exercices d’éveil, étirements, puis vous pouvez passer à des exercices de gainage. Par exemple, la planche si bien réalisée est un bon moyen de vous renforcer le dos ! Presque obligatoire pour les personnes restantes qui assistent à un bureau, Faites 3 exos en maintenant 30 sec pour commencer, puis augmentez au fur et à mesure de vos sessions dans le mois.

Tenir une minute, une minute trente est très bien. Inutile d’en faire plus pour espérer progresser, privilégier l’ajout de poids au lieu de rajouter du temps ! Vous pouvez aussi réaliser des hips thrust pour vous renforcer les fesses, enfin les classiques squats et fentes, sans poids pour commencer, puis avec des petits poids de 5 kilos par exemple.

Rien que de réaliser ces exercices 30 minutes, 2 fois par semaine vous permet de vous maintenir en forme en complément toujours, d’une alimentation saine.

Combinez ensuite votre marche quotidienne, et ces exercices de renforcement en y allant doucement au départ, car les courbatures vont être présentes au départ !

Rassurez-vous, au bout de deux semaines, les courbatures disparaîtront et vous commencerez à prendre du plaisir à vous exercer et à voir votre poids baisser.

Utiliser des applications de tracking sport

Pour finir l’un des meilleurs conseils pour conserver votre motivation est d’utiliser des applications de tracking d’activité sportive. Vous pouvez utiliser par exemple Strava qui est très bien pour le running, le vélo ou encore les marches. Connecté à la manière d’un réseau social, vous pouvez voir vos activités et celles de vos amis !

En plus complet, d’un point de vue sportif, il existe Garmin, qui pourra vous permettre de rajouter de nombreux sports. La partie renforcement musculaire est très complète pour y noter vos exercices et les muscles travaillés !

En plus, ces Apps, ont un système de défi et de point à gagner pour vous aider à rester motivé !