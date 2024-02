Comment synchroniser les contacts avec LinkedIn et développer son réseau professionnel ?

Dans le monde professionnel d’aujourd’hui, la gestion efficace des contacts est essentielle pour maintenir et développer son réseau professionnel. LinkedIn est l’un des outils les plus puissants pour cela, mais comment synchroniser les contacts avec cette plateforme ?

Dans cet article, nous vous expliquerons étape par étape comment effectuer cette synchronisation.

Ce que vous devez retenir pour la synchronisation Linkedin :

Vous pouvez synchroniser vos contacts avec LinkedIn en important depuis votre compte e-mail, en utilisant l’application mobile ou en ajoutant manuellement des contacts.

L’importation depuis l’e-mail ne prend en compte que les contacts ayant un compte LinkedIn.

Veillez à contrôler les autorisations d’accès à vos contacts pour les applications.

Organisez vos contacts en groupes sur LinkedIn pour une gestion efficace.

Restez actif sur la plateforme en participant aux discussions, en publiant du contenu de qualité, et en ajoutant régulièrement de nouveaux contacts pour développer un réseau professionnel solide

Tout d’abord, il faut savoir que LinkedIn propose une fonctionnalité permettant d’importer directement vos contacts depuis votre compte e-mail. Voici comment procéder :

Ouvrez LinkedIn et connectez-vous à votre compte. Cliquez sur l’icône en forme de carnet d’adresses en haut à droite de l’écran (ou sur le menu « Réseau » si vous utilisez l’application mobile). Choisissez l’option « Importer des contacts » ou « Ajouter des contacts » (selon la version de LinkedIn que vous utilisez). Sélectionnez le fournisseur de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser pour importer vos contacts, puis saisissez vos identifiants pour autoriser LinkedIn à accéder à votre compte e-mail. Une fois que LinkedIn a analysé votre carnet d’adresses, il vous montrera les contacts qui ont également un compte LinkedIn. Vous pouvez alors choisir ceux que vous souhaitez ajouter à votre réseau.

Notez que cette méthode importe uniquement les contacts qui possèdent un compte LinkedIn. Si vous souhaitez ajouter des personnes qui ne sont pas encore sur la plateforme, il faudra utiliser une autre méthode décrite plus bas.

Lire : Qu’est-ce que Inmail sur LinkedIn ?

LinkedIn propose également une fonctionnalité spécifique pour importer et synchroniser vos contacts à partir de votre smartphone. Cette option est particulièrement pratique si vous gérez principalement vos contacts depuis votre appareil mobile. Voici comment faire :

Ouvrez l’application LinkedIn sur votre smartphone. Touchez le menu « Réseau » en bas de l’écran. Sélectionnez l’option « Synchroniser vos contacts ». Activez l’option « Autoriser l’accès aux contacts » pour permettre à LinkedIn d’accéder à votre carnet d’adresses. L’application commencera alors à rechercher les correspondances entre vos contacts et les utilisateurs LinkedIn dans votre région. Vous recevrez des suggestions de personnes à ajouter à votre réseau et pourrez envoyer des invitations directement depuis l’application.

Autre : LinkedIn Ads 2023

Attention aux demandes d’autorisation

Il est important de mentionner que certaines applications ou services peuvent nécessiter un accès à vos contacts pour fonctionner correctement. Veillez donc à bien lire et comprendre les autorisations demandées et à contrôler régulièrement les applications ayant accès à vos données personnelles. Si vous changez d’avis, il est toujours possible de modifier ces autorisations dans les paramètres de votre smartphone.

Si vous préférez ajouter des contacts manuellement, pourquoi pas ? Voici les étapes à suivre :

Munissez-vous des coordonnées (nom et adresse e-mail) de la personne que vous souhaitez ajouter à votre réseau LinkedIn. Ouvrez LinkedIn et connectez-vous à votre compte. Cliquez sur l’icône en forme de carnet d’adresses en haut à droite de l’écran (ou sur le menu « Réseau » si vous utilisez l’application mobile). Sélectionnez l’option « Ajouter un contact » ou « Rechercher des contacts par e-mail » (selon la version de LinkedIn que vous utilisez). Entrez les informations demandées pour chaque contact que vous souhaitez ajouter et validez afin d’envoyer une invitation à rejoindre votre réseau.

lire : Comment créer une alerte emploi sur LinkedIn ?

Astuce

Pensez également à personnaliser votre message d’invitation lors de l’ajout de nouveaux membres à votre réseau sur LinkedIn. Cela rendra votre approche plus humaine et augmentera vos chances d’être accepté(e) comme contact.

Une fois vos contacts importés et synchronisés avec LinkedIn, il est essentiel de les gérer efficacement pour développer votre réseau professionnel. Voici quelques conseils :

Classez vos contacts par groupes : créez des groupes de contacts sur LinkedIn pour faciliter l’organisation et le suivi de vos connexions. Par exemple, vous pouvez créer des groupes par secteur d’activité, entreprise, région géographique ou niveau relationnel (amis proches, connaissances, etc.).

: créez des groupes de contacts sur LinkedIn pour faciliter l’organisation et le suivi de vos connexions. Par exemple, vous pouvez créer des groupes par secteur d’activité, entreprise, région géographique ou niveau relationnel (amis proches, connaissances, etc.). Mettez à jour régulièrement votre réseau : pensez à ajouter de nouveaux contacts dès que vous rencontrez de nouvelles personnes intéressantes et pertinentes pour votre activité professionnelle. De plus, n’hésitez pas à vérifier de temps en temps si des anciens contacts ont changé de poste ou ont lancé de nouveaux projets qui pourraient être intéressants pour vous.

: pensez à ajouter de nouveaux contacts dès que vous rencontrez de nouvelles personnes intéressantes et pertinentes pour votre activité professionnelle. De plus, n’hésitez pas à vérifier de temps en temps si des anciens contacts ont changé de poste ou ont lancé de nouveaux projets qui pourraient être intéressants pour vous. Restez actif(ve) sur la plateforme : participez à des discussions, publiez des articles de qualité, commentez les publications de vos contacts et partagez du contenu pertinent dans votre domaine. Cela renforcera votre présence en ligne et encouragera vos contacts à interagir avec vous, ce qui est essentiel pour développer un réseau solide.

En suivant ces conseils et en utilisant les fonctionnalités offertes par LinkedIn, vous serez en mesure de synchroniser facilement vos contacts avec la plateforme et de gérer efficacement votre réseau professionnel.