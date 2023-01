Visioconférence de Google avec Google Meet

Lancé par Google pour remplacer Google Hangouts, Google Meet gagne en popularité depuis sa création.

Si vous désirez avoir plus d’informations sur ce service de visioconférence, vous êtes au bon endroit.

Pour utiliser Google Meet, il faut d’abord savoir comment il fonctionne. Pour ce faire, il suffit d’avoir un compte Google et d’utiliser la messagerie Gmail. L’application de visioconférence est accessible à partir de là.

Sinon, vous pouvez simplement vous rendre sur le site officiel de Google Meet pour créer un compte. Il s’agit d’un outil SaaS. Vous n’avez donc pas besoin de faire une installation sur votre appareil.

Si vous êtes invité à participer à une réunion Google Meet, c’est que vous avez à priori reçu une invitation par mail avec la date, l’heure, l’identifiant et le lien de la visioconférence. Sur l’interface de Google Mette, on retrouve l’heure en bas à gauche. Utilisez ensuite les boutons d’action en bas de votre écran pour participer à la réunion.

De la gauche vers la droite, vous trouverez :

Un bouton qui permet d’activer ou de désactiver le micro.

Un bouton qui est destiné à ouvrir ou fermer la caméra.

Un bouton qui permet de lever la main pour prendre la parole. N’oubliez pas de cliquer dessus à nouveau dessus pour baisser la main lorsque vous finissez d’intervenir.

Un bouton qui permet de partager son écran avec les autres participants. Il vous revient de choisir ce que vous souhaitez montrer aux autres.

Un bouton qui permet de faire un paramétrage, de signaler un abus, etc.

Est-ce que Meet est gratuit ?

À l’origine, Google Meet était un service commercial. Mais depuis avril 2022, il est accessible gratuitement à tous les utilisateurs qui désirent faire des réunions virtuelles avec leurs collaborateurs, amis, etc. Pour le moment, cet outil permet d’organiser une visioconférence sans rien payer. Précisons toutefois qu’il existe une limite de temps (60 minutes au maximum) et d’audience (100 participants). Si vous souhaitez profiter de plus de liberté d’utilisation, vous n’avez qu’à vous renseigner sur les forfaits et les tarifs proposés par Google.

Pour rejoindre une visioconférence, vous devez d’abord autoriser Google Meet à accéder à votre microphone et à votre caméra. Cliquez ensuite sur le lien d’invitation pour entrer dans la salle virtuelle de conférence. À la fin de la réunion, assurez-vous de cliquer sur le bouton « Quitter l’appel » pour terminer la communication.

Lorsque le service Google Meet est activé, les utilisateurs peuvent facilement créer et participer à des conférences vidéo au sein d’une organisation. Si celle-ci utilise Gmail, il suffira pour les utilisateurs d’activer Meet dans l’interface Gmail pour profiter des avantages de cet outil collaboratif. Afin d’y parvenir, il faut commencer par se connecter à la console d’administration Google avec un compte administrateur. Vous accédez alors au menu « Applications Google Workspace Google Meet ». Juste à côté de ce menu, vous trouvez « État du service ». Cliquez sur la flèche pointant vers le bas, puis sélectionnez « Activer pour tous » et enregistrez votre choix.

Google Meet est disponible gratuitement sur Mac, Linux et Windows. À noter également que cet outil peut être téléchargé sous forme d’application mobile. Il existe en effet des versions Google Meet pour iOS et Android. Elles sont téléchargeables respectivement sur l’App Store et sur le Google Play Store. Il vous revient de faire un choix en fonction du terminal dont vous disposez.

Contrairement à d’autres outils de visioconférence, Google Meet ne demande aucune installation complémentaire pour être fonctionnel. Il suffit en effet d’avoir un compte Gmail ou Google pour l’utiliser.

Bon à savoir sur les autres services Google

Pour simplifier le quotidien de ses utilisateurs, Google propose aujourd’hui toute une gamme d’outils simples à utiliser. Selon les besoins, vous pouvez par exemple adopter Google Drive pour stocker vos documents importants sur un serveur en ligne. À tout moment, vous pouvez les récupérer, y apporter des modifications afin de les enregistrer à nouveau. Que ce soit depuis un PC, une tablette ou un smartphone, vous avez la certitude de ne rien perdre de vos fichiers.

Pour ceux qui recherchent un outil efficace pour mieux gérer leur agenda au quotidien, Google calendar est la solution. Avec cette application Google, vous pouvez facilement créer des évènements et les partager avec les autres membres de votre workspace. En l’utilisant, vous aurez la certitude de ne rien laisser au hasard dans la gestion de votre organisation.

Autres services Google