Comment perdre du poids sans trop d’effort en travaillant à son domicile ?

On le sait, ces 2 ans de COVID nous ont pas laissé indifférent ! Autant d’un point de vue psychologique que physique. Nous sommes nombreux à avoir pris un peu de poids par manque d’exercice.

Pour certaines morphologies, le simple fait d’aller au travail et de se déplacer dans le métro suffisait pour maintenir leurs lignes.

Pour d’autres c’était déjà plus compliqué et il fallait faire un peu de sport en plus à côté pour maintenir une ligne svelte !

Voyons ensemble dans cet article comment continuer à conserver une belle ligne de corps tout en travaillant à domicile !

Hygiène de vie saine

On le répétera jamais assez, mais avoir une hygiène de vie correcte peut vous apporter bien plus que simplement être en bonne santé. Manger sainement, bouger, se déplacer, changer d’air, se lever à des heures fixes la semaine, respecter ses cycles de sommeil.

Toutes ces petites choses sont des éléments importants du quotidien que chacun de nous avons tendance à sous-estimer et à oublier trop souvent. Pourtant le simple fait de respecter ces petites règles de vie peut permettre d’être déjà mieux dans sa peau, reposé et prêt pour entamer sa journée de travail sereinement. Voyons quelques-unes de ces règles plus en détail.

Manger sainement

Plus facile à dire qu’à faire, c’est clair qu’il est plus plaisant de manger un bon burger ou une pizza, qu’une salade en guise de dîner, devant un bon film. Et pourtant c’est bien le soir qu’il faut théoriquement manger le plus léger ! Dans la mesure du possible, il faut faire 3 repas par jour.

Le petit déjeuner, on a tendance à ne pas le prendre, ou à le remplacer par un café et c’est une erreur, car il vous permet de tenir la forme jusqu’à midi et de ne pas avoir un coup de pompe à 10h ou 11h ! On entend aussi des gens se passer de petit déjeuner car ils pensent que ça va leur faire prendre du poids.

C’est pourtant faux, un petit déjeuner est le plus important des repas, avec un peu d’activité, le sucre que vous pourriez penser prendre en extra le matin sera vite absorbée par le corps sans prise de poids derrière !

Ne prenez pas un bol de céréales complet, lisez simplement la recommandation inscrite sur la boîte, vous verrez qu’il n’en faut pas beaucoup pour tenir toute la matinée.

Il en est de même pour le repas de midi, celui-ci peut être plus copieux sans trop de soucis à partir du moment que vous faîtes de l’exercice durant vos journées.

Essayez dans la limite du possible de réduire vos sucres lents. Un plat que l’on mange trop souvent, pensant à tort qu’il n’est pas calorique, est le plat de pâtes. Facile à faire et rapidement ingurgité, il ne faut pas en prendre plus de 100gr crues lors d’un repas.

Limitez à vous 2 plats de pâtes par semaine si vous souhaitez perdre un peu de poids, privilégiez les légumes, tels que la salade, tomates, avec un peu de fromage et de viande (jambon, lardon, etc) et une petite sauce à rajouter sur tout cela. Cela peut être un bon repas sans trop de temps de préparation.

Enfin, pensez à cuisiner le soir, profitez de votre temps à la maison pour vous préparer des plats pour quelques jours. Vous verrez rapidement que des bons petits plats cuisinés sont tellement meilleurs qu’un steak pâtes au ketchup !

Vous finirez par prendre du plaisir et découvrir de nouvelle saveur, pour vous aider, vous pouvez acheter un robot cuiseur type thermomix qui offre une tonne de recettes et vous aide à perdre du poids.

Sortir se promener chaque jours

En travaillant à notre domicile, nous avons tendance à rester enfermés toute la semaine. Nous vous recommandons fortement de vous forcer à sortir de votre domicile au moins une fois par jour, et cela au minimum 30 minutes. Faites une petite marche rapide pour vous changer les idées et vous détendre physiquement et mentalement.

Si vous avez le temps, passez à 1h par jour, cela sera bénéfique pour tout votre métabolisme. En faisant cette activité chaque jour, et en ajustant votre régime alimentaire comme vu précédemment, vous pourrez déjà voir des différences sur votre poids.

De cette façon, il est très facile de perdre 200 à 500 grammes par semaine ! Cela ne vous demande pas un gros effort physique, simplement de la volonté. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez essayer de trouver un trajet avec un peu de dénivelé pour travailler les jambes un peu plus et votre cardio !

Travailler son cardio

Pour vous permettre une remise en forme, nous vous invitons à travailler une fois ou deux votre cardio par semaine. Monter les escaliers pour remonter chez vous est une chose, mais essayez de faire une petite demi-heure de vélo, en extérieur ou en intérieur avec un vélo d’appartement, voire un vélo elliptique.

Cela vous permet de transpirer un peu et de gagner en cardio. Ajoutez cela à vos sorties quotidiennes est top pour renforcer vos muscles et vous assurer une perte de poids.

Attention à ne pas trop en faire car le dégoût arrive très vite. Ne vous forcez pas non plus, c’est la meilleure façon d’arrêter les efforts rapidement. Essayez d’y aller petit à petit au rythme qui vous semble le meilleur pour ne pas vous lasser.

Faire du renforcement musculaire

Enfin pour finir, nous vous conseillons de pratiquer du renforcement musculaire ! Je vous arrête de suite, il ne s’agit pas d’aller à la salle de muscu, mais simplement pratiquer quelques exercices qui sont là pour débloquer, améliorer et renforcer certains muscles de votre corps.

En travaillant à domicile, nous avons tendance à rester plus longtemps en position assise sur notre fauteuil sans trop en bouger, contrairement au bureau, où nous pouvons naviguer voir les collègues plus souvent. Il s’agit donc ici d’éliminer cet effet néfaste de sédentarité et de faire travailler quelques muscles gentillement.

Vous pouvez trouver une multitude de routine de renforcement musculaire sur Youtube, privilégiez les muscles du dos et des jambes avec un peu de mouvement et de proprioception ! Une à deux fois par semaine suffit amplement, inutile d’en faire plus pour perdre plus de poids.

Perdez du poids facilement

Notez qu’avec simplement ces petites routines du quotidien, vous pouvez perdre de 2 à 3 kilos par mois simplement, avec un, voir, deux petits shitmeal légers par semaine.

Mais bougez au moins une fois par jour, si vous n’avez pas la force de faire du renforcement ou du cardio, sortez marcher au minimum !

Vous verrez que vous y prendrez goûts et voir ses kilos descendre chaque semaine et une superbe récompense qui pousse à continuer vos efforts !