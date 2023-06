Blablastream avis : site de streaming de films

Regarder un film ou une série en streaming n’est plus un mythe, et ce, depuis plusieurs années. En réalité, divers sites en ligne proposent gratuitement ce type de contenu aux personnes désireuses de passer d’agréables moments de visionnage à domicile.

L’une des plateformes les plus prisées de cet univers est blablastream. Que faut-il savoir à propos ? Quels sont les avantages et inconvénients liés à son usage ? Quels sont ses concurrents ? Découvrez-en plus ici.

Blablastream est un site de streaming permettant à tous les internautes de visionner des films et séries en ligne. Cette plateforme met à la disposition du public des contenus visuels gratuits.

Bien que récente, elle a su se faire une place dans cet univers disputé du streaming en ligne et a su conquérir les cœurs de nombreux fans de films et de séries.

En adoptant Blablastream, vous pourrez donc visionner vos œuvres cinématographiques préférées sans aucune gêne.

Pour regarder un film sur Blablastream, vous devez y créer un compte utilisateur. Afin d’y arriver, sélectionnez un film que vous souhaitez regarder et vous appuyez sur le bouton « connexion » qui s’affichera à votre écran. Une fois que cela est fait, suivez les instructions données et fournissez les informations demandées pour valider votre inscription.

Avantages blablastream ?

Outre la gratuité, l’usage de Blablastream présente divers avantages, dont quelques-uns sont évoqués ici.

Excellente interface virtuelle organisée et simple d’utilisation

Si cette plateforme est si appréciée, c’est parce qu’elle dispose d’une interface virtuelle attractive et bien organisée. Le jeu de couleur et le mode nuit activé de manière automatique permettent de réduire l’effort visuel et de capter l’attention du visiteur. Par ailleurs, pour permettre à chaque internaute de naviguer facilement sur Blablastream, ce site dispose de catégories et d’une barre de recherche. Il vous suffit donc d’utiliser le filtre au choix (année et catégorie) ou la barre de recherche pour trouver votre perle rare.

La bonne qualité des images, la mise à jour du catalogue existant et la fluidité de navigation

Contrairement à certains sites de streaming, la résolution des images des séries et films proposés sur Blablastream est une très bonne qualité. Les contenus visuels peuvent être regardés en haute définition ; ce qui rend l’expérience de visionnage meilleure. Sur ce site, vous avez aussi à votre disposition une multitude de séries et de films. Cet impressionnant catalogue est régulièrement mis à jour pour vous satisfaire. Notons également que sur Blablastream la navigation est très fluide.

La pluralité des genres de films disponibles et la possibilité de téléchargement

Outre l’ergonomie et le design du site, Blablastream propose au grand public des œuvres cinématographiques de tout genre. Entre autres, chaque visiteur peut regarder un film ou une série de types Action, Romance, Documentaire, Policier, Historique, horreur, etc.

De même, sur Blablastream, télécharger en local un de vos films préférés est possible. C’est une action simple dont la durée dépendra de l’état de votre connexion internet et du poids du fichier à télécharger. Notons aussi que ce site fonctionne sur une tablette, sur un smartphone ou sur un ordinateur.

Inconvénients blablastream

L’usage de Blablastream ne présente pas uniquement des avantages. Quelques inconvénients ou limites peuvent également être notés.

Blablastream est-il légal

Comme la plupart des sites permettant de regarder gratuitement des films et des séries en streaming sur internet, Blablastream est une plateforme illégale. C’est pour cette raison que son adresse web change régulièrement. Regarder et télécharger un contenu visuel sur ce site sont des actions qui peuvent vous exposer à des sanctions judiciaires. Pour préserver votre identité et éviter toute attaque de cybercriminels, il est recommandé d’utiliser un VPN efficient (réseau virtuel privé) pour naviguer sur cette plateforme.

Le nombre de séries disponibles est assez faible

Contrairement à certains sites de streaming en ligne, les consommateurs estiment que le nombre de séries disponibles sur Blablastream est faible. Pour que cette plateforme soit mieux cotée, ses concepteurs doivent donc étoffer son catalogue en mettant à la disposition du grand public un plus grand nombre de séries.

Caster blablastream sur un téléviseur se fait en plusieurs étapes.

Branchez et configurez votre Chromecast

Pour commencer, branchez le Google Chromecast que vous avez acheté sur le port HDMI de votre téléviseur. Ensuite, utilisez votre télécommande pour faire apparaître l’affichage du Chromecast à l’écran. Après cette action, téléchargez l’application Google Home sur votre smartphone ou sur votre tablette. Ouvrez cette dernière et suivez les instructions données pour configurer votre Chromecast.

Castrez blablastream

Une fois que votre outil est configuré, vous devez le connecter au réseau même Wi-Fi qui alimente votre téléviseur ou votre smartphone. Par la suite, allez sur blablastream et appuyez sur un film ou sur une série que vous voulez visionner. Après cela, appuyez sur « cast », choisissez et connectez votre Chromecast ainsi, le tour sera joué.

Blablastream : quelles sont les alternatives ?

Blablastream est un excellent site sur lequel vous pouvez regarder des films et des séries en streaming. Cependant, il peut arriver que pour de différentes raisons, cette plateforme soit inaccessible. Dans ce cas, pour vivre une autre expérience de visionnage, opter pour alternatives à ce site est une excellente solution.

Comme premier concurrent, vous pouvez miser sur Netflix. Contrairement à blablastream, c’est une plateforme de diffusion de contenu visuel en ligne payante. Si vous souhaitez rester en mode gratuit, il faudra plutôt opter pour Cpasmieux ou encore pour french-stream.

